J149. Rapport sur la guerre en Palestine. Des enfants palestiniens meurent de malnutrition alors qu’Israël bloque l’aide à Gaza/ Les forces israéliennes attaquent la ville de Hamad, au nord-ouest de Khan Younis (Vidéo)

J149. Opération "déluge d'Al-Aqsa" : Des enfants palestiniens meurent de malnutrition alors qu’Israël bloque l’aide à Gaza

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 149: Palestinian children die of malnutrition as Israel blocks aid into Gaza

Mondoweiss, 3.03.24



Les parachutages étatsuniens de nourriture et d’aide à Gaza ont été qualifiés de « BS performative » qui « ne trompe personne ». Pendant ce temps, la délégation du Hamas est arrivée au Caire pour des pourparlers de cessez-le-feu, le Ramadan devant commencer dimanche prochain.





Nombre de Victimes

Plus de 30410 tués* et au moins 71700 blessés dans la bande de Gaza.

Plus de 380 Palestiniens tués en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est

Israël révise son estimation du nombre de morts du 7 octobre de 1400 à 1147.

585 soldats israéliens tués depuis le 7 octobre et au moins 3 221 blessés. **

*Le ministère de la Santé de Gaza a confirmé ce chiffre sur la chaîne Telegram. Certains groupes de défense des droits humains ont placé le nombre de morts à près de 35000 en comptant les personnes présumées mortes.

** Ce chiffre est publié par l’armée israélienne, montrant les soldats dont les noms « ont été autorisés à être publiés ».





Principaux développements

Au moins 15 enfants palestiniens sont morts dimanche matin de malnutrition et de déshydratation alors qu’Israël bloque l’aide à Gaza.

CNN rapporte que les forces israéliennes ont mis en place des « critères arbitraires et contradictoires » concernant les articles autorisés à entrer à Gaza, bloquant la livraison des machines d’anesthésie, des bouteilles d’oxygène, des ventilateurs et des systèmes de filtration de l’eau.

En février, Israël a permis à la moitié des camions d’aide d’entrer à Gaza par rapport à janvier.

Un responsable des Nations Unies affirme que « la seule façon de mettre fin à cette famine et de la prévenir est un cessez-le-feu immédiat, et la seule façon d’obtenir un cessez-le-feu est de sanctionner Israël ».

Les critiques disent que les États-Unis devraient forcer Israël à autoriser l’entrée de suffisamment de camions d’aide à Gaza au lieu d’une opération de largage aérien « théâtrale ».

Les forces israéliennes attaquent la ville de Hamad, au nord-ouest de Khan Younis, menaçant 5000 résidents d’évacuer.

Amihai Eliyahu, ministre du Patrimoine d’extrême droite qui a appelé à « bombarder Gaza », a déclaré : « Le soi-disant mois du ramadan doit être anéanti, et notre peur de ce mois doit également être anéantie. »

Le porte-parole des Brigades Al-Quds, Abu Hamza, appelle les pays arabes et musulmans dotés d’armées, d’avions et d’artillerie à « mobiliser leurs armes, en suivant les traces du peuple libre du Yémen, du Liban et de l’Irak ».

Les forces israéliennes tuent Muhammad Khaled Zaid, 13 ans, dans le camp de réfugiés d’Al-Jalazoun, au nord de Ramallah....

Lire la suite