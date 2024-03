J150. Rapport de guerre sur la Palestine. Amnesty International accuse Israël de "provoquer" la famine à Gaza et met en cause les pays ayant suspendu leur aide à l'Unrwa/ Hagari, porte-parole de l’armée israélienne, démissionne avec d’autres militaires de haut rang/ Les Palestiniens "humiliés" par le largage aérien de l'aide US/ 32 hôpitaux auraient été mis hors service à Gaza (Vidéo)

« Opération déluge d'Al-Aqsa» Jour 150 : Israël « provoque la famine » à Gaza

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 150: Israel is ‘engineering famine’ in Gaza

Mondoweiss, 04.03.24





Amnesty International affirme qu’Israël « provoque la famine » à Gaza. Agnes Callamard, directrice de l’organisation, ajoute que « tous les États qui ont réduit le financement de l’UNRWA, vendu des armes et soutenu Israël portent également la responsabilité ».