L'étude du PHE montrant que les vaccins sont efficaces à 90 % est entachée de problèmes - et le pic d'infections post-vaccinales est à nouveau présent (Lockdown Sceptics)

L'étude du PHE montrant que les vaccins sont efficaces à 90 % est entachée de problèmes - et le pic d'infections post-vaccinales est à nouveau présent.

Article originel : PHE Study Showing Vaccines “90% Effective” is Plagued With Problems – and the Post-Vaccination Infection Spike is There Again

Par Will Jones

Lockdown Sceptics, 22.05.21

De nouvelles données de Public Health England (PHE) suggèrent que les vaccins (AstraZeneca et Pfizer) sont efficaces jusqu'à 90 % pour prévenir l'infection symptomatique chez les plus de 65 ans lorsqu'ils sont entièrement vaccinés. Il s'agit d'un résultat remarquable, dont les médias se sont largement fait l'écho. Il est notamment bien meilleur que les données de l'essai d'AstraZeneca, qui suggéraient une efficacité de 70 % seulement pour tous les âges. Tellement mieux, en fait, qu'on se demande si quelque chose n'a pas mal tourné dans l'une ou l'autre étude. Comment un vaccin peut-il être efficace à 70 % pour tous les âges dans un essai contrôlé et à 90 % pour les plus de 65 ans dans la réalité ? Les auteurs de l'étude du PHE n'ont pas comparé leurs résultats à ceux de l'essai d'AstraZeneca et n'ont pas tenté de les expliquer. Les nouveaux résultats sont tirés du deuxième volet d'un rapport hebdomadaire de surveillance des vaccins publié par le PHE. Le premier coïncidait la semaine dernière avec la publication d'un article dans le BMJ qui exposait en détail la conception et la méthode de l'étude. J'ai examiné cette étude et en ai discuté longuement avec d'autres personnes ayant des compétences médicales. Nous avons identifié un certain nombre de problèmes qui méritent d'être signalés car ils remettent en question la fiabilité des résultats. Qu'ont fait les auteurs ? Ils ont examiné toutes les données de test du deuxième pilier pour l'Angleterre (dans la communauté, donc pas dans les hôpitaux) et les ont réduites à "156 930 adultes âgés de 70 ans et plus qui ont signalé des symptômes de la COVID-19 entre le 8 décembre 2020 et le 19 février 2021 et ont été liés avec succès aux données de vaccination dans le système national de gestion de la vaccination". Ils ont exclu divers résultats de tests, notamment lorsqu'il y a plus de trois suivis négatifs pour la même personne et toute personne ayant eu un test positif avant l'étude. Ils ont ensuite utilisé ces données pour comparer les taux d'infection symptomatique entre les personnes vaccinées et non vaccinées, en les ventilant par âge, type de vaccin et nombre de jours depuis la vaccination. Voici le tableau des personnes ayant participé à leur étude.

La première chose à noter est l'énorme différence du taux de positivité entre les groupes vaccinés et non vaccinés. Il est de 24% chez les vaccinés (32 832/(32 832+106 037)) et de 65% chez les non vaccinés (11 758/(11 758+6 303)). Cette grande disparité et le taux de positivité très élevé font douter de la mesure dans laquelle ces groupes peuvent être considérés comme représentatifs et peuvent être comparés équitablement ou les résultats généralisés à la population.

L'autre élément étrange de l'étude est que les auteurs l'ont divisée en deux, donnant des résultats distincts pour les personnes vaccinées avant le 4 janvier et après le 4 janvier. Ils expliquent cette stratification comme suit : Les chances d'être testé positif en fonction de l'intervalle après la vaccination avec BNT162b2 [Pfizer] par rapport au fait de ne pas être vacciné ont été initialement analysées pour la période complète du déploiement du programme de vaccination BNT162b2 le 8 décembre 2020. Au cours des premiers jours suivant la vaccination (avant qu'une réponse immunitaire ne soit attendue), la probabilité que les personnes vaccinées obtiennent un résultat positif était plus élevée, ce qui suggère que la vaccination était ciblée sur les personnes présentant un risque d'infection plus élevé. Les odds ratios ont ensuite commencé à diminuer à partir de 14 jours après la vaccination, atteignant 0,50 (intervalle de confiance à 95 % de 0,42 à 0,59) au cours des jours 28 à 34, et sont restés stables par la suite. Lorsque l'on a inclus les personnes qui avaient déjà été testées positives, les résultats étaient presque identiques. La stratification par période a indiqué que la vaccination avant le 4 janvier visait les personnes présentant un risque initial plus élevé de la COVID-19, tandis qu'à partir du 4 janvier (date d'introduction du ChAdOx1-S [AstraZeneca]), la vaccination était plus accessible aux personnes présentant un risque initial similaire à celui du groupe non vacciné. Une approche stratifiée a donc été considérée comme plus appropriée pour l'analyse primaire.

Ce que cela signifie, c'est qu'ils ont initialement obtenu les résultats pour l'ensemble de la période et qu'ils ont remarqué le pic post-vaccinal sur lequel nous avons attiré l'attention. Cependant, ils ont constaté qu'il ne se produisait que chez les personnes vaccinées avant le 4 janvier (nous examinerons cette affirmation plus en détail sous peu) et ont donc conclu que cette cohorte présentait un risque d'infection plus élevé et que, par conséquent, les résultats seraient plus fiables s'ils étaient divisés en deux cohortes. Cela ajoute de la complexité à l'étude et signifie qu'elle ne présente pas une seule série de résultats. Les auteurs développent ensuite cette explication du pic post-vaccination. Un facteur clé susceptible d'augmenter les chances que les personnes vaccinées obtiennent un résultat positif (et donc de sous-estimer l'efficacité du vaccin) est que les personnes initialement ciblées par la vaccination peuvent présenter un risque accru d'infection par le SRAS-CoV-2. Par exemple, les personnes qui se rendent à l'hôpital peuvent s'être vu proposer la vaccination à un stade précoce dans les centres hospitaliers, mais peuvent également être plus exposées au risque de contracter le COVID-19. Cela pourrait expliquer la probabilité plus élevée de résultats positifs chez les personnes vaccinées au cours des premiers jours suivant la vaccination par le BNT162b2 (avant qu'elles ne soient censées développer une réponse immunitaire au vaccin) parmi celles qui ont été vaccinées au cours du premier mois du déploiement. Cet effet semble s'atténuer au fur et à mesure de la progression du programme de vaccination, ce qui suggère que l'accès aux vaccins s'est initialement concentré sur les personnes à plus haut risque, bien que ce biais puisse encore affecter les périodes de suivi plus longues (auxquelles contribueront les personnes vaccinées le plus tôt) plus que les périodes de suivi plus précoces. Cela pourrait également signifier que l'on pourrait s'attendre à des rapports de cotes plus faibles dans les périodes ultérieures (c'est-à-dire que les estimations de l'efficacité du vaccin pourraient encore augmenter). En sens inverse, les personnes vaccinées pourraient avoir une probabilité plus faible d'obtenir un résultat positif au test COVID-19 dans les premiers jours suivant la vaccination, car on leur demande de différer la vaccination si elles sont gravement malades, si elles ont été exposées à une personne dont le test COVID-19 était positif ou si elles ont eu un test récent pour le coronavirus. Cela explique les chances plus faibles d'obtenir un résultat positif au test dans la semaine précédant la vaccination et peut également persister pendant un certain temps après la vaccination si l'enregistrement de la date d'apparition des symptômes est inexact. La vaccination peut également provoquer des réactions systémiques, notamment de la fièvre et de la fatigue. Cela peut entraîner une augmentation des tests de dépistage de la COVID-19 dans les premiers jours suivant la vaccination, qui, s'ils sont dus à une réaction au vaccin, donneront un résultat négatif. Cela explique probablement l'augmentation des tests immédiatement après la vaccination par ChAdOx1-S et conduit à une efficacité vaccinale artificiellement faible au cours de cette période.

Les auteurs envisagent ensuite, pour la première fois dans une étude publiée, la possibilité que le pic d'infection soit le résultat d'une suppression immunitaire, et la rejettent.

Il est étrange qu'ils prétendent que ce phénomène n'est pas observé dans les essais et les autres études de population, car il l'est certainement, comme l'a noté la Dre Clare Craig, et il existe des preuves directes d'un possible effet d'immunodépression des vaccins, ce qu'ils ne contestent pas. Quant à l'absence de présence après le 4 janvier, comme nous le verrons, ce n'est vrai qu'après des ajustements très sévères des données. Il convient de noter qu'ils ne tentent pas d'accuser les gens de prendre des risques et de se faire infecter après le vaccin, ce qui est devenu l'explication privilégiée par ceux qui veulent écarter la question, mais pour laquelle il n'existe aucune preuve réelle.

Quelle est donc l'explication qu'ils privilégient ? Est-il vrai que les personnes vaccinées avant le 4 janvier couraient un risque plus élevé que celles vaccinées après ? Il faut savoir qu'au 4 janvier, seuls 10 % des résidents des maisons de soins avaient été vaccinés, mais 23 % de l'ensemble des plus de 80 ans. Cela s'explique en grande partie par les difficultés logistiques liées à l'utilisation du vaccin Pfizer dans les maisons de soins. En outre, de nombreux hôpitaux avaient pour politique de ne pas vacciner les patients hospitalisés. En d'autres termes, ce sont principalement les personnes de plus de 80 ans les moins fragiles qui ont été vaccinées avant le 4 janvier. Ensuite, après le 4 janvier, les vaccinations ont été intensifiées et le reste des résidents des maisons de soins a été rapidement vacciné, ainsi que le reste des plus de 80 ans, puis les plus de 70 ans.

Il ne semble donc pas que la cohorte antérieure au 4 janvier présentait un risque d'infection beaucoup plus élevé que la cohorte postérieure au 4 janvier. Il est intéressant de noter que les auteurs n'essaient pas de prétendre que le risque supposé plus élevé est dû au fait que les résidents des foyers de soins sont plus nombreux dans la cohorte antérieure, car ils savent que "peu de résidents de foyers de soins ont été vaccinés au début de la période". Voici le tableau de leurs résultats pour la cohorte antérieure au 4 janvier (plus de 80 ans).

Remarquez comment le taux d'infection est 47 % plus élevé 7-9 jours après la première dose (48 % plus élevé après ajustements). Observez également que le rapport de cotes après la deuxième dose est élevé par rapport aux rapports de cotes ultérieurs après la première dose - 45 % plus bas (0,55 aux jours 0-3 après la deuxième dose) par rapport à 66 % plus bas (0,34 plus de 42 jours après la première dose, en regardant les chiffres non ajustés) - ce qui suggère peut-être un effet similaire. L'autre élément à noter est que la base de référence non vaccinée est statique et que nous ne disposons pas de chiffres pour différentes périodes. Pour être juste, même le rapport de cotes non ajusté est ajusté pour la semaine d'apparition des symptômes, car les auteurs reconnaissent que "la variation de l'incidence de la maladie et de la distribution du vaccin en Angleterre au cours de la période d'étude signifie qu'une analyse sans tenir compte du temps ne serait pas significative". Cependant, avec une base de référence statique, il est difficile de savoir si cet ajustement a été effectué de manière satisfaisante. Voici le graphique (tiré des documents complémentaires) montrant comment l'incidence a varié au cours de la période.

Dans ces données brutes, nous pouvons voir les grands changements dans le nombre de personnes vaccinées et dans le nombre de tests positifs. Les taux de positivité chez les vaccinés au cours des premières semaines sont particulièrement remarquables. Au cours des premières semaines, jusqu'à la moitié des tests effectués chez les personnes vaccinées (les barres orange du graphique de droite) sont positifs. On remarque également que le taux de positivité chez les personnes non vaccinées diminue considérablement au cours des quatrième et cinquième semaines de l'année 2021, ce qui indique que la vaccination n'a pas été le seul facteur de réduction de l'incidence au cours de cette période. Il est difficile de dire dans quelle mesure ces changements importants dans l'incidence ont été ajustés en utilisant une base de référence statique. Par exemple, il est peu probable que 14 jours après la deuxième dose, les vaccinés enregistrent réellement 85 % de cas en moins que les non-vaccinés au même moment, car à ce moment-là, l'incidence de fond aura également considérablement diminué. À titre d'illustration, voici l'exemple d'une autre étude, menée cette fois dans des maisons de soins, qui montre comment les taux d'infection des personnes vaccinées et non vaccinées varient dans le temps.

Notez que les résidents non vaccinés, 42 jours après la vaccination dans leur maison de soins, ont un taux d'infection de 0,3 %, soit exactement le même taux d'infection que les personnes entièrement vaccinées 14 jours après leur deuxième dose. De même, les personnes vaccinées ont un taux d'infection plus élevé dans les jours qui suivent leur deuxième dose que les personnes non vaccinées au même moment - 1 % contre 0,4 %. Cela ne signifie pas que les vaccins ne fonctionnent pas, mais qu'il est très difficile de démontrer leur efficacité en comparant les taux d'infection lorsque ceux-ci augmentent et diminuent de toute façon (dans cette étude, comme les résidents vivent tous ensemble dans des maisons de soins, les auteurs affirment que c'est l'immunité collective des vaccinés qui fait baisser le taux pour les non-vaccinés). Il n'est pas possible de le démontrer dans un sens ou dans l'autre sur ces données, mais nous savons plus généralement que les taux d'infection de fond baissent indépendamment de la vaccination). Revenons à l'étude du PHE. Voici le tableau des résultats pour la cohorte postérieure au 4 janvier (plus de 70 ans).

La première chose à remarquer, c'est que le pic post-vaccination est toujours présent dans les rapports de cotes non ajustés, jusqu'à 30 % de plus pour Pfizer et 44 % de plus pour AstraZeneca. Mais elle est largement éliminée par les ajustements pour "l'âge, la période, le sexe, la région, l'origine ethnique, le foyer de soins" et la précarité. Ces ajustements font également une énorme différence dans les rapports de cotes ultérieurs. Plus de 35 jours après l'accouchement, Pfizer n'est efficace qu'à 27% (odds ratio de 0,73), jusqu'à ce que les ajustements le rendent à 57% (odds ratio ajusté de 0,43). Pour AstraZeneca, le changement est encore plus spectaculaire : une efficacité de 4 % (odds ratio de 0,96) devient 73 % (odds ratio ajusté de 0,27) après ajustement. Tout résultat où les ajustements (qui impliquent toujours une bonne dose de supposition) font une telle différence dans les résultats n'est pas vraiment fiable et indique qu'une étude mieux conçue est nécessaire. Enfin, il convient de noter que les personnes vaccinées sont hospitalisées pour des raisons autres que la Covid à un taux (légèrement) plus élevé que les personnes non vaccinées. S'agit-il d'un signal des effets secondaires du vaccin ?

Les critiques habituelles s'appliquent également à cette étude : il n'y a pas de déclaration sur la réduction absolue du risque ou le nombre de personnes à vacciner, et il s'agit d'une énième étude sur l'efficacité des vaccins sans analyse de la sécurité ou du rapport bénéfice-risque. Il est probablement utile que j'ajoute que je pense réellement que les vaccins sont efficaces. La preuve la plus convaincante que j'ai vue jusqu'à présent est l'étude d'Oxford qui a comparé l'immunité acquise par la vaccination à celle acquise par l'infection naturelle et a montré que dans les deux cas, la charge virale et la proportion d'infections asymptomatiques étaient les mêmes. Cependant, il est difficile de quantifier exactement l'efficacité des vaccins, car toutes les études réalisées jusqu'à présent présentent des problèmes, comme le fait qu'elles ne tiennent pas suffisamment compte de l'évolution de l'incidence de fond pour ne pas confondre le déclin d'une épidémie avec l'efficacité du vaccin. L'explication de cette étude concernant le pic d'infection post-vaccinale est inadéquate. Elle prétend que le pic n'apparaît pas dans d'autres études, alors que c'est le cas, et qu'il ne s'est pas produit après le 4 janvier, alors que cela n'était vrai qu'après d'importants ajustements des données. Étant donné que de nombreux déploiements de vaccins dans le monde s'accompagnent de pics d'infection, cette question doit être examinée comme il se doit, et non pas être mise de côté.