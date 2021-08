L'émirat islamique d'Afghanistan de retour en force (Asia Times)

L'émirat islamique d'Afghanistan de retour en force

Article originel : The Islamic Emirate of Afghanistan back with a bang

Par Pepe Escobar

Asia Times

La "perte" de l'Afghanistan par les États-Unis est un repositionnement et la nouvelle mission n'est pas une "guerre contre le terrorisme", mais la Russie et la Chine.

Attendez que la guerre soit terminée

Et que nous soyons tous deux un peu plus âgés

Le soldat inconnu

Au petit-déjeuner lit les nouvelles

Les enfants sont nourris de télévision

Vivants avant d'être nés, vivants, morts

Une balle frappe la tête casquée

Et tout est fini

Pour le soldat inconnu

Les Doors, "Le soldat inconnu" En fin de compte, le moment Saigon s'est produit plus rapidement que ce que tout "expert" occidental en renseignement avait prévu. C'est un événement à inscrire dans les annales : quatre jours frénétiques qui ont conclu la guérilla éclair la plus étonnante de ces derniers temps. À la manière afghane : beaucoup de persuasion, beaucoup d'accords tribaux, aucune colonne de chars, un minimum de pertes de sang. Le 12 août a planté le décor, avec la prise quasi simultanée de Ghazni, Kandahar et Herat. Le 13 août, les Talibans n'étaient plus qu'à 50 kilomètres de Kaboul. Le 14 août a commencé par le siège de Maidan Shahr, la porte d'entrée de Kaboul. Ismail Khan, le légendaire lion aîné de Herat, a conclu un accord d'auto-préservation et a été envoyé par les Talibans comme messager de haut vol à Kaboul : Le président Ashraf Ghani doit se retirer, ou sinon. Samedi encore, les Talibans ont pris Jalalabad et isolé Kaboul par l'est, jusqu'à la frontière afghano-pakistanaise à Torkham, porte de la passe de Khyber. Dans la nuit de samedi à dimanche, le maréchal Dostum s'enfuyait avec un groupe de militaires vers l'Ouzbékistan en empruntant le pont de l'amitié à Termez ; seules quelques personnes ont été autorisées à entrer. Les Talibans se sont emparés du palais de Dostum, de style Tony Montana.

Au petit matin du 15 août, il ne restait plus à l'administration de Kaboul que la vallée du Panjshir - haute dans les montagnes, une forteresse naturellement protégée - et des Hazaras éparpillés : il n'y a rien dans ces belles terres centrales, à part Bamiyan. Il y a exactement 20 ans, j'étais à Bazarak, prêt à interviewer le Lion du Panjshir, le commandant Masoud, qui préparait une contre-offensive contre... les Talibans. L'histoire se répète, avec une petite différence. Cette fois, on m'a envoyé la preuve visuelle que les Talibans - suivant le schéma classique de la guérilla des cellules dormantes - étaient déjà dans le Panjshir. Et puis, dimanche en milieu de matinée, nous avons assisté à la stupéfiante reconstitution visuelle du moment Saigon, à la vue du monde entier : un hélicoptère Chinook survolant le toit de l'ambassade étatsunienne à Kaboul.





La guerre est terminée Dimanche encore, le porte-parole des talibans, Mohammad Naeem, a proclamé : "La guerre est terminée en Afghanistan", ajoutant que la forme du nouveau gouvernement serait bientôt annoncée.

Les faits sur le terrain sont beaucoup plus compliqués. Des négociations fiévreuses sont en cours depuis dimanche après-midi. Les Talibans étaient prêts à annoncer la proclamation officielle de l'Emirat islamique d'Afghanistan dans sa version 2.0 (la 1.0 était de 1996 à 2001). L'annonce officielle serait faite à l'intérieur du palais présidentiel. Pourtant, ce qui reste de l'équipe Ghani a refusé de transférer le pouvoir à un conseil de coordination qui mettra de facto en place la transition. Ce que veulent les Talibans, c'est une transition sans heurts : ils sont désormais l'Émirat islamique d'Afghanistan. Affaire classée.

Lundi, le porte-parole des Talibans, Suhail Shaheen, a donné un signe de compromis. Le nouveau gouvernement comprendra des responsables non talibans. Il faisait référence à une "administration de transition" à venir, très probablement codirigée par le chef politique taliban Mullah Baradar et Ali Ahmad Jalali, un ancien ministre des affaires intérieures qui était également, dans le passé, un employé de Voice of America. En fin de compte, il n'y a pas eu de bataille pour Kaboul. Des milliers de Talibans se trouvaient déjà à l'intérieur de Kaboul - une fois de plus, il s'agit d'un scénario classique de cellule dormante. Le gros de leurs forces est resté dans les faubourgs. Une proclamation officielle des Talibans leur ordonnait de ne pas entrer dans la ville, qui devait être prise sans combat, afin d'éviter les pertes civiles. Les Talibans ont progressé depuis l'ouest, mais "progresser", dans ce contexte, signifiait se connecter aux cellules dormantes de Kaboul, qui étaient alors pleinement actives. D'un point de vue tactique, Kaboul a été encerclée dans un mouvement en "anaconda", comme l'a défini un commandant taliban : serrée du nord, du sud et de l'ouest et, avec la prise de Jalalabad, coupée de l'est.

À un moment donné, la semaine dernière, des services de renseignement de haut niveau ont dû chuchoter au commandement taliban que les Etatsuniens allaient venir pour "évacuer". Cela aurait pu être les services de renseignement pakistanais, voire turcs, Erdogan jouant son double jeu caractéristique de l'OTAN. La cavalerie de secours étatsunienne est non seulement arrivée tardivement, mais elle a été prise dans une impasse car elle ne pouvait pas bombarder ses propres ressources à l'intérieur de Kaboul. Le mauvais timing a été aggravé lorsque la base militaire de Bagram - le Valhalla de l'OTAN en Afghanistan depuis près de 20 ans - a finalement été capturée par les Talibans.

Les États-Unis et l'OTAN ont alors littéralement supplié les Talibans de les laisser évacuer tout ce qu'ils voulaient de Kaboul - par voie aérienne, à la hâte, à la merci des Talibans. Un développement géopolitique qui évoque la suspension de l'incrédulité.

Ghani contre Baradar La fuite précipitée de Ghani ressemble à "une histoire racontée par un idiot et qui ne signifie rien", sans le pathos shakespearien. Le cœur de toute l'affaire a été une réunion de dernière minute, dimanche matin, entre l'ancien président Hamid Karzai et l'éternel rival de Ghani, Abdullah Abdullah. Ils ont discuté en détail de l'identité de la personne qu'ils allaient envoyer négocier avec les Talibans - qui, à ce moment-là, non seulement étaient pleinement préparés à une éventuelle bataille pour Kaboul, mais avaient annoncé leur ligne rouge immuable il y a plusieurs semaines - ils veulent la fin de l'actuel gouvernement de l'OTAN. Commentant la fuite de Ghani, Abdullah Abdullah n'a pas mâché ses mots : "Dieu lui demandera des comptes". Ghani, un anthropologue titulaire d'un doctorat de Columbia, est l'un de ces cas classiques d'exilés du Sud global vers l'Occident qui "oublient" tout ce qui compte sur leurs terres d'origine. Ghani est un Pachtoune qui s'est comporté comme un New-Yorkais arrogant. Ou pire, un Pachtoune habilité, car il a souvent diabolisé les Talibans, qui sont en grande majorité des Pachtounes, sans parler des Tadjiks, des Ouzbeks et des Hazaras, y compris leurs aînés tribaux.

C'est comme si Ghani et son équipe occidentalisée n'avaient jamais appris d'une source de premier plan telle que le grand et regretté anthropologue social norvégien Fredrik Barth (voir ici un échantillon de ses études sur les Pachtounes). Sur le plan géopolitique, ce qui importe maintenant, c'est la façon dont les Talibans ont écrit un tout nouveau scénario, montrant aux terres de l'Islam, ainsi qu'au Sud, comment vaincre l'empire autoréférentiel et apparemment invincible des États-Unis et de l'OTAN.

Les talibans y sont parvenus grâce à la foi islamique, à une patience infinie et à la force de leur volonté qui a alimenté quelque 78 000 combattants - dont 60 000 actifs - dont beaucoup n'ont reçu qu'une formation militaire minimale, sans le soutien d'aucun État - contrairement au Viêt Nam, qui avait la Chine et l'URSS -, sans les centaines de milliards de dollars de l'OTAN, sans armée entraînée, sans force aérienne et sans technologie de pointe. Ils ne comptaient que sur des kalachnikovs, des grenades propulsées par fusée et des pick-ups Toyota - avant de s'emparer du matériel étatsunien ces derniers jours, notamment des drones et des hélicoptères. Le chef des Talibans, le mollah Baradar, s'est montré extrêmement prudent. Lundi, il a déclaré : "Il est trop tôt pour dire comment nous allons prendre en charge la gouvernance." Tout d'abord, les Talibans veulent "voir les forces étrangères partir avant que la restructuration ne commence."

Abdul Ghani Baradar est un personnage très intéressant. Il est né et a grandi à Kandahar. C'est là que les Talibans ont commencé en 1994, s'emparant de la ville presque sans combattre, puis, équipés de chars, d'armes lourdes et de beaucoup d'argent pour soudoyer les commandants locaux, s'emparant de Kaboul il y a près de 25 ans, le 27 septembre 1996. Auparavant, le mollah Baradar avait combattu dans le djihad des années 1980 contre l'URSS, et peut-être - ce n'est pas confirmé - aux côtés du mollah Omar, avec lequel il a cofondé les Talibans.

Après les bombardements et l'occupation étatsunienne de l'après-11 septembre, le mollah Baradar et un petit groupe de Talibans ont envoyé une proposition au président de l'époque, Hamid Karzai, concernant un accord potentiel qui permettrait aux Talibans de reconnaître le nouveau régime. Karzai, sous la pression de Washington, l'a rejetée. Baradar a en fait été arrêté au Pakistan en 2010 - et maintenu en détention. Croyez-le ou non, l'intervention étatsunienne a conduit à sa libération en 2018. Il s'est ensuite installé au Qatar. Et c'est là qu'il a été nommé chef du bureau politique des Talibans et qu'il a supervisé la signature, l'an dernier, de l'accord de retrait étatsunien. Baradar sera le nouveau dirigeant à Kaboul - mais il est important de noter qu'il est sous l'autorité du chef suprême des Talibans depuis 2016, Haibatullah Akhundzada. C'est le chef suprême - en fait un guide spirituel - qui régnera en maître sur la nouvelle incarnation de l'Émirat islamique d'Afghanistan.

Attention à une armée de guérilla paysanne L'effondrement de l'armée nationale afghane (ANA) était inévitable. Elle a été "éduquée" à la manière des militaires étatsuniens : technologie massive, puissance aérienne massive, renseignements locaux au sol quasi nuls. Les Talibans, quant à eux, s'appuient sur des accords avec les anciens des tribus et les relations familiales étendues, ainsi que sur une approche de guérilla paysanne, parallèle à celle des communistes au Vietnam. Ils ont attendu leur heure pendant des années, en établissant des relations - et ces cellules dormantes. Les troupes afghanes qui n'avaient pas reçu de salaire depuis des mois étaient payées pour ne pas les combattre. Et le fait qu'ils n'aient pas attaqué les troupes étatsuniennes depuis février 2020 leur a valu beaucoup de respect supplémentaire : une question d'honneur, essentielle dans le code pachtounwali.

Il est impossible de comprendre les Talibans - et surtout, l'univers pachtoune - sans comprendre le Pashtunwali. Outre les notions d'honneur, d'hospitalité et de vengeance inévitable pour tout méfait, le concept de liberté implique qu'aucun Pachtoune n'est enclin à recevoir des ordres d'une autorité centrale étatique - en l'occurrence, Kaboul. Et en aucun cas ils ne rendront leurs armes. En un mot, c'est là le "secret" de la guerre éclair, rapide comme l'éclair, avec un minimum de pertes de sang, intégré dans le séisme géopolitique global. Après le Vietnam, c'est le deuxième protagoniste du Sud qui montre au monde entier comment un empire peut être vaincu par une armée de guérilla paysanne. Et tout cela avec un budget qui ne dépasse pas 1,5 milliard de dollars par an - provenant des taxes locales, des bénéfices des exportations d'opium (aucune distribution interne autorisée) et de la spéculation immobilière. Dans de vastes régions d'Afghanistan, les Talibans géraient déjà, de facto, la sécurité locale, les tribunaux locaux et même la distribution de nourriture.

Les Talibans de 2021 sont une force entièrement différente de ceux de 2001. Non seulement ils sont aguerris au combat, mais ils ont eu tout le temps de perfectionner leurs compétences diplomatiques, qui étaient récemment plus que visibles à Doha et lors de visites de haut niveau à Téhéran, Moscou et Tianjin. Ils savent très bien que tout lien avec les vestiges d'Al-Qaïda, EI/Daesh, EI-Khorasan et l'ETIM est contre-productif - comme leurs interlocuteurs de l'Organisation de coopération de Shanghai l'ont très clairement indiqué. L'unité interne, de toute façon, sera extrêmement difficile à réaliser. Le labyrinthe tribal afghan est un casse-tête presque impossible à résoudre. Ce que les Talibans peuvent réaliser de manière réaliste, c'est une confédération lâche de tribus et de groupes ethniques sous la direction d'un émir taliban, associée à une gestion très prudente des relations sociales.

Les premières impressions indiquent une maturité accrue. Les Talibans accordent l'amnistie aux employés de l'occupation de l'OTAN et n'interviendront pas dans les activités des entreprises. Il n'y aura pas de campagne de vengeance. Kaboul est de nouveau en activité. Il n'y aurait pas d'hystérie collective dans la capitale : c'est le domaine exclusif des médias anglo-étatsuniens. Les ambassades russe et chinoise restent ouvertes aux affaires. Zamir Kabulov, le représentant spécial du Kremlin pour l'Afghanistan, a confirmé que la situation à Kaboul, étonnamment, est "absolument calme" - même s'il a réaffirmé : "Nous ne sommes pas pressés en ce qui concerne la reconnaissance [des Talibans]. Nous allons attendre et voir comment le régime va se comporter".

Le nouvel axe du mal Tony Blinken a beau dire que "nous étions en Afghanistan pour un objectif primordial : nous occuper des gens qui nous ont attaqués le 11 septembre". Tout analyste sérieux sait que l'objectif géopolitique "primordial" du bombardement et de l'occupation de l'Afghanistan il y a près de 20 ans était d'établir un ancrage essentiel de l'Empire des Bases à l'intersection stratégique de l'Asie centrale et de l'Asie du Sud, couplé ensuite à l'occupation de l'Irak en Asie du Sud-Ouest. Aujourd'hui, la "perte" de l'Afghanistan doit être interprétée comme un repositionnement. Elle s'inscrit dans la nouvelle configuration géopolitique, où la principale mission du Pentagone n'est plus la "guerre contre le terrorisme", mais la tentative simultanée d'isoler la Russie et de harceler la Chine par tous les moyens dans le cadre de l'expansion des nouvelles routes de la soie. L'occupation des petites nations a cessé d'être une priorité. L'Empire du Chaos peut toujours fomenter le chaos - et superviser divers bombardements - depuis sa base CENTCOM au Qatar.

L'Iran est sur le point d'adhérer à l'Organisation de coopération de Shanghai en tant que membre à part entière - ce qui change encore la donne. Avant même de réinstaller l'Émirat islamique, les Talibans ont soigneusement entretenu de bonnes relations avec les principaux acteurs de l'Eurasie - la Russie, la Chine, le Pakistan, l'Iran et les États d'Asie centrale. Ces derniers sont sous la protection totale de la Russie. Pékin prévoit déjà d'importantes affaires de terres rares avec les Talibans.

Sur le front atlantiste, le spectacle de l'auto-récrimination ininterrompue va consumer la Beltway pendant des siècles. Deux décennies, 2 000 milliards de dollars, une débâcle guerrière à jamais marquée par le chaos, la mort et la destruction, un Afghanistan toujours en ruines, une sortie littéralement au milieu de la nuit - pour quoi faire ? Les seuls "gagnants" ont été les seigneurs du racket de l'armement. Pourtant, toute intrigue étatsunienne a besoin d'un bouc émissaire. L'OTAN vient d'être cosmiquement humiliée dans le cimetière des empires par un groupe d'éleveurs de chèvres - et non par des rencontres rapprochées avec M. Khinzal. Que reste-t-il ? La propagande. Voici donc le nouveau bouc émissaire : le nouvel axe du mal. L'axe est Talibano-Pakistano-Chinois. Le nouveau grand jeu en Eurasie vient d'être rechargé.



