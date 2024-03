J170. Rapport de guerre. Israël attaque les hôpitaux al-Shifa, Nasser et al-Amal en une journée/ Netanyahu espère envahir Rafah avec le soutien des États-Unis (Vidéo)

« Opération Al-Aqsa Flood » Jour 170 : Israël attaque les hôpitaux al-Shifa, Nasser et al-Amal en une journée

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 170: Israel assaults al-Shifa, Nasser, and al-Amal hospitals in one day

Mondoweiss, 24.03.24



Les forces israéliennes ont ordonné aux Palestiniens à l’intérieur de l’hôpital al-Amal à Khan Younis de partir « nus », tandis que les survivants du raid de l’hôpital al-Shifa ont été témoins de nombreuses atrocités commises par l’armée israélienne. À Jérusalem, les colons israéliens ont pris d’assaut al-Aqsa.



Nombre de victimes

Plus de 32.223 tués* et au moins 74.518 blessés dans la bande de Gaza.

Plus de 435 Palestiniens tués en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.**

Israël révise son estimation du nombre de morts du 7 octobre de 1400 à 1147.

594 soldats israéliens tués depuis le 7 octobre et au moins 3 221 blessés. ***

*Le ministère de la Santé de Gaza a confirmé ce chiffre sur sa chaîne Telegram. Certains groupes de défense des droits estiment que le nombre de morts est beaucoup plus élevé lorsque l’on tient compte des personnes présumées mortes.

** Le nombre de morts en Cisjordanie et à Jérusalem n’est pas mis à jour régulièrement. Selon le ministère de la Santé de l’AP le 17 mars, il s’agit du dernier chiffre.

*** Ce chiffre est publié par l’armée israélienne, montrant les soldats dont les noms « ont été autorisés à être publiés ».

Principaux développements

Les forces israéliennes commettent huit massacres à Gaza, tuent au moins 84 personnes et en blessent 106.

Les forces israéliennes bombardent l’hôpital al-Amal à Khan Younis, tuant un volontaire du PRCS.

S elon le PRCS, les chars et les forces israéliennes « assiègent à la fois l’hôpital al-Amal et l’hôpital al-Naser au milieu de bombardements très intenses et de tirs d’artillerie très intenses ».

Wafa signale des blessures infectées de Palestiniens blessés à l’intérieur d’al-Shifa en raison du manque de fournitures médicales essentielles.

Al-Jazeera Arabic rapporte que des chars israéliens ont renversé des personnes évacuées de l’hôpital d’al-Shifa, montre des images floues de Palestiniens avec des marques de roue de char sur le bas du corps.

Jamila al-Hissi, survivante de la prise d’Al-Shifa, a déclaré à Al-Jazeera Arabic que « les femmes palestiniennes ont été victimes de viol, de torture et d’exécution par les forces israéliennes ».

Le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que « l’horreur et la famine guettent le peuple de Gaza » lors de sa visite au terminal de Rafah.

Le secrétaire d’État étatsunien avertit le premier ministre Benjamin Netanyahu que l’offensive de Rafah « isolera davantage » Israël dans la région.

Netanyahu espère envahir Rafah avec « le soutien des États-Unis, mais s’il le faut, nous le ferons seuls ».

Le Hamas affirme que le captif israélien de 34 ans est mort à Gaza « car il n’a pas échappé au manque de nourriture et de médicaments ».

Des dizaines de colons attaquent la mosquée al-Aqsa à Jérusalem occupée pour marquer la fête juive de Pourim.

Les forces israéliennes empêchent les chrétiens palestiniens de Cisjordanie occupée d’entrer à Jérusalem pour participer au Dimanche des Rameaux....

Lire la suite