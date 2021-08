L'euthanasie planifiée ne constitue pas des soins de santé, même si vous l'applaudissez vigoureusement (Off Guardian)

L'euthanasie planifiée ne constitue pas des soins de santé, même si vous l'applaudissez vigoureusement.

Par Iain Davis

Off Guardian, 11.08.21

En avril et juin 2020, j'ai écrit sur ce que j'ai appelé LOKIN 20. Dans une série d'articles, je faisais partie de ceux qui, dans les médias dits "alternatifs", ont tenté de souligner que les confinements et autres mesures d'intervention, créés par la loi sur le coronavirus, augmentaient les risques pour les plus vulnérables. C'était tout à fait contraire à la justification que l'on nous avait donnée de ces nouvelles lois et des politiques qui ont suivi. La réponse a été présentée au public comme un " plan " visant à protéger les plus vulnérables. Il s'agissait certainement d'un plan, mais l'objectif semble avoir été d'augmenter les risques plutôt que de les réduire. J'ai signalé la suppression des garanties mises en place à la suite de l'enquête Shipman et du rapport Francis (Mid Staffs). J'ai souligné les preuves statistiques de l'Office of National Statistics et les préoccupations soulevées par des personnes comme le professeur Carl Heneghan et David Spiegelhalter, selon lesquelles un dangereux retrait des soins de santé contribuait à une augmentation inutile de la mortalité chez les plus vulnérables. Je ne prétends pas avoir une grande perspicacité ou des pouvoirs de déduction. Je n'étais qu'une personne parmi tant d'autres, dans les médias alternatifs mal nommés, qui signalaient les dangers évidents inhérents à la politique gouvernementale. Il est important de souligner que l'augmentation du risque de mortalité due aux politiques, plutôt qu'à la COVID 19, était parfaitement claire à l'époque. De nombreuses personnes ont tenté d'avertir le public, mais elles ont été largement écartées et qualifiées de "négationnistes de la COVID". Un an plus tard, un certain nombre d'articles parus dans les médias grand public ont confirmé ce qui semble avoir été une politique qui maximiserait inévitablement les risques pour les personnes les plus vulnérables. Comme d'habitude, la possibilité d'une intention politique délibérée n'est jamais abordée dans aucun de ces articles des médias grand public. Leurs rapports citent sans critique les déclarations des politiciens et supposent systématiquement que ces politiques étaient des erreurs et promeuvent l'idée que des leçons doivent être tirées. En juin 2020, Jeremy Hunt, ancien ministre de la Santé et président de la commission d'enquête sur la santé, a déclaré sans hésiter que 25 000 patients vulnérables avaient été renvoyés dans des maisons de soins où ils ne recevaient ni soins médicaux ni aide sociale adéquate :

"Il semble extraordinaire que personne n'ait semblé prendre en compte le risque clinique pour les maisons de soins, alors que l'on savait pertinemment que le virus pouvait être transmis de manière asymptomatique". Si l'on fait abstraction de la preuve scientifique évidente que la transmission asymptomatique du SRAS-CoV-2 n'existe pas, tout porte à croire qu'il ne s'agissait ni d'erreurs ni d'échecs. Pourtant, tout ce que nous voyons dans les médias grand public, c'est un laissez-passer pour les politiciens et un refus général de remettre en question leurs déclarations trompeuses. Nous sommes confrontés à un énorme problème sociopolitique. Malgré la montagne de preuves historiques et contemporaines que les gouvernements peuvent nous nuire intentionnellement et le font, il semble que nous soyons collectivement incapables d'appréhender la réalité du démocide. Nous supposons à tort que toute politique est intentionnellement bénigne. Nous devons dépasser cette croyance erronée et naïve. Tant que nous ne reconnaîtrons pas que certains au sein du gouvernement, et de ses réseaux de partenariat plus larges, nous veulent du mal, nous resterons incapables de faire face à la menace qu'ils représentent pour nous tous.

La loi sur le coronavirus Le gouvernement britannique n'a pas seulement créé la législation pour permettre aux prestataires de soins de santé d'accroître les risques pour les personnes les plus vulnérables, il comprenait parfaitement ces risques. Ils les avaient déjà identifiés lors d'exercices d'entraînement et les avaient largement modélisés. Contrairement à ce qu'affirme M. Hunt, nombreux sont les membres du gouvernement britannique qui ont "pris en compte le risque clinique pour les maisons de soins". Lorsque la prétendue pandémie est arrivée, plutôt que de réagir pour limiter et réduire les dangers connus, le gouvernement, dont Hunt est un membre éminent, a semblé les exacerber intentionnellement. La section 14 de la loi sur le coronavirus a supprimé les obligations cruciales du NHS en vertu du cadre NHS (normes). Le NHS n'avait pas à se conformer aux clauses 21(2)(a) et 21(12) des règlements de 2012. Le NHS n'avait plus l'obligation d'évaluer "l'éligibilité d'un patient au NHS Continuing Healthcare" avant de le renvoyer chez lui. En outre, aucun organisme compétent n'était tenu de tenir compte du cadre national. Il est important de reconnaître ce que cela signifiait dans le contexte d'une supposée pandémie mondiale. Le 19 mars 2020, le groupe HCID de Public Health England et le Comité consultatif sur les agents pathogènes dangereux (ACDP) ont décidé à l'unanimité de rétrograder la COVID 19 au rang de maladie infectieuse à forte incidence, en raison de sa faible mortalité. Le gouvernement britannique a donné des instructions au NHS pour qu'il laisse sortir le plus grand nombre possible de patients le même jour. N'ayant aucune obligation d'évaluer les besoins en soins de santé continus d'un patient, le gouvernement a fixé des critères d'évaluation très peu sûrs et a obligé les hôpitaux à les laisser sortir. Le gouvernement a décrété que les patients devaient sortir de l'hôpital à moins qu'ils ne soient en soins intensifs, sous oxygène, sous perfusion ou en danger de mort imminent : "Chaque patient de chaque service général doit être examiné deux fois par jour afin de déterminer ce qui suit. Si la réponse à chaque question est 'non', il faut envisager activement la possibilité d'un transfert vers une structure moins aiguë."



Cela mérite d'être répété. Au cours d'une crise sanitaire prétendument sans précédent, le gouvernement britannique a supprimé l'obligation pour le NHS d'évaluer l'état de santé (et les conditions) d'un patient avant de le faire sortir de l'hôpital. Il a ensuite émis des instructions obligeant le NHS à laisser sortir le plus de patients possible. Le gouvernement et le NHS ont accepté que cela implique de renvoyer dans la communauté les patients atteints d'une infection active par la COVID 19. Les patients COVID, ainsi que des personnes souffrant d'une série d'affections potentiellement mortelles, ont été expédiés dans des établissements de soins où d'autres adultes vulnérables, qui n'étaient peut-être pas infectés, étaient censés les "protéger". Il ne fait aucun doute que des patients non testés et positifs à la COVID 19 sont entrés dans le système de soins par cette voie. Tant au cours de la première que de la deuxième "vague". Il est tout à fait raisonnable de soupçonner que cette politique, combinée à d'autres dont nous allons parler, a provoqué lesdites "vagues". Une étude réalisée en août 2020 par le Queen's Nursing Institute a révélé que les pratiques suivantes étaient couramment utilisées dans les maisons de soins lors de la vague du printemps 2020. Il convient de noter l'élément de contrainte : "Le fait de devoir accepter des patients provenant d'hôpitaux dont le statut vis-à-vis de la Covid-19 est inconnu, le fait d'être informé des projets de ne pas réanimer les résidents sans consulter les familles, les résidents ou le personnel des maisons de soins...21% des personnes interrogées ont déclaré que leur maison acceptait les personnes sortant de l'hôpital qui avaient été testées positives pour la Covid-19..... un nombre important d'entre elles ont trouvé difficile d'accéder aux services d'infirmières de district et de médecins généralistes....25% au total ont déclaré que cela avait été assez difficile ou très difficile entre mars et mai 2020." Le 11 janvier 2021, lors de la prétendue deuxième vague, la Care Quality Commission a déclaré : "Ces établissements admettent des personnes qui sortent de l'hôpital avec un test COVID-positif et qui vont déménager ou retourner dans un établissement de soins." Même quelques voix isolées dans les médias grand public ont signalé ce qu'elles ont qualifié de négligence coupable. Certaines des principales organisations caritatives britanniques pour les personnes vulnérables, dont la Société Alzheimer, Marie Curie, Age UK, Care England et Independent Age, ont contribué à une lettre ouverte adressée au gouvernement britannique. Rédigée le 14 avril 2020, elle mettait en évidence une litanie d'"échecs" de la politique : ".

"Au lieu d'être autorisés à recevoir des soins hospitaliers, à voir leurs proches et à être rassurés par les tests, et au lieu que le personnel qui s'occupe d'eux dispose de l'EPI le plus élémentaire, on leur dit qu'ils ne peuvent pas aller à l'hôpital et on leur demande régulièrement de signer des ordonnances de non-réanimation". Les politiques appliquées tant par le NHS que par les maisons de soins pour personnes âgées, en conséquence de la "servitude législative" de la loi sur le coronavirus, n'ont pas protégé les plus vulnérables. Au contraire, elles maximisaient leur risque clinique. Pas seulement de la COVID 19, mais aussi de toutes les maladies qui les rendaient vulnérables. À partir du 17 mars 2020, le NHS a déchargé des patients vulnérables dans des maisons de soins sans évaluer leur "éligibilité aux soins de santé". Le 2 avril 2020, le NHS a combiné cette mesure avec des instructions selon lesquelles les résidents des maisons de soins ne devaient pas être transportés à l'hôpital. Le 6 avril, il a publié des directives à l'intention des médecins généralistes, qui stipulent ce qui suit : "Tous les patients doivent être triés à distance... Les consultations à distance doivent être utilisées lorsque cela est possible. Envisager l'utilisation de consultations vidéo lorsque cela est approprié." La mortalité de la "première vague" a atteint un pic le 11 avril et le gouvernement britannique a publié son plan d'action COVID 19 le 15 avril. Ce programme politique apparemment insensé a été jugé "nécessaire" par l'État britannique pour créer des "capacités" au sein du NHS : "Le gouvernement britannique et le NHS ont présenté leurs plans le 17 mars 2020 afin de libérer les capacités du NHS par le biais d'une sortie rapide dans la communauté et d'une réduction des soins planifiés. ..... Nous pouvons maintenant confirmer que nous allons mettre en place une politique de test de tous les résidents avant leur admission dans les maisons de soins."

Le gouvernement britannique n'a pas pris l'engagement d'améliorer la situation, mais seulement celui de s'en rapprocher. Nous savons, d'après les observations du CQC, qu'ils ont poursuivi ces politiques à haut risque lors des "vagues" de virus suivantes. Rien ne prouve que ces politiques aient été conçues pour réduire les risques encourus par les personnes les plus vulnérables. Elles ont toutes eu tendance à les augmenter. Les politiciens ne peuvent pas prétendre aujourd'hui qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils ont construit et permis toutes les politiques qui ont rendu possible cette dangereuse négligence. Il n'est pas non plus crédible de se contenter de blâmer la profession médicale. L'utilisation généralisée des ordonnances de bâillonnement (accords de non-divulgation) des Hospital Trust était également en place. Les médecins qui s'exprimaient étaient sanctionnés ou licenciés. Il s'agissait d'une initiative politique systémique à laquelle les médecins étaient censés se conformer. Une fois que les personnes vulnérables ont été piégées dans des maisons de soins abandonnées, qui étaient sciemment en sous-effectif, le personnel restant, non protégé, a dû faire face à la fois à ses propres craintes en matière de sécurité et à la mortalité croissante. Le gouvernement a décidé que c'était le moment opportun pour suspendre toutes les inspections de sécurité dans les hôpitaux et les établissements de soins. Cette mesure était censée "limiter les infections", alors que toutes les autres décisions prises semblaient les augmenter. Une fois de plus, la fin des inspections a augmenté le risque de mortalité pour les personnes les plus vulnérables. Dans le même temps, des avis de non-réanimation (DNAR) ont été joints aux plans de soins des personnes vulnérables, souvent sans leur consentement ou même à leur insu. Cela a coïncidé avec une augmentation massive des commandes de midazolam, un médicament qui peut mettre fin à la vie.

MIDAZOLAM En mars 2020, le NHS a acheté l'équivalent de deux années d'approvisionnement. Les fournisseurs français ont ensuite reçu l'approbation réglementaire de la MHRA pour vendre des stocks supplémentaires au NHS. Ces stocks ont ensuite été distribués pour une utilisation extra-hospitalière dans la communauté.

Cette benzodiazépine (midazolam) est un sédatif/anesthésique qui supprime la respiration et le système nerveux central (SNC). La British National Formula (BNF) recommande son utilisation pour la sédation des patients anxieux ou agités en phase terminale à l'aide d'un pousse-seringue mécanisé à des doses de 30-200 microgrammes/kg/heure. Il n'est pas recommandé pour la sédation consciente à des doses plus élevées en raison des risques suivants : "Dépression du SNC (système nerveux central) ; compromission des voies respiratoires ; dépression respiratoire sévère. " Par conséquent, un adulte frêle de 50 kg pourrait recevoir une dose initiale allant jusqu'à 2,5 mg, suivie d'une dose progressive totale de 2,5 mg supplémentaires sur une période de 24 heures. L'objectif est d'atténuer l'anxiété et l'agitation de la personne qui éprouve la sensation effrayante d'une difficulté respiratoire intense. Lorsqu'il est administré à des doses plus élevées, le midazolam devient un anesthésique conscient utilisable en soins intensifs et palliatifs. La British Association for Palliative Medicine recommande : "Commencer avec 2,5-5 milligrammes - si nécessaire, augmenter progressivement jusqu'à 10 milligrammes - maintenir avec 10-60 milligrammes / 24h dans un pousse-seringue". Il est donc extrêmement préoccupant que le NHS Clinical Guideline for Symptom Control for patients with COVID-19 recommande 10 mg de Midazolam pour les patients présentant un "essoufflement pénible au repos". Cela risque d'entraîner une détérioration rapide des symptômes à l'origine de cette détresse.

LE SCANDALE DE GOSPORT

La police enquête toujours sur les quelques 15 000 décès survenus au Gosport War Memorial Hospital entre 1987 et 2001. Une enquête a déjà révélé que la vie d'au moins 456 personnes a été "écourtée" par l'utilisation injustifiée de médicaments inutiles.

Beaucoup soupçonnent que le véritable décompte se chiffre en milliers. Le groupe d'experts indépendant chargé d'enquêter sur les fautes professionnelles commises à l'hôpital Gosport War Memorial a conclu : "Il y avait un mépris pour la vie humaine et une culture de raccourcissement de la vie d'un grand nombre de patients en prescrivant et en administrant des "doses dangereuses" d'une combinaison dangereuse de médicaments non indiqués ou justifiés cliniquement... ils ont été, en fait, mis sur un parcours de soins terminaux... Le risque de les utiliser en combinaison a été constamment documenté dans le BNF. En particulier, on sait depuis longtemps que lorsqu'ils sont administrés ensemble, les opioïdes et le midazolam provoquent une sédation accrue, une dépression respiratoire et une baisse de la pression artérielle."



Ce rapport a été publié en septembre 2018. En 2020, les directives de traitement du NHS pour les patients COVID 19, jugés "agités", étaient les suivantes : "Commencer par de la Morphine 20mg et du Midazolam 20mg".



Il s'agit précisément de la combinaison de seringues mécaniques utilisée au Gosport War Memorial pour "raccourcir" la vie de milliers de personnes. Il existe de nombreuses raisons de soupçonner que l'augmentation considérable de midazolam commandée par le NHS, au vu et au su du gouvernement, était destinée à cette fin.

En avril 2020, le Comité de la santé et de l'aide sociale (Health and Social Care Committee), présidé par Jeremy Hunt, a entendu les contributions de professionnels de la santé alors qu'il examinait la réponse du gouvernement à la pandémie mondiale. Au cours du trimestre 377, le Dr Luke Evans (député de Hinckley et Bosworth) a interrogé le ministre de la Santé de l'époque sur les dispositions du NHS pour une "bonne mort". Il s'agit d'un raccourci médical pour désigner la mort assistée ou l'euthanasie. Le Dr Evans (MP) a posé la question : Les conducteurs de seringues sont utilisés pour administrer des médicaments tels que le midazolam et la morphine. Avez-vous mis en place des précautions pour vous assurer que nous avons suffisamment de ces médicaments ? ".

Ce à quoi Matt Hancock a répondu : "Oui. Nous avons un grand projet pour nous assurer que les chaînes d'approvisionnement mondiales pour ces types de médicaments [sont] claires. En fait, ces médicaments sont fabriqués dans un nombre relativement restreint d'usines dans le monde, c'est donc une chaîne d'approvisionnement délicate et nous sommes en contact avec toute la chaîne d'approvisionnement."

Hancock faisait clairement référence à l'énorme commande de midazolam et à l'approbation par la MHRA de la chaîne d'approvisionnement française. Le gouvernement britannique avait déjà adopté la loi sur le coronavirus, retirant au NHS ses obligations en matière d'encadrement, et lui avait ordonné de faire sortir les patients en masse. Le NHS avait ordonné aux maisons de soins de ne pas envoyer les patients malades à l'hôpital et le soutien des médecins généralistes aux maisons de soins avait effectivement été retiré.

Jeremy Hunt présidait cette discussion. Le fait qu'il prétende, deux mois plus tard, que personne n'a "semblé prendre en compte le risque clinique pour les maisons de soins" relève de l'obscurantisme le plus total. Le mieux que l'on puisse dire de cette déclaration est qu'il avait tort. Nous avons maintenant la documentation qui montre que le risque clinique dans les maisons de soins pour personnes âgées a été très soigneusement examiné et que le retrait des soins a été planifié.

CYGNUS En 2016, le gouvernement britannique a organisé l'exercice Cygnus. Le scénario d'entraînement a été préparé par le professeur Neil Ferguson et son équipe de l'Imperial College London (ICL). Il simulait une épidémie de grippe et était un exercice de poste de commandement (CPX) conçu pour tester la préparation du Royaume-Uni à une pandémie. Près d'un millier de fonctionnaires clés ont participé à l'exercice, issus des services gouvernementaux centraux et locaux, du NHS, des organismes de santé publique de tout le Royaume-Uni, ainsi que des planificateurs locaux des interventions d'urgence. Certaines des recommandations du rapport Cygnus ont été mises en œuvre en réponse à la COVID 19, d'autres non. Par exemple, il recommandait des servitudes législatives. La loi sur le coronavirus a certainement assoupli la législation entourant le processus d'enregistrement des décès et le devoir de diligence du NHS. Les exigences légales relatives aux enquêtes, aux autopsies et aux crémations ont également été assouplies. L'exercice Cygnus a également mis en évidence un certain nombre de déficiences. Il a identifié un nombre insuffisant de lits pour les soins intensifs, généraux et aigus, que le gouvernement a ensuite réduit davantage ; il a averti que des sections entières du NHS pourraient devoir être fermées, ce qui est exactement ce que le gouvernement a fait pendant la "pandémie" ; il a souligné que les plus vulnérables pourraient se voir refuser des soins, tout comme ils l'ont fait, et que le service de santé devrait être mis sur un pied de guerre juste pour pouvoir faire face. Il s'agissait d'avertissements et non de suggestions politiques. L'adoption par le gouvernement britannique de certaines des recommandations de Cygnus et sa détermination à ne pas traiter les alarmes de Cygnus semblent avoir été sa réponse politique face à la COVID 19. Les stratégies de soins de santé de la COVID 19 ont apparemment été fixées en 2016. Le scénario Cygnus, modélisé par Ferguson et l'ICL, ne différait de leurs "modèles" COVID 19 que par le fait qu'il était basé sur la grippe plutôt que sur un coronavirus.

Cela explique peut-être pourquoi l'exercice Cygnus a été tenu secret, soi-disant pour des raisons de "sécurité nationale". Lorsque le rapport a été publié, après avoir été exposé, il a été fortement expurgé et tous les noms des hauts fonctionnaires impliqués ont été cachés. L'explication officielle est qu'il était tout simplement trop terrifiant pour que le public y fasse face. On pourrait se demander : terrifiant pour qui ? L'utilisation des médias pour terroriser le public pendant la prétendue pandémie a été recommandée par Spi-B (SAGE).

Il est raisonnable de supposer que nombre de ces noms caviardés auraient été des personnes travaillant pour l'équipe ICL de Ferguson et des membres actuels de SAGE. Si c'est le cas, cela indique que les personnes impliquées dans la planification de la réponse à la COVID 19 ont non seulement compris quels étaient les risques, mais ont ensuite fourni la prétendue justification "scientifique" de politiques dont ils savaient qu'elles les augmenteraient.

L'un des hauts fonctionnaires impliqués dans Cygnus aurait déclaré : "Ces exercices sont censés préparer le gouvernement à quelque chose comme ça - mais il semble qu'ils étaient conscients du problème mais n'ont pas fait grand-chose pour y remédier."

Une fois encore, nous constatons que tout doit être expliqué comme une erreur ou un oubli malheureux. La crédibilité est ainsi poussée au-delà du point de rupture lorsque l'on sait que Cygnus a finalement élaboré un plan visant à refuser les soins de santé en cas de pandémie. Cette politique d'augmentation des risques pour les plus vulnérables a manifestement fonctionné pendant la première vague de pandémie présumée. Il semble également probable qu'elle ait continué au-delà de ce point.

Sur la base des conclusions de Cygnus, en septembre 2017, le document d'information NHS Surge and Triage a été mis à la disposition des hauts responsables de la santé et du gouvernement. Il y était question de ce qu'on appelle le triage de la population : "L'objectif de ce document est de fournir une mise à jour au Chief Medical Officer (CMO) et au Chief Scientific Advisor (CSA) sur le raffinement continu des connaissances et de la compréhension derrière la décision potentielle qui pourrait être requise dans un futur scénario de grippe pandémique extrême pour passer à un état de triage de la population à travers le pays..." Le triage de la population signifie le refus potentiel de soins de santé : "La majorité des détails contenus dans ce document ne seront pas reproduits dans une documentation accessible au public... Des décisions difficiles devront être prises pour maintenir l'accès des patients aux soins... Il y a une discussion importante dans le document sur l'arrêt ou la modification des soins aux patients dans les HRG (Healthcare Resource Croups)... Les patients seraient évalués en fonction de la probabilité de survie plutôt que des besoins cliniques et les services de niveau supérieur ne seraient plus fournis... Le taux total de décès en excès serait supérieur à 7 806 par semaine au pic de la pandémie si tous ces services étaient arrêtés... Ainsi, au cours des six semaines de pic d'une pandémie... 46 836 décès en excès pourraient être attendus".

Entre le 7 mars et le 8 mai 2020, 47 243 décès supplémentaires ont été enregistrés en Angleterre et au Pays de Galles. D'après les prévisions de Cygnus, ce chiffre était légèrement supérieur à celui envisagé comme résultant directement du retrait des soins de santé. Cependant, la quasi-totalité de ces décès était attribuée à la COVID 19. Nous devrions nous demander où, dans les chiffres de mortalité COVID 19 revendiqués, se trouvent les décès prévus résultant du refus de soins de santé.

En novembre 2017, un certain nombre de parties prenantes anglaises se sont également réunies pour discuter du document d'information sur la pandémie pour les soins sociaux et communautaires pour adultes. Il s'agit là aussi d'un produit de l'exercice Cygnus. Une fois encore, l'intention était de garder le rapport secret.

"La majorité des détails contenus dans ce document ne seront pas reproduits dans une documentation publiquement disponible... Alors que la demande va augmenter, la capacité, qui est déjà sous pression en raison des difficultés de recrutement, va également diminuer en raison des absences du personnel... Les services sociaux pour adultes auront un rôle accru dans le soutien à une sortie rapide de l'hôpital. En cas de pandémie grave, seuls les services dont la survie est critique seront maintenus... Un plus grand nombre de patients pourrait être soutenu en mettant davantage l'accent sur la téléassistance/télésurveillance." On sait, d'après les rapports du CQC et des organisations caritatives nationales et d'autres documents du NHS cités dans cet article, que les soins de santé primaires ont été retirés des établissements de soins et de la communauté. Les pénuries de personnel identifiées en 2016 sont devenues chroniques, puis graves pendant la pandémie. Cela était entièrement prévisible et constituait un résultat connu des politiques de traçage et d'auto-isolement du gouvernement britannique. Le document d'information parle des services qui pourraient être "réduits ou reportés". Il s'agit essentiellement de l'évaluation des besoins en matière de soins, de l'aide à la mobilité, de l'aide aux soins personnels, du maintien des liens familiaux et de l'accès aux traitements médicaux.

Au cours de la "première vague", environ 25 000 personnes vulnérables ont été renvoyées dans des maisons de soins pour pour faire face à l'environnement à très haut risque créé pour elles par le gouvernement britannique. Dans le même temps, des médicaments potentiellement mortels ont été prescrits à profusion. C'était la réponse politique de la COVID 19 et on nous a dit que l'intention était de "protéger les plus vulnérables". Tout cela a été prédit en partant du principe que les hôpitaux avaient du mal à faire face à la "vague" de patients souffrant de la COVID 19. Selon le gouvernement britannique, les patients devaient être renvoyés chez eux pour libérer des capacités dans le NHS.

Au plus fort de la soi-disant première vague, le 13 avril 2020, le Health Service Journal (HSJ) a rapporté que le taux d'occupation des lits d'hôpitaux était au plus bas, avec 4 fois plus de lits disponibles que d'habitude pour cette période de l'année. Il y avait 37 500 lits disponibles. Le HSJ a déclaré que la raison de cette capacité disponible était la politique de décharge appliquée par le NHS à la demande du gouvernement. Ce qu'ils n'ont pas mentionné, c'est que ces chiffres montrent que la sortie à haut risque des personnes les plus vulnérables de notre société était totalement inutile.

Vous pouvez ne pas apprècier cela, mais il n'est pas "impensable" qu'il s'agisse d'une politique délibérée et coordonnée visant à augmenter les statistiques de mortalité. Beaucoup ont mis en doute la prétendue gravité de la prétendue pandémie. Si vous souhaitez donner l'impression d'une maladie à forte mortalité, il vous faut des décès pour étayer votre affirmation. Il est possible que tous ces facteurs d'accroissement du risque se soient parfaitement combinés pour augmenter la mortalité, mais est-ce plausible ? Le refus d'envisager la possibilité d'un acte intentionnel ne l'exclut pas. Seule une enquête approfondie et véritablement indépendante le peut.

CONCLUSION Pendant que ce système fonctionnait, le gouvernement britannique a encouragé l'adoption généralisée du Clap for Carers (applaudissement pour les soignants, à l'instar de la France et de nombreux autres pays, NdT), souvent appelé "clap for the NHS" ("applaudissements pour le NHS"). Pendant les confinements, alors qu'il était demandé à toute la nation de s'isoler à l'intérieur et d'éviter tout rassemblement inutile, entre le 26 mars et le 28 mai, nous avons été "autorisés" à nous rassembler simultanément dans les rues et à montrer notre appréciation en applaudissant, en tapant sur des casseroles et en faisant sonner des cloches. Pendant ce temps, des personnes vulnérables étaient renvoyées dans des maisons de soins dangereuses où l'accès aux soins médicaux était supprimé et où les services sociaux essentiels étaient supprimés. Applaudir pour cela était obscène.

Le gouvernement a clairement utilisé ce stratagème à la fois comme une distraction et comme une propagande. Cela ne signifie pas que les médecins, les infirmières et les soignants ne méritent pas notre soutien. Tout professionnel de la santé ou soignant qui dénonce un abus prend presque certainement une décision qui met fin à sa carrière. Compte tenu des preuves dont nous avons discuté, si nous nous considérons comme des citoyens responsables vivant dans une démocratie, il est inadmissible que nous ignorions simplement ce qui semble avoir été une politique gouvernementale délibérée et illégale d'euthanasie à grande échelle au Royaume-Uni. Nous devons demander des réponses aux décideurs politiques et les malversations doivent être poursuivies partout où elles sont identifiées.

