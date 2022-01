L'efficacité du vaccin contre la Covid est-elle devenue négative ? (Alex Berenson)

L'Islande a un taux de vaccination de 91 % (et un taux de rappel de plus de 50 %) dans sa population de plus de 12 ans. Voici son tableau des cas par habitant en fonction du statut vaccinal. Pas en chiffres absolus, mais par habitant. Le bleu foncé correspond à une vaccination complète, le bleu clair à une non-vaccination, le noir à un rappel.

Les chiffres sont similaires au Royaume-Uni et dans toute l'Europe occidentale. Dans de nombreux pays, le taux de vaccination des adultes contre la Covid est de 90 %, et les rappels sont en hausse. Et tous ces pays sont maintenant au milieu d'une épidémie de contagion par la Covid qui éclipse tout ce qui a été fait auparavant.

Mais les nouvelles données vont plus loin et montrent que les personnes précédemment vaccinées sont en fait plus susceptibles de contracter l'Omicron.

Les cases noires représentent la protection contre le variant Delta (qui est surévaluée en raison du biais de l'utilisateur sain du vaccin, mais mettons ce fait de côté). Comme vous pouvez le constater, la protection maximale contre le variant Delta commence à environ 90 % deux semaines après la deuxième dose. Elle reste à 60 % six mois après. Une troisième dose la ramène à 90 %, et elle ne bouge pratiquement pas pendant les 10 premières semaines.

La vallée heureuse du vaccin n'existe plus. Les rappels commencent à échouer presque immédiatement contre Omicron, malgré l'augmentation massive (et potentiellement dangereuse) des anticorps anti-spike-protéine qu'ils produisent.

SOURCE : https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1044481/Technical-Briefing-31-Dec-2021-Omicron_severity_update.pdf

Il s'agit d'une baisse à 50 % de la protection d'Omicron (au maximum, car les facteurs de confusion invisibles auront tendance à surestimer l'efficacité du vaccin) dans les 10 semaines suivant une troisième dose. Nous avons toutes les raisons de penser que cette protection tombera également à zéro dans quelques semaines.

Que faire alors ? Une quatrième dose ? Une cinquième quelques semaines plus tard ? Combien d'ARNm les autorités de santé publique ont-elles l'intention de nous faire ingurgiter ?

-

Et qu'en est-il de la véritable terreur, l'augmentation des anticorps dépendants ?

Les vaccins ne font-ils que favoriser l'infection par Omicron, ou augmentent-ils aussi le risque de maladie grave ?

Nous ne le savons pas encore vraiment, en partie parce qu'Omicron est plus bénin dans l'ensemble. En outre, la vague de cas a été si rapide qu'il faudra du temps pour que les maladies graves rattrapent leur retard. Enfin, le problème des hospitalisations accidentelles (avec, et non à cause de la Covid) est plus grave et brouillera davantage les données.

Cela dit, les hospitalisations de personnes vaccinées avec Omicron augmentent très rapidement, et l'écart entre les personnes vaccinées et non vaccinées se réduit. Le gouvernement danois a indiqué le 3 janvier que seulement 24 % des personnes hospitalisées à cause d'Omicron fin novembre et en décembre n'étaient pas vaccinées, tandis que 76 % étaient vaccinées, dont 18 % avaient reçu un rappel. Au cours de la même période, les personnes non vaccinées représentaient 45 % des personnes hospitalisées en raison des variants antérieurs à l'Omicron.