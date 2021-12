Jugement dernier : L'Autriche a récemment dépassé la Suède en termes de mortalité totale par covid, montrant que presque toutes les interventions gouvernementales ont été inefficaces et injustifiées (SPR)

L'Autriche, l'un des pays européens les plus répressifs pendant la pandémie de coronavirus, a récemment dépassé la Suède en termes de mortalité totale par covid, montrant que presque toutes les interventions gouvernementales ont été inefficaces et injustifiées.

Tout au long de la pandémie de coronavirus, l' Autriche a été l'un des pays européens les plus répressifs , mettant en œuvre plusieurs blocages, fermetures d'écoles, mandats de masques de grande envergure et même un mandat de masques N95 / FFP2, des tests PCR de masse record et la recherche des contacts, ainsi que premiers « passeports vaccins ». L'Autriche a également été le premier pays occidental à imposer un "confinement pour les non vaccinés" et le premier pays occidental à annoncer un "mandat vaccinal" général.

En revanche, la Suède a été largement considérée, voire critiquée, comme le pays occidental le moins répressif pendant la pandémie de coronavirus, n'imposant aucun confinement, aucune fermeture d'école primaire, aucun mandat de masque, aucun « passeport vaccin », et des tests et une recherche des contacts très limités. par rapport à l'Autriche et à la plupart des autres pays occidentaux.

Et pourtant, en décembre 2021 , l'Autriche a dépassé la Suède en termes de mortalité totale covid (voir graphique ci-dessus). Cela survient après que l'Autriche ait atteint, fin novembre, le taux d'infection par covid sur sept jours le plus élevé au monde. La mortalité moyenne européenne par covid avait déjà dépassé la mortalité suédoise par covid en mars 2021.

Mais la Suède nordique et l'Autriche alpine peuvent-elles vraiment être comparées de manière légitime ? En effet, ils le peuvent. Pour commencer, leur taille de population est assez similaire (10,4 millions en Suède contre 9,0 millions en Autriche). Alors que l' âge médian en Suède est légèrement inférieur à celui de l'Autriche (41,1 ans contre 44,4 ans ; peut-être en raison d'une plus grande immigration), l' espérance de vie suédoise est en fait un peu plus élevée qu'en Autriche (82,4 ans contre 81,6 ans).

Il est intéressant de noter que la densité de population pondérée , qui prend en compte l'urbanisation, est un peu plus élevée en Suède qu'en Autriche (2724 contre 2191, voir carte ci-dessous). La part des ménages isolés est également un peu plus élevée en Suède qu'en Autriche (40 % contre 36 %, deux chiffres très élevés). Les taux d'obésité sont très similaires en Suède et en Autriche (20,6 % contre 20,1 %). La capacité des soins intensifs est nettement plus élevée en Autriche qu'en Suède (5,3 contre 1,9 lit pour 1 000 personnes).

En fait, la mortalité totale par covid en Autriche et en Suède a peut-être atteint le même niveau précisément parce que les deux pays sont si similaires en termes de facteurs démographiques et de santé. Dans les deux pays, le taux de létalité de la population covid (PFR) a atteint environ 0,15% et se limite principalement aux personnes de plus de 70 ans (l'âge médian des décès par covid est d' environ 83 ans dans les deux pays).

Mais est-il juste d'appeler décembre 2021 le « jour du jugement » ? En effet, car la Suède a déjà franchi la « ligne d'arrivée de la pandémie » et a été le premier pays occidental à voir le retour de la grippe , qui avait été déplacée par le coronavirus depuis mars 2020. Bien sûr, le nouveau coronavirus ne disparaîtra pas de La Suède ou de n'importe où ailleurs, et la Suède connaîtra certainement de futures vagues de coronavirus, mais la Suède a atteint un taux d' infection de la population élevé (environ 60% à 75%) et est entrée dans la phase endémique.

Ainsi, le fait que l'Autriche ait désormais dépassé la Suède en termes de mortalité totale due au covid signifie en réalité que presque toutes les interventions du gouvernement en Autriche - et presque partout ailleurs - ont été totalement inefficaces d'un point de vue épidémiologique et médical, tout en ayant causé des problèmes sociaux et sociaux presque sans précédent. préjudice économique.

En particulier, cela signifie que les confinements, les fermetures d'écoles, les mandats de masques, les mandats de masques N95/FFP2, les tests PCR de masse et le « recherche des contacts », ainsi que les « passeports vaccinaux », ont été totalement inefficaces et injustifiés en tant qu'interventions pour lutter contre la pandémie » .

Il est à noter qu'il ne s'agit pas seulement de « connaissances post-hoc » : à l'exception des fermetures d'écoles (qui sont efficaces contre la grippe), on savait depuis longtemps que toutes ces « interventions », y compris les masques et la recherche des contacts, sont inefficaces contre épidémies de virus respiratoires. Concernant les masques, la question n'est pas de savoir s'ils sont efficaces en théorie ou dans une expérience de laboratoire, mais s'ils font une différence dans le monde réel - et la réponse est non .

En fait, en termes de surmortalité toutes causes confondues, l' Autriche avait déjà dépassé la Suède il y a plusieurs mois : la surmortalité pandémique totale est actuellement de 17 % en Autriche vs. 11% en Suède. Cela est principalement dû au fait que de nombreux décès suédois sont survenus plus tôt dans la pandémie (au printemps 2020) et que la plupart des victimes de covid étaient très âgées (âge médian de 83 ans); ainsi, en septembre 2020, la Suède enregistrait sa mortalité la plus faible de son histoire. (Cependant, les affirmations selon lesquelles la Suède n'a pas ou presque pas de surmortalité sont basées sur une méthode de calcul incorrecte ; il n'y a pas de « miracle suédois de la mortalité »).

Le même résultat a été observé dans de nombreuses autres régions du monde : en Europe de l'Est, la Biélorussie a enregistré une surmortalité régionale moyenne malgré presque aucune intervention ; en Amérique latine, la surmortalité au Brésil a été plus élevée qu'au Chili et en Argentine, mais plus faible qu'au Pérou, en Bolivie, en Équateur, au Mexique, en Colombie et au Paraguay ; en Asie, les blocages en Inde, en Indonésie ou aux Philippines ont été des échecs horribles menaçant les moyens de subsistance de millions de familles.

Il n'y avait qu'une seule situation dans laquelle les fermetures étaient une intervention rationnelle : en tant que mesure préventive à l'appui de contrôles aux frontières précoces . Cette situation s'appliquait principalement à certaines îles, telles que l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Islande, et peut-être à la Norvège, la Finlande, le Danemark et certaines parties de la Chine (plus d'informations sur ces pays ci-dessous).

Les critiques de l'approche suédoise ont souvent soutenu que la Suède ne devrait être comparée qu'à « ses voisins » . Si l'on compare la Suède à l'ensemble de ses voisins de la région - Norvège, Finlande, Danemark, mais aussi Pologne et pays baltes - la Suède affiche à nouveau une mortalité covid moyenne : la Pologne, la Lettonie et la Lituanie sont bien plus élevées, l'Estonie est similaire, tandis que le Danemark , la Finlande et la Norvège sont beaucoup plus bas.

Mais certains critiques de la Suède insistent pour comparer la Suède uniquement au Danemark, à la Finlande et à la Norvège. Ces critiques voudraient impliquer que la Suède est une valeur aberrante de mortalité élevée, alors qu'en réalité, ce sont le Danemark, la Finlande et la Norvège qui sont les vraies valeurs aberrantes, ayant de loin les taux de mortalité par covid les plus bas parmi les pays occidentaux. Mais pourquoi est-ce?

Ce n'est pas, comme les critiques de la Suède voudraient le laisser entendre, parce que ces pays avaient des mesures particulièrement strictes. En fait, pour la plupart, leur « indice de rigueur » était encore plus bas qu'en Suède, et bien sûr aussi plus bas que dans des pays répressifs comme l'Autriche.

Au lieu de cela, trois explications semblent plausibles.

Premièrement, le Danemark , la Finlande et la Norvège ont imposé des contrôles frontaliers précoces et pourraient éviter une vague majeure inattendue au printemps 2020. "Tôt" ici est un terme relatif et dépend toujours du moment où le coronavirus atteint un certain pays. En raison du calendrier de ses vacances d'hiver, la région de Stockholm a importé sans le savoir le coronavirus directement des premiers points chauds de la covid dans les stations de ski alpin près de l'Italie, ce qui n'était pas le cas dans d'autres pays nordiques ou même dans d'autres régions de Suède. (Dans le cas célèbre de l'Uruguay en Amérique du Sud, la première vague de covid n'a frappé qu'en novembre 2020).

Deuxièmement, et dans le même contexte, d'autres pays nordiques ont imposé des verrouillages préventifs à l'appui des contrôles précoces aux frontières qui ont vraiment pu aider à perturber les premières infections. Mais un verrouillage n'est «préemptif» que s'il n'y a eu aucune infection confirmée ou seulement un très petit nombre d'infections qui peuvent encore être contenues avant que le virus ne soit aérosolisé.