L'Académie de médecine française insiste sur le fait que le déploiement du vaccin dans le pays ne doit pas s'étendre à tous les enfants en bonne santé. Elle a indiqué que, pour de nombreux enfants, la balance bénéfice/risque est défavorable à la vaccination (Express.co)

La France met en garde contre le vaccin contre la Covid : Les médecins recommandent de ne pas vacciner certains enfants

Article originel : France sparks Covid vaccine warning: Doctors urge against jabs for certain children

Par Michael Curzon

Express.co.uk, 19.11.21



Les médecins français ont recommandé de ne pas vacciner tous les enfants en bonne santé contre le COVID-19.



L'augmentation du nombre de cas signalés en Europe a été utilisée par les politiciens pour relancer leur campagne de vaccination de masse. Elle a également relancé le débat sur la vaccination des enfants en bonne santé contre le virus.

Mais l'Académie de médecine française insiste sur le fait que le déploiement du vaccin dans le pays ne doit pas s'étendre à tous les enfants en bonne santé.

Elle a indiqué que, pour de nombreux enfants, la balance bénéfice/risque est défavorable à la vaccination.

Cet organisme consultatif vieux de 200 ans, cité par 20 Minutes, a déclaré dans un communiqué qu'il "recommande d'étendre l'immunisation contre la Covid par le vaccin aux enfants à risque de formes graves de la maladie en raison de comorbidités, quel que soit leur âge, ainsi qu'aux autres enfants vivant dans leur environnement familial et scolaire".

Elle ne pense pas que les enfants en bonne santé en dehors de cette tranche devraient être vaccinés contre la Covid...

