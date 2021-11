Selon les données du gouvernement britannique, l'efficacité des vaccins reste négative chez les personnes âgées de 30 à 79 ans, malgré les rappels qui commencent à se mettre en place (Daily Sceptic)

L'efficacité des vaccins reste négative chez les personnes âgées de 30 à 79 ans, selon les données gouvernementales, malgré les rappels qui commencent à se mettre en place. Article originel : Vaccine Effectiveness Remains Negative in 30-79 Year-Olds, Government Data Shows, Despite Boosters Starting to Kick In Par Will Jones Daily Sceptic, 19.11.21

Le dernier rapport de surveillance des vaccins de l'UKHSA (agence de sécurité sanitaire britannique) a été publié hier, ce qui nous permet de mettre à jour nos estimations de l'efficacité vaccinale non ajustée. La semaine dernière , j'ai noté que l'efficacité du vaccin se stabilisait, et cette semaine, nous constatons qu'elle augmente dans les groupes d'âge plus élevés. Malgré cela, elle reste négative pour les 30-79 ans, très négative pour les 40-69 ans, et à peine positive chez les plus de 80 ans et les 18-29 ans.

Les augmentations récentes dans les groupes d'âge plus élevés peuvent s'expliquer en partie par les rappels qui ont été déployés depuis le 20 septembre - vous pouvez voir une stabilisation puis une augmentation échelonnée dans les groupes d'âge dans les graphiques ci-dessus et ci-dessous. Cela signifie que nous ne disposons plus de données claires sur les personnes doublement vaccinées par rapport aux personnes non vaccinées, car certaines sont triplement vaccinées. Le rapport de l'UKHSA n'inclut pas de chiffres pour la " troisième dose " et semble inclure les personnes triplement vaccinées dans la catégorie " deux doses reçues ", bien que, curieusement, il ne précise ni l'un ni l'autre.

Le rapport affirme toujours, bien sûr, que ses données sont trop biaisées pour être utilisées dans l'estimation de l'efficacité des vaccins, et énumère les raisons habituelles. Nous attendons des données réelles sur les différences entre les populations vaccinées et non vaccinées, telles que les taux de dépistage, la séroprévalence et les résultats positifs antérieurs au test Covid, qui permettraient de tenir compte de ces biais.

Alors que les données brutes montrent des taux d'infection souvent beaucoup plus élevés chez les personnes doublement vaccinées que chez les personnes non vaccinées, et qu'un certain nombre d'études ont montré une efficacité négligeable du vaccin après six mois, la ligne officielle est que les vaccins restent positivement efficaces. Des études cas-témoins à test négatif sont souvent utilisées pour le démontrer, ce que nous critiquons ici. Une étude récente de l'UKHSA sur les rappels a évalué l'efficacité avant rappel à 44,1 % pour AstraZeneca et 62,5 % pour Pfizer, cinq mois après la deuxième dose. Ces estimations doivent être considérées comme des limites supérieures, étant donné les biais de la conception cas-témoins qui semblent systématiquement gonfler les estimations de l'efficacité des vaccins.