Je n'en peux plus de la couverture de la Covid dans les médias déclare un journaliste de renommée internationale (Expressis-verbis)

Je n'en peux plus

Par Ole Skambraks

Expressis-verbis.lu, 15.10.21

Ole Skambraks Ole Skambraks, né en 1979, a étudié les sciences politiques et le français à l’université Queen Mary de Londres et le management des médias à l’ESCP Business School de Paris. Il a été présentateur, reporter et rédacteur à Radio France Internationale, rédacteur en ligne et community manager à cafebabel.com, responsable des programmes de l’émission matinale de MDR Sputnik et rédacteur chez WDR Funkhaus Europa / Cosmo. Il travaille actuellement comme rédacteur en gestion des programmes/conception sonore pour SWR2.

Note de la rédaction : Nous tenons à remercier M. Ole Skambraks de nous avoir accordé les droits de cette lettre ouverte, qui a d’abord été publiée dans le magazine Multipolar. En retour, la lettre, comme toutes les autres contributions à Expressis-Verbis, sera également traduite en anglais et en français en temps utile pour rendre justice à la diversité culturelle et linguistique de notre pays. L’équipe de rédaction d’Expressis-Verbis A.s.b.l.

Je ne peux plus me taire.

Je ne peux plus garder le silence sur ce qui se passe maintenant depuis un an et demi chez mon employeur, un radiodiffuseur du service public. Des notions telles que « équilibre », « cohésion sociale » et « diversité » dans les reportages sont inscrites dans les statuts et les contrats d’état des médias. Ce qui est pratiqué est exactement le contraire. Il n’y a pas de véritable discours ou d’échange dans lequel toutes les parties de la société puissent se retrouver.

Dès le début, j’ai estimé que le service public devait remplir exactement cet espace : promouvoir le dialogue entre les partisans des mesures et leurs détracteurs, entre les personnes qui ont peur du virus et celles qui ont peur de perdre leurs droits fondamentaux, entre les partisans et les sceptiques de la vaccination. Mais, depuis un an et demi, l’espace de discussion s’est considérablement réduit.

Les scientifiques et les experts qui étaient respectés à l’époque d’avant Corona, à qui l’on accordait un espace dans le discours public, sont soudainement traités comme des excentriques, des conspirationnistes ou des « covidiots ». Comme exemple souvent cité, prenons celui de Wolfgang Wodarg, médecin spécialiste dans de nombreux domaines, épidémiologiste et politicien de la santé de longue date. Jusqu’à la crise du Coronavirus, il était également membre du conseil d’administration de « Transparency International ». En 2010, en qualité de président de la commission de la santé du Conseil de l’Europe, il a dénoncé l’influence de l’industrie pharmaceutique dans la pandémie de grippe porcine. À l’époque, il pouvait exprimer son opinion personnelle sur les chaînes du service public. Depuis le Coronavirus, ce n’est plus possible. Il a été remplacé par des soi-disant vérificateurs de faits qui cherchent à le discréditer.

Un consensus paralysant

Au lieu d’un échange ouvert d’opinions, on a proclamé un « consensus scientifique » qui doit être défendu. Quiconque doute de celui-ci et exige une perspective multidimensionnelle sur la pandémie récolte indignation et mépris.

Ce même schéma est à l’œuvre au sein des rédactions. Cela fait maintenant un an et demi que je ne travaille plus dans le domaine de l’information quotidienne, ce dont je suis très heureux. Dans mon poste actuel, je ne suis pas impliqué dans les décisions concernant les sujets qui sont traités et comment. J’expose ici ma perception depuis les conférences de rédaction et une analyse des reportages. Pendant longtemps, je n’ai pas osé quitter le rôle d’observateur, le consensus supposé paraissait trop absolu et unanime.

Mais, depuis quelques mois, je m’aventure en terrain dangereux en faisant une remarque critique ici et là dans les conférences. Cela est souvent suivi d’un silence choqué, parfois d’un « merci de l’avoir souligné » et parfois d’un exposé sur les raisons pour lesquelles ce n’est pas vrai. Cela n’a jamais donné lieu à un reportage.

Le résultat d’un an et demi de Covid est une fracture de la société sans précédent. La radiodiffusion publique a joué un rôle majeur dans ce domaine. Elle s’acquitte de sa responsabilité de jeter des ponts entre les camps et de favoriser les échanges.

On avance souvent l’argument selon lequel les critiques constituent une petite minorité négligeable, qui ne mérite pas d’attention et à qui il ne faut pas accorder trop d’espace pour des raisons de représentation proportionnelle. Cet argument aurait dû être réfuté au plus tard depuis le référendum en Suisse sur les mesures Covid. Bien qu’un libre échange d’opinions dans les médias de masse n’ait pas eu lieu là non plus, le vote n’a été que de 60:40 pour le gouvernement. (1) Avec 40 % des suffrages exprimés, peut-on parler de petite minorité ? Il faut également préciser que le gouvernement suisse avait lié le versement d’aides Covid au vote, ce qui a pu influencer la décision de certaines personnes de mettre leur croix dans le « oui ».

Les développements de cette crise se produisent à tant de niveaux, affectent toutes les parties de la société que, que ce dont nous avons besoin en ce moment c’est de plus d’espace pour un débat libre, certainement pas moins.

Dans ce contexte, il s’agit de révéler non seulement tout ce qui est discuté sur la radiodiffusion publique, mais également ce qui reste non mentionné. Les raisons de cette situation sont multiples et doivent susciter une analyse interne honnête. Les publications du spécialiste des médias et ancien conseiller en radiodiffusion du MDR, Uwe Krüger, comme son livre « Mainstream – Warum wir den Medien nicht mehr trauen » (Mainstream — Pourquoi nous ne faisons plus confiance aux médias), peuvent y contribuer.

En tout état de cause, il faut un certain courage pour nager à contre-courant dans les conférences où les sujets sont discutés et débattus. Souvent, celui qui peut présenter ses arguments avec le plus d’éloquence l’emporte ; en cas de doute, bien sûr, le comité de rédaction tranche. Très tôt, l’équation fut que la critique de la gestion de la Covid-19 par le gouvernement appartenait au spectre de l’opposition. Quel rédacteur osera désormais exprimer une pensée dans ce sens ?