L'Hiver de la Nouvelle Normalité arrive, tenez-vous prêts ! (Off Guardian)

(Nouvelle Normalité) L'Hiver arrive Article originel : (New Normal) Winter is Coming Par CJ Hopkins* Off Guardian, 2.11.21

Les personnes qui refusent de se faire "vacciner" à titre expérimental contre un virus qui provoque des symptômes légers à modérés (ou, souvent, aucun symptôme du tout) chez environ 95 % des personnes infectées, et dont le taux de létalité global est d'environ 0.1% à 0.5% , font l'objet d'une ségrégation systématique, sont privées de leur emploi, se voient refuser tout traitement médical, sont diabolisées comme "un danger pour la société", sont censurées, condamnées à des amendes et persécutées de toute autre manière.

L'hiver arrive... et vous savez ce que cela signifie. C'est vrai, il est presque temps une fois de plus pour les classes dirigeantes mondialistes-capitalistes de plonger les masses de la Nouvelle Normalité dans un état d'hystérie collective stupide à cause d'un virus apocalyptique imaginaire.

En Floride (entre autres), un personnel scolaire fanatique a attaché un masque d'apparence médicale au visage d'une jeune fille trisomique ne parlant pas avec une corde en nylon , jour après jour, pendant plus de six semaines, jusqu'à ce que son père découvre ce qu'ils faisaient.

Oui, la Grande Purge de la Nouvelle Normalité est en marche. Les "non-vaccinés" et autres infidèles et hérétiques sont pourchassés par des foules fanatiques et ivres de haine, traînés devant l'Inquisition de la Nouvelle Normalité et transformés en parias dans le monde entier.

Cet hiver va probablement devenir un peu fou ... ou, OK, plus qu'un peu fou. En termes d'hystérie de masse fabriquée, il va probablement faire passer le Russiagate, la guerre contre le populisme , la guerre mondiale contre le terrorisme, la peur rouge et toutes les autres campagnes d'hystérie de masse fabriquée auxquelles vous pouvez penser pour une production amateur du Götterdammerung de Wagner.

Ils ne peuvent pas simplement nous rassembler et nous abattre - il s'agit de capitalisme mondial, pas de nazisme ou de stalinisme. Ils doivent nous briser, briser nos esprits, nous contraindre, nous éclairer, nous harceler et nous persécuter jusqu'à ce que nous abandonnions notre autonomie de plein gré. Et ils doivent le faire au cours des cinq prochains mois.

Les classes dirigeantes mondialistes-capitalistes sont déterminées à transformer la planète en cette utopie fasciste et à imposer une conformité inébranlable à ses valeurs sans valeur, quel qu'en soit le prix, et nous, "les non-vaccinés", nous leur barrons la route.

Sérieusement, le but de tout cet exercice (ou du moins de cette phase de tout cet exercice) est de transformer radicalement, irrévocablement, la société en un campus d'entreprise monolithique où tout le monde doit scanner sa carte d'identité à chaque tournant d'un labyrinthe sans fin d'espaces sécurisés contrôlés en permanence, respectueux de l'environnement, sans distinction de sexe, idéologiquement uniformes, non-fumeurs et totalement sans viande, détenus et gérés par GloboCap, ou l'un de ses agents, filiales et cessionnaires.

Ils renonceraient probablement même à l'exigence de "vaccination" si nous nous mettions à genoux et faisions allégeance au Forum Economique Mondial (FEM), ou à BlackRock, ou à Vanguard, ou à qui que ce soit, et si nous nous promenions avec un code QR confirmant que nous croyons en la "Science", au "Credo Covidien" et à tout autre dogme corporatiste œcuménique.

La plupart d'entre eux ont atteint cette limite. Ils ont fait leur part, suivi les ordres, porté les masques, reçu les "vaccins" et sont heureux de présenter leurs "certificats d'obéissance" à quiconque demande à les voir. Maintenant, ils veulent revenir à la "normale". Mais ils ne peuvent pas, parce que ... eh bien, à cause de nous.

Mais, croyez-le ou non, il y a une limite au niveau d'absurdité qu'ils sont prêts à accepter, et au niveau et à la durée du stress incessant et de la dissonance cognitive qu'ils sont prêts à accepter.

Ou... d'accord, bien sûr, les plus décérébrés le feraient, mais ils représentent une petite minorité. La plupart des Nouveaux Normaux ne sont pas des totalitaires fanatiques. Ce sont juste des gens qui se protègent, des gens qui accepteraient presque n'importe quoi pour éviter d'être ostracisés et punis.

En d'autres termes, dites adieu à la réalité (ou à ce qu'il reste de la réalité à ce stade). L'heure tourne, et GloboCap le sait. S'ils espèrent réussir cette Grande Réinitialisation, ils vont devoir terroriser les masses du Nouveau-Normal et les plonger dans un état de panique prolongé et de haine incontrôlable envers les "Non-vaccinés" et toute personne qui conteste leur autorité.

Une répétition des hivers 2020 et 2021 ne suffira pas. Il faudra plus que le répertoire désormais standard de statistiques fausses et manipulées, de projections sinistres, de photos de "camions de la mort", d'hôpitaux non débordés et de tous les autres éléments familiers du rouleau compresseur de la propagande néo-Goebbelsienne auquel nous sommes soumis depuis plus de 18 mois.

Ils sont confrontés à une révolte croissante de la classe ouvrière. Des millions de personnes dans les pays du monde entier protestent dans les rues, organisent des grèves, des débrayages, des "arrêts maladie" et d'autres formes d'opposition.

Malgré les tentatives orwelliennes des médias d'entreprise d'occulter toute couverture de ce phénomène, ou de nous diaboliser tous comme des "extrémistes d'extrême droite", les Nouveaus Normaux sont très conscients de ce qui se passe. Et le récit officiel est finalement en train de s'effondrer. Les faits réels sont indéniables pour quiconque a une once d'intégrité, à tel point que même les principaux organes de propagande de GloboCap comme The Guardian sont obligés d'admettre la vérité à contrecœur.



Non, GloboCap n'a pas d'autre choix à ce stade que de se lâcher avec toutes les armes de son arsenal - à l'exception du despotisme total, qu'il ne peut déployer sans se détruire lui-même - et d'espérer que nous allons finalement craquer, plier le genou et implorer notre pitié.

Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont en tête, mais je n'ai vraiment pas hâte d'y être. Je suis déjà assez épuisé comme ça. D'après ce que j'ai compris, vous êtes nombreux à l'être aussi. Si ça peut vous aider, voyez les choses de cette façon. Nous n'avons pas à leur livrer la bataille. Tout ce qu'on doit faire, c'est ne pas se rendre, résister au siège à venir, et tenir jusqu'en avril.

Ou, si les grèves, les arrêts de travail et le "mauvais temps" continuent, il se peut que cela ne prenne pas autant de temps.



* CJ Hopkins est un dramaturge, romancier et satiriste politique étatsunien primé, basé à Berlin. Ses pièces sont publiées par Bloomsbury Publishing et Broadway Play Publishing, Inc. Son roman dystopique, Zone 23, est publié par Snoggsworthy, Swaine & Cormorant. Les volumes I et II de ses Consent Factory Essays sont publiés par Consent Factory Publishing, une filiale à part entière d'Amalgamated Content, Inc. On peut le joindre à cjhopkins.com ou consentfactory.org.