L'année de la nouvelle normalité fasciste (Off Guardian)

L'année de la nouvelle normalité fasciste Article originel : The Year of the New Normal Fascist CJ Hopkins Off Guardian, 20.12.21

"En d'autres termes, GloboCap nous donne une leçon. Je ne sais pas comment ils pourraient être plus clairs. Ils viennent d'installer un nouveau président fantoche, qui ne peut même pas simuler l'acuité mentale, au cours d'une cérémonie verrouillée et gardée par l'armée à laquelle personne n'a été autorisé à assister, à l'exception de quelques membres des classes dirigeantes. Ils ont demandé à un épigone d'Albert Speer de transformer le Mall (où le public se rassemble normalement) en un " champ de drapeaux ", symbole d'"unité". Ils ont même fait le coup du nazi Lichtdom . Pour enfoncer le clou, ils ont demandé à Lady Gaga de se déguiser en personnage de Hunger Games avec une broche de "Mockingjay" et de chanter l'hymne national. Ils ont diffusé ce spectacle dans le monde entier."

C'était le spectacle tant attendu du "retour à la normale" qui était dans les tuyaux depuis quatre ans, l'humiliation publique du président non autorisé (et des "populistes" qui l'ont mis en place) et la démonstration de force GloboCap qui a suivi. Voici comment je l'ai décrite en janvier dernier :

Mais ce n'est pas seulement une histoire sur la Nouvelle Normalité de l'Allemagne, ou la Nouvelle Normalité de l'Europe, ou de la Nouvelle Normalité de l'Australie. Et ce n'est pas seulement une histoire d'hystérie de masse, ou une "réaction excessive" à un coronavirus. La "nouvelle normalité" est une coproduction mondiale de GloboCap, une coproduction de plusieurs milliards de dollars, qui est en cours de développement depuis un certain temps et qui, cette année, s'est déroulée exactement comme prévu.

Dans l'Allemagne de la nouvelle normalité, les "non-vaccinés" sont de facto assignés à résidence. Nous sommes bannis de la société. Il nous est interdit de voyager. Il nous est interdit de manifester. Nos écrits sont censurés. Nous sommes quotidiennement diabolisés et déshumanisés par le gouvernement de la Nouvelle Normalité, les médias d'Etat et d'entreprise, et les masses de la Nouvelle Normalité. Les escadrons de la Nouvelle Normalité parcourent les rues, brutalisant les retraités, dévalisant les salons de coiffure, contrôlant les "papiers", mesurant les distances sociales, littéralement, comme avec des bâtons de mesure.

Je ne parle pas de fascisme amateur. Je parle de fascisme professionnel de classe A. Le fascisme sanctifié par le gouvernement et les entreprises. Un fascisme aux yeux globuleux, aux crachats, et bourré de haine.

J'aimerais terminer sur une note optimiste, parce que, bon sang, cette histoire de fascisme est déprimante. Je mentionnerai donc simplement que, comme vous l'avez probablement remarqué, de plus en plus de personnes se "réveillent", ou retrouvent leur force intestinale, et s'expriment enfin contre les mandats de "vaccination", et les "pass de vaccination", et la ségrégation sociale, et tout le reste du programme fasciste de la Nouvelle Normalité. J'ai l'intention d'encourager ce "réveil" avec véhémence.

Le message est le suivant : il n'y aura plus de présidents non autorisés, plus de sortie de l'Union européenne, plus de rébellions "populistes" contre l'hégémonie mondiale du capitalisme mondial et de son idéologie "woke" sans valeur et sans âme. GloboCap a fini de jouer à l'attrape-couillons. Ils l'ont annoncé en mars 2020.

J'espère que ceux - et vous savez qui vous êtes - qui ont rapporté les faits et se sont opposés à la nouvelle normalité, et qui ont été ridiculisés, diabolisés,... censurés, calomniés, menacés et maltraités d'une manière ou d'une autre, quotidiennement pendant 21 mois, alors que nos collègues plus "éminents" - et vous savez qui vous êtes - restaient assis en silence ou participaient à la fête de la haine, se joindront à moi pour applaudir et accueillir ces collègues "éminents" dans la lutte... enfin.

Oh, et si vous êtes l'un de ces collègues "éminents" et que vous commencez à vous frapper la poitrine et à donner l'impression d'avoir redécouvert le journalisme d'investigation et de mener la charge contre la nouvelle normalité pour vos téléspectateurs de YouTube ou vos lecteurs de Substack, comprenez que nous soyons un peu irrités. En ce qui me concerne, oui, cela a été un peu stressant de faire votre travail et de prendre la merde pour vous ici, dans les tranchées, au cours des 21 derniers mois. Sans parler du fait que cela a pratiquement tué ma comédie... et je suis censé être un satiriste politique.

Mais voilà, je me mets à nouveau en colère... peu importe. Comme le docteur l'a dit, "achetez le ticket, prenez la route". Et c'est la saison de la joie, de l'amour, du pardon, de la crucifixion publique des dissidents, de la paranoïa, de l'hystérie collective, de la persécution des parents "non vaccinés" et, d'accord, j'ai peut-être bu un verre de trop.

Joyeuses fêtes à tous, sauf, bien sûr, aux fascistes de la Nouvelle Normalité, en particulier à ceux qui torturent les enfants.

Mon Dieu, pardonnez-moi, mais j'espère qu'ils s'étoufferont.