L'Afrique de l'Ouest est le dernier terrain d'essai de l'intelligence artificielle de l'armée étatsunienne (MintPress News)

L'Afrique de l'Ouest est le dernier terrain d'essai de l'intelligence artificielle de l'armée étatsunienne Article originel : West Africa is the Latest Testing Ground for US Military Artificial Intelligence Par Scott Timcke * MintPress News

Dans sa préparation à la compétition entre grandes puissances, l'armée étatsunienne modernise ses techniques d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique et les teste en Afrique de l'Ouest.

C'est dans ce contexte que le Niger fournit une bonne étude de cas de l'intersection entre les luttes foncières des pauvres ruraux et la présence militaire étatsunienne. La plupart des Nigériens sont des agriculteurs de subsistance dont les droits fonciers sont incertains. Le pays est sujet à de fréquentes sécheresses et à de graves pénuries alimentaires, conditions qui ont été exacerbées par le changement climatique. En 2004, 9% des Nigériens (environ 870 000 personnes) étaient réduits en esclavage ou vivaient comme des travailleurs asservis. Comme il existe peu de canaux politiques officiels ou de moyens de résolution des conflits, les conditions sont propices aux rébellions rurales. Médiatisées par la religion, ces rébellions sont antagonistes à l'égard d'un État incapable de fournir des services de manière cohérente ; en effet, les groupes rebelles se présentent comme une contre-autorité gouvernementale viable face à la faiblesse de l'État nigérien. Mais pour les États-Unis, aider l'État nigérien à réprimer ces rébellions est codé comme du contre-terrorisme, un geste rhétorique qui ne comprend pas les moteurs fondamentaux du conflit local tout en soutenant les forces mêmes qui causent ces rébellions.

Une façon de penser les opérations de l'armée étatsunienne au Niger est de les voir comme des laboratoires de guerre, testant de nouvelles formes d'observabilité et de létalité guidées par le regard algorithmique de l'État U.S, dont les composants sont construits à partir des types de métaux et de minéraux qui sont extraits des mines du Niger. On peut soutenir qu'en raison de la non-observation stratégique, l'Afrique de l'Ouest est propice à l'essai de ces systèmes d'armes et à l'évaluation de la manière dont ils forment une sorte de "formation prédatrice" qui s'étend des frontières aux arrière-pays du monde.







* Scott Timcke étudie les questions de communauté, de classe et d'inégalité sociale. Son deuxième livre, Algorithms and The End of Politics (Bristol UP) est sorti en février 2021.