L’alliance impie de Macron et Le Pen. Leur liaison dangereuse pourrait refaçonner l’Europe (Unherd)

L'alliance impie de Macron et Le Pen. Leur liaison dangereuse pourrait refaçonner l'Europe

Mais jeudi, l’Élysée a annoncé, dans une tournure étonnante, qu’elle s’était enfin décidée sur le nom du nouveau premier ministre. Et c’était un cas familier : Michel Barnier, l’ancien négociateur en chef de l’UE pour le Brexit. Macron lui avait confié la tâche de former « un gouvernement unificateur au service du pays ». À première vue, cela peut sembler un pari ardu : Barnier n’est ni populaire, ni même aussi connu en France. Son parti, les Républicains, n’a réussi qu’à 5% des votes lors de la dernière élection. Ayant servi quatre fois comme ministre et deux fois comme commissaire de l’UE, Barnier, 73 ans, longtemps considéré comme un néo-gaulliste centriste et libéral, est très représentatif de l’establishment que les électeurs viennent de rejeter en masse. Il est connu comme le « Joe Biden français », et pourtant cette dernière d’une longue série de paris politiques pour Macron pourrait bien s’avérer être un coup de génie.

Il y a deux mois à peine, la défaite écrasante de Macron aux mains de Le Pen lors des élections européennes l’avait profondément délégitimé. Il a jeté les dés et l’élection française qui s’ensuivit a réussi à tenir Le Pen à distance, mais elle a donné du pouvoir à un nouveau bloc de gauche composé du parti populiste de gauche de Jean-Luc Mélenchon, La France insoumise, ennemi juré du macronisme. Macron se trouvait maintenant entre deux adversaires à la fois de gauche et de droite, et le protocole institutionnel, et une logique démocratique de base lui dictait qu’il devait nommer un premier ministre issu du Nouveau Front populaire — la coalition qui a remporté le plus de sièges.

Et c’est ainsi que lorsque le Nouveau Front populaire a finalement proposé un candidat au poste de premier ministre — la non particulièrement radicale Lucie Castets, une fonctionnaire de 37 ans —, que Macron a publié une déclaration annonçant qu’il n’allait pas nommer un premier ministre de la gauche parce qu’il ne serait pas en mesure de gouverner avec stabilité. Un déni choquant de la démocratie, peut-être, mais tout à fait cohérent avec le régime techno-autoritaire de plus en plus répressif du président français et sa pratique de longue date d’exploiter la gauche contre la droite à son propre avantage, sans rien offrir en échange.

Voici Barnier. Peut-être un candidat peu probable pour aider à négocier une entente entre le bloc macroniste et le rassemblement national eurosceptique. En tant que négociateur principal du Brexit, il s’est fait une réputation d’idéologue pro-européen radical, qui semblait plus déterminé à « punir » le Royaume-Uni pour avoir osé quitter qu’à tenter de forger une relation mutuellement bénéfique. Son insistance sur les lignes rouges de l’UE, en particulier autour de l’intégrité du marché unique et de la question des frontières irlandaises, a été perçue par les Brexiteers comme un obstacle à la capacité du Royaume-Uni d’atteindre un accord satisfaisant, et décourageant fortement les autres États membres qui auraient pu envisager des sorties similaires.

Bien que de nombreuses voix de la NFP aient condamné cette décision comme une « disgrâce » et un « coup d’état inacceptable », Macron allait toujours faire tout ce qu’il fallait pour sauvegarder ses réformes économiques et empêcher la gauche de prendre le pouvoir. Il ne se souciait pas des principes démocratiques fondamentaux pour consolider sa position — et même, comme il s’est avéré, conclure un accord avec Le Pen.

Ces dernières années, cependant, Barnier a fait un virage important vers la droite. Au cours de la campagne 2022, dans le cadre d’une tentative infructueuse de devenir candidat à la présidentielle contre Macron, il a adopté une ligne anti-immigration dure, affirmant qu’elle était « hors de contrôle » et proposant un moratoire de trois à cinq ans sur les arrivées en France hors UE. Il a également déclaré que la France devrait retrouver sa « souveraineté juridique » et ne pas être soumise aux jugements des tribunaux de l’UE. Pour beaucoup, il s’agissait d’un peu plus qu’un opportunisme politique : une tentative de camoufler son passé de fanatique de l’UE. Sa décision de soutenir Macron, malgré leur rivalité éphémère, semble confirmer cela. En effet, étant donné son positionnement actuel comme homme de droite de l’establishment, il est le candidat parfait pour le dernier pari politique de Macron : une alliance de facto entre les forces libérales-centristes et le Rassemblement national contre la gauche.

Bien sûr, ce n’est pas un résultat terrible pour Le Pen, qui pourra influencer la politique gouvernementale sur des questions clés. Étant donné que le bloc pro-Macron et les autres partis de centre-droit ne disposent pas d’une majorité absolue, le parti de Le Pen dispose d’un veto de facto sur la politique gouvernementale. Comme l’a dit un député centriste, le sort de Barnier sera en fait « tenu par le rassemblement national ». Et pourtant, il est difficile de ne pas voir l’establishment comme le véritable gagnant ici : en échange d’un compromis sur l’immigration et la sécurité plus largement, Macron a réussi à garantir un certain degré de continuité à son programme en termes d’orientation générale de sa politique économique et étrangère, c’est-à-dire les compressions budgétaires dictées par l’UE et les réformes structurelles néolibérales, et la poursuite des finances ainsi que le soutien militaire à l’Ukraine sous la bannière de l’OTAN.

Ce résultat a été prédit en 2018, lorsque l’historien français Emmanuel Todd a avancé le concept de Macro-Lepenisme : une collusion entre les forces de l’étatL’aristocratie financière incarnée par Macron et l’autoritarisme implicitement associé au passé politique de Le Pen. Todd a suggéré que même si Macron et Le Pen représentent des extrémités différentes du spectre politique, leurs politiques et actions ont en fait révélé un alignement plus profond. Todd considère que les deux soutiennent un système qui profite à la classe dirigeante, en particulier aux riches et aux puissants, au détriment d’un changement sociétal plus large. L’une des critiques centrales de Todd est que Macron et Le Pen présentent tous deux des tendances autoritaires : par exemple, Le Pen a exprimé son soutien à la répression souvent brutale des manifestations du Gilets jaunes par la police française. Cette alliance, lorsqu’elle arrive au pouvoir, aura forcément des implications bien au-delà de la France.

En fait, cette alliance entre forces centriste-libérales et populistes de droite – un phénomène qui pourrait être qualifié de populisme libéral-conservateur – pourrait bien devenir le modèle d’autres pays européens : Des politiques d’immigration plus strictes et une résistance culturelle au progressisme, conjuguées à une approche relativement dominante de la politique économique et étrangère dans le cadre de l’UE-OTAN. Comme on l’a dit, on peut considérer cela à la fois comme une victoire et une défaite pour le populisme de droite : une victoire dans la mesure où il aura réussi à changer la politique dans certains domaines, principalement l’immigration et la sécurité publique; une défaite dans la mesure où elle signifiera que les populistes n’auront pas réussi à remettre en cause radicalement l’ordre économique-politique dominant, et auront été réabsorbés par l’establishment, comme Le Pen en France.