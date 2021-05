Journaliste mainstrean lanceur d'alerte : les dirigeants de l'industrie de la presse ont fait preuve d'une négligence criminelle concernant l'alarmisme sur la Covid (UK Column)

Nous publions ce qui suit de manière anonyme pour des raisons évidentes.



Travailler pour ce qui est essentiellement l'unité de propagande de notre gouvernement est quelque chose dont j'ai profondément honte.

Je suis journaliste dans des journaux britanniques depuis 25 ans et j'ai le sentiment que le secteur dans lequel je travaille a gravement déçu le public pendant cette prétendue pandémie.

Pour protéger ma position en tant que journaliste de médias traditionnels, je ne suis pas disposé à dire où je travaille, pour qui je travaille ou qui je suis, mais je partage ces réflexions avec les lecteurs de UK Column pour leur donner, je l'espère, un aperçu de comment et pourquoi mon secteur a si mal agi.

Depuis un an, je suis profondément troublé par ce qui se passe et je quitterais volontiers mon secteur si je ne devais pas faire vivre ma famille avec un bon salaire - mais j'ai l'impression que mon âme en meurt.

Ce que j'avais l'habitude de tenir en haute estime, les journaux des médias traditionnels, se sont révélés être une énorme chambre d'écho qui supplie chaque jour ses lecteurs de se confiner davantage, de s'éloigner socialement, de se masquer plus souvent et, par-dessus tout, de se faire vacciner dès que cela est humainement possible.

Malgré ce message incessant de conformité, aucun des titres pour lesquels je travaille n'a jamais mentionné le système de carte jaune du gouvernement, qui a enregistré à ce jour plus de 1 000 décès peu après la vaccination. Comme l'indique le site web du gouvernement, seuls 10 % des blessures liées aux vaccins sont enregistrés, ce qui fait 10 000 décès à ce jour.



Pendant ce temps, nous avons des chroniqueurs qui se vantent d'avoir reçu leurs vaccins et des éditoriaux alarmistes qui pourraient aussi bien avoir été écrits par Chris Whitty lui-même.

Tout cela me dégoûte, mais j'ai une poignée de collègues qui partagent mes inquiétudes - mais nous sommes impuissants à faire quoi que ce soit, les responsables étant soit trop effrayés, soit trop programmés par la propagande pour permettre l'apparition d'autre chose que des bribes occasionnelles de récit alternatif.



Les illusions des temps de guerre

La seule explication qui me vient à l'esprit, étant le seul de mes collègues à essayer de faire passer un contre-récit dans les pages des journaux, est que beaucoup d'entre eux pensent que leur responsabilité est de sauver des vies en temps de crise, comme s'ils étaient sur le pied de guerre, et que toute remise en cause du récit officiel entraînerait davantage de morts.

Il est ironique de constater que leur ignorance, leur lâcheté et/ou leur manque d'intégrité journalistique, probablement nés de la peur du virus et/ou de la crainte de ce que les autres pourraient penser d'eux, coûtent la vie à des milliers de personnes parmi les plus vulnérables de notre société et entraînent la perte rapide de nos libertés. Et elle a laissé des enfants sur le point de devoir recevoir ce vaccin sans que le consentement éclairé de leurs parents ait été donné.

Il est de notre devoir de présenter les deux côtés d'une histoire de manière impartiale, et nous avons échoué dans cette tâche à un point tel que je pense qu'il y a eu une négligence criminelle de la part des dirigeants de l'industrie, qui doivent assumer la responsabilité du récit biaisé que nous offrons depuis plus d'un an maintenant.

J'ai passé de nombreuses nuits blanches à penser aux horreurs qui se produisent dans les hôpitaux et les maisons de soins pour personnes âgées - et plus récemment à cause des vaccins - à cause des protocoles contre la Covid sur lesquels l'industrie de la presse ferme les yeux ou dont elle minimise l'importance. Et la programmation de la peur dévastatrice des enfants à laquelle nous avons pris part est quelque chose de tout aussi cruel et criminel.



Je dois également ajouter qu'il est devenu courant de décrire tout ce qui se passe de mal dans la société comme étant "dû à la Covid". Non, ce n'est pas le cas ! C'est à cause des restrictions draconiennes que notre économie a eu le cœur arraché, ce sont ces restrictions qui ont laissé les personnes âgées mourir seules et désespérées dans les hôpitaux et les maisons de soins. Ce n'est pas la Covid qui fait cela, mais les réglementations imposées.



Le rôle de la presse dans l'avènement de la société de la haine

Par l'ignorance et le désir de rendre les choses aussi terribles que possible - en croyant à tort que cela sauverait des vies - nous avons attisé les flammes de la peur et contribué à créer la société que les psychologues du gouvernement souhaitaient, le non-respect des règles faisant l'objet d'une désapprobation sociale. En fait, cela a été bien plus loin que cela, la non-conformité étant avidement détestée par ceux qui s'y conforment.

Le vitriol et le mépris exprimés par de nombreux lecteurs dans les commentaires de nos articles sont extrêmes, au point qu'ils souhaitent que quiconque enfreint la réglementation "attrape le virus et meure". Ces commentaires sont écoeurants à lire et montrent qu'une grande partie du public a été profondément programmée par la propagande de peur et la manipulation psychologique que nous, la presse, perpétuons au nom de notre gouvernement.

Il n'y a que très peu de journalistes qui pensent comme moi : certainement aucun des cadres avec lesquels je travaille n'est prêt à s'exprimer ou n'est capable de comprendre que le gouvernement ne travaille pas dans notre intérêt. Ou peut-être sont-ils motivés par leur chèque de paie pour maintenir le récit officiel ?