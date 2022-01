L'efficacité du vaccin tombe à moins - 151 %, Omicron annulant l'effet bénéfique de la troisième dose. Une efficacité vaccinale négative signifie que les vaccinés sont plus susceptibles d'être infectés que les non-vaccinés (Daily Sceptic)

L'efficacité du vaccin tombe à moins - 151 %, Omicron annulant l'effet bénéfique de la troisième dose. Article originel : Vaccine Effectiveness Plummets to as Low as Minus-151% as Omicron Cancels Out Boost From Third Doses Par Will Jones daily Sceptic, 7.01.22

Le rapport de surveillance des vaccins publié cette semaine par l'UKHSA fait la part belle à Omicron, puisque l'efficacité vaccinale non ajustée contre l'infection (calculée à partir des données brutes) s'effondre dans tous les groupes d'âge au cours du mois dernier se terminant le 2 janvier 2022. Dans certains groupes d'âge, le regain d'intérêt suscité par les troisièmes doses a été presque entièrement annulé, car tous les groupes d'âge de plus de 18 ans sont à nouveau négatifs. Les quadragénaires atteignent un nouveau seuil de moins 151 % (une efficacité vaccinale négative signifie que les vaccinés sont plus susceptibles d'être infectés que les non-vaccinés ; une efficacité vaccinale de moins 100 % signifie que les vaccinés sont deux fois plus susceptibles d'être infectés que les non-vaccinés). Pour la première fois également, on observe une forte baisse chez les moins de 18 ans, l'efficacité vaccinale non ajustée ayant diminué de plus de moitié en quinze jours, passant de 79 % à 38 % (il n'y a pas eu de rapport la semaine dernière en raison des vacances de Noël).



Pour souligner l'inutilité des passeports vaccinaux et des mandats pour prévenir la propagation, j'ai représenté dans le graphique ci-dessous les proportions d'infections chez les personnes non vaccinées et vaccinées pour le mois se terminant le 2 janvier (dans ce graphique, le terme "vacciné" désigne toutes les personnes ayant reçu au moins une dose ; dans les autres graphiques de cet article, le terme "vacciné" signifie au moins 14 jours après une deuxième dose). Il montre que 72 %, soit près des trois quarts des infections sur cette période de quatre semaines, concernaient des personnes vaccinées (65 % des personnes doublement ou triplement vaccinées) et 22 % seulement des personnes non vaccinées. Il ne s'agit certainement pas d'une épidémie chez les non-vaccinés ; c'est presque le contraire, en fait.