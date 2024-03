J158. Rapport de guerre. Très peu de camions humanitaires parviennent à Gaza nord/ Les rassemblements de gens affamés sont victimes des tirs israéliens/ Borrell dénonce l'utilisation de la faim comme « arme de guerre »/ Les forces israéliennes ont bombardé Gaza le premier jour du Ramadan (Vidéo)

---

« Opération Al-Aqsa Flood » Jour 158 : Les frappes aériennes israéliennes continuent de bombarder Gaza pendant le mois sacré du Ramadan

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 158: Israeli airstrikes continue to pummel Gaza during the holy month of Ramadan

Mondoweiss.net, 12.03.24

Les forces israéliennes ont bombardé Gaza le premier jour du Ramadan, tuant deux pêcheurs. L’autoroute fortifiée d’Israël a atteint la côte méditerranéenne, divisant Gaza en deux. Pendant ce temps, des centaines de colons ont pris d’assaut l’enceinte de la mosquée al-Aqsa.