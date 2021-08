L'Australie se transforme en régime fasciste à part entière... mais la résistance grandit (Off Guardian)

L'Australie se transforme en régime fasciste à part entière... mais la résistance grandit Article originel : Australia is going full Fascist …but resistance is growing Par Kit Knightly Off Guardian, 23.08.21 Le gouvernement australien a toujours été à la pointe de la tyrannie basée sur les mesures sanitaires de la Covid, mais pousse-t-il ses citoyens au bord de la rupture ?

Les gens ne sont pas autorisés à quitter l'État, encore moins le pays. Ils ne sont même pas autorisés à s'éloigner de plus de 5 km de leur domicile. Ils ne sont pas autorisés à sortir du tout après 21 heures ou avant 5 heures du matin. Les masques sont obligatoires partout pour tout le monde. À l'extérieur et à l'intérieur. Pas de services religieux. Pas de mariages. On tire sur les chiens errants , au cas où.

Depuis le début de la "pandémie", trois pays, en particulier, ont donné le ton dans ce domaine : le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Depuis le printemps dernier, ces trois pays se sont surpassés dans une course à la ligne d'arrivée fasciste. Et en ce moment même, l'Australie lance un sprint pour se détacher du peloton.

Il s'agit, sans conteste, de la plus grande campagne de prise de pouvoir et de la plus grande attaque contre la liberté individuelle de toute ma vie. Les pays semblent se livrer à un concours pour se surpasser les uns les autres en matière de répression, de confinement, de quarantaine et de programmes de surveillance.

“Don’t want to get jabbed, Stay home!” Australia are desperate 👀 pic.twitter.com/BLnBjtaNd1

How the “free press” in Australia covers the utter insanity, societal implosion, and resulting police state… with utter applause.

De plus en plus, leurs règles et limitations deviennent non seulement tyranniques, mais littéralement insensées. Il semble qu'à peu près chaque jour, l'un ou l'autre politicien australien ou "expert" en santé passe aux nouvelles pour dire quelque chose de fou.

Welcome to Australia. A place where the authoritarianism is now so bad that they even advise against online shopping.#auspol #covidnsw #COVID19nsw #australialockdown pic.twitter.com/ghmETKyKqj

La bonne nouvelle, c'est que les Australiens semblent atteindre la limite de ce qu'ils peuvent supporter. Nous avons déjà vu un grand nombre de personnes manifester lors de la Journée mondiale de la liberté (24 juillet), et le week-end dernier a vu des manifestations encore plus importantes à Melbourne , Brisbane et Sydney :

Come on Australia!!! Stand and fight. We stand with you.

This never used to be #Australia! I am shocked that the Police are against the people, how is this justified? pic.twitter.com/mkz9jtA5YT



AUSTRALIA – Police make it clear the right to protest is no longer a human right

Outdoor protests in the UK didn’t increase the spread of Covid, even during the peak of waves. And they know that.

This is about control of people not COVID #COVID19Vic pic.twitter.com/kbPWE9rjox

— Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) August 20, 2021