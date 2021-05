L'épidémie de la COVID en Inde et la nécessité de l'intégrité scientifique - et non du sensationnalisme. La réalité contre l'hystérie dans la dernière fête de la peur (Off Guardian)

L'épidémie de la COVID en Inde et la nécessité de l'intégrité scientifique - et non du sensationnalisme. La réalité contre l'hystérie dans la dernière fête de la peur Article originel : India’s “COVID outbreak” & the need for scientific integrity – not sensationalism Reality versus hysteria in latest fear fest Par Colin Todhunter Off Guardian, 4.05.21

"Par exemple, à Mumbai, on a déclaré il y a deux jours que sur le total des cas dans la ville, 85 % étaient asymptomatiques. A Bangalore, plus de 95 % des cas étaient asymptomatiques !".

Tengra a effectué de nombreuses recherches sur la COVID-19 et la réaction mondiale à cette maladie. Il est le co-auteur d'un nouveau rapport : ‘ How the Unscientific Interpretation of RT-PCR & Rapid Antigen Test Results is Causing Misleading Spikes in Cases & Deaths ’ ("Comment l'interprétation non scientifique des résultats des tests RT-PCR et des tests antigéniques rapides provoque des pics trompeurs de cas et de décès").

Pour tenter d'éclaircir la situation et aller au-delà de la panique et du sensationnalisme médiatique, je me suis récemment entretenu avec Yohan Tengra, analyste politique et spécialiste des soins de santé basé à Mumbai.

Les médias occidentaux accordent actuellement une grande attention à l'Inde et à l'impact apparent de la COVID-19. Le coronavirus est en train de ravager le pays, les gens meurent, les cas deviennent incontrôlables et les hôpitaux sont incapables de faire face.

Il note :

Le système médical lui-même travaille pour augmenter le nombre de cas positifs. Même avec un test PCR négatif, ils utilisent des scanners et diagnostiquent des personnes avec la COVID. Ces scanners ne sont pas du tout spécifiques au SRAS-CoV-2. Je connais personnellement des personnes à qui leur médecin a demandé d'être hospitalisées sur la seule base d'un test positif (les médecins peuvent obtenir une part de la facture totale lorsqu'ils envoient un patient à l'hôpital). C'est également arrivé à une célébrité de Bollywood, à qui les médecins ont demandé de l'hospitaliser alors qu'il ne présentait aucun symptôme et qu'il avait juste un test PCR positif."

Les tests PCR erronés et les diagnostics erronés, dit Tengra, combinés aux personnes qui veulent intervenir précocement avec les symptômes les plus légers, ont rempli les lits, empêchant l'accès à ceux qui en ont vraiment besoin.



Pour ce qui est de la pénurie d'oxygène, qui a fait l'objet d'une grande publicité, Tengra laisse entendre qu'elle est également le résultat de politiques ineptes, les exportations d'oxygène ayant augmenté ces derniers temps, ce qui a entraîné une insuffisance de l'approvisionnement de secours en cas d'augmentation de la demande.

Selon Tengra, le taux de létalité de la COVID-19 en Inde, qui était de plus de 3 % l'année dernière, est désormais inférieur à 1,5 %. Le taux de létalité de l'infection est encore plus faible, les résultats des enquêtes sérologiques montrant qu'il se situe entre 0,05 % et 0,1 %.



Les directeurs de l'All India Institute of Medical Science et de l'India Council of Medical Research ont tous deux déclaré qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre la première et la deuxième vague et que les cas asymptomatiques étaient beaucoup plus nombreux cette fois-ci que lors de la "première vague".

Selon Tengra, le principe est le même pour tous les agents infectieux : ils infectent les gens, la plupart peuvent les combattre sans même développer de symptômes, certains développent des symptômes légers, un plus petit nombre développe des symptômes graves et un nombre encore plus petit meurt.



Bien que des vies puissent être sauvées grâce à des stratégies de prévention et de traitement adaptées, Tengra note que la plupart des médecins indiens utilisent des médicaments inefficaces et dangereux. En conséquence, il affirme que les taux de mortalité pourraient augmenter en raison de traitements inappropriés.

Comme cela s'est produit dans de nombreux autres pays, Tengra note que la manière dont les directives relatives aux certificats de décès sont structurées en Inde fait qu'il est facile d'étiqueter une personne comme décédée de la COVID sur la seule base d'un test PCR positif ou de symptômes généraux. Il est donc souvent difficile de dire qui est mort du virus et qui a été mal diagnostiqué.



Et la question des erreurs de diagnostic ne doit pas être balayée d'un revers de main. Dans un article récent de Jo Nash, résidente de longue date en Inde, intitulé "India's Current 'COVID Crisis' in Context", il est noté que le centre d'intérêt des médias et la source de nombreuses scènes horribles de souffrance - Delhi - comptent parmi les villes les plus toxiques du monde, ce qui conduit souvent à la fermeture de la ville en raison des effets généralisés sur la santé respiratoire.

Nash fait également valoir que les maladies respiratoires comme la tuberculose et les infections des voies respiratoires telles que la bronchite menant à la pneumonie figurent toujours parmi les dix principales causes de mortalité en Inde. Ces maladies sont gravement aggravées par la pollution de l'air et nécessitent souvent de l'oxygène, qui peut manquer lors des crises de pollution atmosphérique, comme c'est le cas à cette époque de l'année.

Par conséquent, il est raisonnable d'affirmer que tout n'est pas ce qu'il semble être en ce qui concerne la couverture médiatique de la situation actuelle.



Il est intéressant de noter que cette "deuxième vague" est en corrélation avec le déploiement des vaccins (Nash fournit des sources officielles pour appuyer cette affirmation). Tengra pense que ce n'est peut-être pas une coïncidence. Il affirme que les données de l'aefi (événements indésirables suivant la vaccination) sous-estiment largement le nombre d'effets indésirables des vaccins dans le pays.

Selon Tengra, d'après les enquêtes sur le terrain et les données qu'il a lui-même recueillies, un très grand nombre de personnes sont tombées malades après avoir été vaccinées, et beaucoup d'entre elles ont ensuite été testées positives à la COVID et ont été hospitalisées.



L'incitation financière pour les médecins à diagnostiquer les personnes atteintes de la COVID pourrait également signifier que de nombreuses personnes atteintes d'autres maladies sont placées en tant que patients COVID, tandis que les lits sont sous-occupés pour les personnes atteintes de problèmes de santé non COVID.