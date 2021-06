L'échec des tests PCR de masse (SPR)

Une nouvelle étude allemande confirme et explique l'échec des tests de masse PCR.

En mars 2020, SPR a fait valoir que les tests de masse par PCR dans la population générale («test, test, test») seraient une énorme erreur. Le problème n'a jamais été que les tests PCR n'ont pas fonctionné ou que le document PCR de Drosten a été « revu par des pairs » en une seule journée. Le problème est que les tests PCR ne peuvent pas déterminer une infection aiguë, une infectiosité continue et une maladie réelle, surtout si les valeurs ct ne sont pas prises en compte.

Plusieurs études ont depuis montré que les taux nationaux de tests PCR n'ont eu aucune influence sur la mortalité par covid. De plus, une nouvelle étude allemande a réanalysé les tests PCR de 160 000 personnes et a conclu :

« À la lumière de nos conclusions selon lesquelles plus de la moitié des personnes dont les résultats du test PCR sont positifs sont peu susceptibles d'avoir été infectieuses, la positivité du test RT-PCR ne doit pas être considérée comme une mesure précise de l'incidence infectieuse du SRAS-CoV-2. Nos résultats confirment les conclusions d'autres auteurs selon lesquelles l'utilisation systématique de résultats de tests RT-PCR « positifs » comme référence absolue pour évaluer et contrôler l'infectiosité ne reflète pas le fait « que 50 à 75 % du temps, un individu est positif à la PCR, il sont susceptibles d'être post-infectieuses." ( Stang et al, Journal of Infection , mai 2021)

Pourquoi les tests PCR de masse ont-ils si mal échoué ? Très probablement en raison du rôle de la transmission pré-symptomatique : au moment où quelqu'un obtient un résultat de test « positif », le virus infectieux est déjà neutralisé, ou dans certains cas est déjà parti depuis longtemps . Par conséquent, les tests PCR n'ont de sens que dans des environnements à haut risque ciblés et préventifs, tels que les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers ou les premiers contrôles aux frontières, ou éventuellement dans des tests de masse préventifs et groupés à la chinoise de villes entières de 10 millions d'habitants.