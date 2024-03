J156. Rapport de guerre. Israël déploie 15 000 soldats en Cisjordanie et à Jerusalem avant le ramadan/ 25 enfants morts de famine / Les otages israéliens souffrent de malnutrition, 4 seraient morts dans des bombardements israéliens/ Ultimatum d'Israël au Hezbollah courant au 15.03.24/ Petites critiques de Biden envers Netanyahu qui déclare que "Biden a tort" (Vidéo)

---

"Opération Al-Aqsa Flood" Jour 156 : Israël déploie 15 000 soldats en Cisjordanie au début du ramadan

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 156: Israel deploys 15,000 troops in West Bank as Ramadan starts

Mondoweiss, 10.03.24



Les pourparlers sur le cessez-le-feu faiblissent alors que le porte-parole des Brigades Izz El-Din Al-Qassam affirme qu’Israël utilise « la tromperie et l’évasion ». Israël déploie des milliers de soldats en Cisjordanie et à Jérusalem avant de restreindre l’accès à la mosquée Al-Aqsa pendant le Ramadan.