L'hiver noir de la Covid : La crise bancaire cachée a-t-elle déclenché un confinement mondial ? (Conservative Woman)

L'hiver noir de la Covid : La crise bancaire cachée a-t-elle déclenché un confinement mondial ?

Article originel : Covid’s dark winter: Did hidden banking crisis spark global lockdown?

Par Neville Hodgkinson

Conservative Woman

Note de SLT : L'auteur de cet article, en se basant sur les investigations du journaliste Paul Schreyer écrit que la crise de la Covid et sa gestion sanitaire coordonnée (confinement, vaccination de masse, passeports vaccinaux...) au travers des puissances industrielles sert à éponger la grave crise financière traînant depuis 2008 en assurant l'enrichissement de l'oligarchie au détriment de l'appauvrissement du plus grand nombre.

Le journaliste et auteur allemand Paul Schreyer a produit une vidéo d'une heure dans laquelle il montre comment une "guerre contre le bioterrorisme" prenait forme bien avant l'apparition de la Covid-19, préfigurant et peut-être à bien des égards dictant la réponse internationale à la pandémie. La "guerre" s'est accélérée dans les années 1990 et au début des années 2000 avec une série d'exercices de simulation de pandémie de haut niveau menés parmi les nations industrielles les plus influentes de l'Occident, comme décrit ici hier. Les craintes liées à la pandémie ont été brièvement mises en veilleuse pendant la crise financière de 2007-2008, mais elles sont réapparues avec plus d'intensité lors de la panique liée à la "grippe porcine" de 2009. Cette épidémie a incité l'éminent théoricien français de l'économie et de la société, ainsi que le réseauteur visionnaire Jacques Attali, à faire une déclaration que Schreyer considère comme cruciale pour nous aider à comprendre certaines des idées et des forces qui se cachent derrière l'actuelle "psychose mondiale", comme je l'ai décrite, entourant le SRAS-CoV-2. Les gouvernements du monde entier ont mis en place des mesures de confinement extrêmement préjudiciables et des vaccinations expérimentales de masse après que l'apparition de ce virus génétiquement modifié a suscité, à juste titre, un sentiment d'alarme, mais auquel la réponse a été létalement disproportionnée.

Attali a servi de conseiller spécial dans la politique française pendant plusieurs décennies, conseillant des présidents tels que François Mitterrand, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Il a prédit la crise des prêts hypothécaires à risque qui a débuté aux États-Unis en 2007 et, en 2009, il a été reconnu comme l'un des 100 meilleurs "penseurs mondiaux" par le journal étatsunien Foreign Policy. Il est à la tête d'une société internationale de conseil en stratégie, en financement d'entreprise et en capital-risque. Lorsque la grippe porcine a frappé en 2009, il a écrit : "L'histoire nous enseigne que l'humanité progresse à grands pas si elle est effrayée. La pandémie qui s'installe actuellement pourrait déclencher l'une de ces peurs qui provoquent des changements structurels. Nous serons alors en mesure de jeter les bases d'un gouvernement mondial, une chose à accomplir beaucoup plus rapidement que ne l'auraient permis les seules raisons économiques. Un an plus tard, en 2010, une étude aux préoccupations mondialistes similaires a été publiée aux États-Unis, intitulée "Scénarios pour l'avenir de la technologie et du développement international". Elle a été financée par la Fondation Rockefeller, l'une des fondations privées les plus anciennes, les plus riches et les plus puissantes du monde.

Il comprenait une section intitulée "lock step" ("étape du verrouillage"), dans laquelle 20 % de la population mondiale était infectée par un nouveau virus et où, en sept mois, huit millions de personnes étaient tuées. Le scénario était décrit comme suit : "Une pandémie de grippe mortelle se répand dans le monde entier et sème la panique. La Chine, avec son approche restrictive, est considérée comme le parangon d'une gestion de crise efficace et est largement imitée. Le port du masque devient obligatoire partout. Un contrôle autoritaire des citoyens est imposé et reste en place même après la fin de la pandémie. Les citoyens abandonnent volontairement leur souveraineté et leurs libertés. Ce n'est qu'au bout d'une dizaine d'années que les gens commencent à se rebeller".

Selon Schreyer, l'objectif sous-jacent de l'étude était de "lancer une nouvelle conversation stratégique entre les principales parties prenantes des secteurs public, privé et philanthropique" afin d'"obtenir un impact plus efficace" pour un avenir meilleur. L'anthropologue et écrivain Karen Harradine a décrit dans ces pages le rôle de la Fondation Bill et Melinda Gates (FG) dans la réalisation de cet objectif, qui l'a conduite à s'autoproclamer leader de la réponse mondiale à la Covid-19. La FG est cofondatrice et bailleuse de fonds de la CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), qui investit dans les vaccins et est également financée par les gouvernements indien et norvégien, le Wellcome Trust basé en Grande-Bretagne et le Forum économique mondial. Sir Jeremy Farrar, directeur du Wellcome Trust et membre de Sage, siège au conseil d'administration du CEPI. En 2017, Gates a déclaré que le monde n'était pas préparé aux pandémies et que les investissements de la CEPI dans les "vaccins ADN/ARN" atténueraient cette situation.

Selon Harradine, la Fondation Gates s'est transformée en un mastodonte mondial au pouvoir incontrôlable. De vastes sommes d'argent sont canalisées en fonction des pensées, des passions et des préjugés d'un homme au jugement douteux", écrit-elle. La "volonté mégalomane de Gates de vacciner le monde, que le monde le veuille ou non" suit un schéma familier, dit-elle, établi lorsque Gates a persuadé les responsables de la santé publique étatsunienne de transférer des ressources très nécessaires de leur propre pays vers le monde en développement.

En février 2017, Gates s'est adressé à la Conférence sur la sécurité de Munich, le principal forum mondial de débat sur la politique de sécurité internationale, et a averti que "nous ignorons le lien entre la sécurité sanitaire et la sécurité internationale à nos risques et périls". Selon lui, ce n'est qu'une question de temps avant qu'un agent pathogène dangereux ne se propage, que ce soit "par un caprice de la nature ou par la main d'un terroriste...". Le monde doit se préparer aux épidémies comme l'armée se prépare à la guerre". En mai de cette année-là, les ministres de la santé du forum intergouvernemental du G20, représentant les nations industrielles les plus riches et les plus puissantes du monde, se sont réunis pour la première fois à Berlin. L'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, la République de Corée, le Mexique, la Russie, la Turquie, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne étaient tous représentés. La Chine a participé à un exercice de scénario visant à obtenir une réponse coordonnée à la menace d'une future pandémie. Au lieu de SRAS (Severe Acute Respiratory Syndrome : Syndrome respiratoire aigu sévère), le dangereux virus était appelé MARS (Mountain Associated Respiratory Syndrome), qui proviendrait d'une région montagneuse.

Dans sa vidéo, Schreyer nous montre des secrétaires d'État et des ministres de la santé en chair et en os qui regardent attentivement le scénario fictif de la pandémie se dérouler sur un écran. Lorsque nous regardons cette image, dit-il, nous comprenons un peu mieux pourquoi, dans la crise actuelle, tous les pays, ou du moins la plupart d'entre eux, agissent de manière très coordonnée et pourquoi, dans chaque pays, le scénario est plus ou moins le même.... Ils ont reçu les mêmes recettes générales et les mêmes instructions procédurales qui sont maintenant mises en œuvre de manière synchronisée. Du moins, c'est ce qui semble se passer".

Plus tard dans l'année, en août 2017, l'Allemagne s'étant vu confier le rôle de chef de file dans l'élaboration d'une politique mondiale de la santé, une autre réunion de haut niveau a eu lieu dans ce pays, le ministre de la Santé Hermann Gröhe inaugurant cette fois un conseil consultatif international. Christian Drosten, le virologue bien connu pour avoir introduit le premier (et très contesté) test de diagnostic du Covid-19, était présent, ainsi que deux hauts responsables de l'Organisation mondiale de la santé. Deux autres personnes présentes à cette réunion "jouent dans une toute autre catégorie", selon Schreyer. L'un d'eux était Sir Jeremy Farrar, du Wellcome Trust britannique, la quatrième fondation caritative la plus riche du monde : elle dispose d'une base financière de 29 milliards de livres sterling, gérée par une équipe d'investissement très performante dont fait partie Farrar. L'objectif déclaré du trust est de "soutenir la science pour résoudre les problèmes de santé urgents auxquels chacun est confronté". Il a construit un énorme réseau pour développer la gouvernance mondiale de la santé. L'autre était le Dr Christopher Elias, président du développement mondial de la Fondation Gates, qui, avec des actifs d'environ 50 milliards de dollars (36 milliards de livres sterling), pourrait être encore plus influente.

Le prochain exercice de bioterrorisme, une fois de plus organisé par le Johns Hopkins Centre for Health Security, a eu lieu à Washington, DC, le 15 mai 2018. Appelé CLADE X, il était axé sur la réponse imaginée du Conseil national de sécurité étatsunien à une pandémie virale mondiale lâchée depuis un biolab à Zurich par une secte élitiste pour réduire la population mondiale. Deux animateurs de télévision étatsuniens bien connus y ont participé. L'objectif déclaré était "d'illustrer les décisions stratégiques et les politiques de haut niveau que les États-Unis et le reste du monde devront mettre en œuvre pour prévenir une pandémie ou en atténuer les conséquences si la prévention échoue". Enfin, un exercice de simulation baptisé Event 201 a été organisé en octobre 2019 à l'hôtel Pierre, en face de Central Park à New York. Schreyer note que ce luxueux hôtel a été ouvert en 1930 par des banquiers de Wall Street pendant la Grande Dépression.

Parmi les délégués figuraient les directeurs actuels des centres chinois et étatsuniens de contrôle des maladies, ainsi qu'un ancien directeur adjoint de la CIA. Le Dr Elias, de la Fondation Gates, était présent, ainsi que le vice-président chargé de la santé publique mondiale de Johnson & Johnson, la plus grande entreprise pharmaceutique du monde, et le directeur général mondial d'Edelman, la plus grande société de relations publiques et de communication du monde. Le scénario postulait l'arrivée d'un coronavirus mortel et, cette fois, la simulation portait sur les relations publiques. Le scénario dit : "Les gouvernements devront s'associer aux entreprises de médias traditionnels et sociaux pour rechercher et développer des approches souples pour contrer la désinformation. Il faudra pour cela développer la capacité d'inonder les médias d'informations rapides, précises et cohérentes. De leur côté, les entreprises de médias doivent s'engager à faire en sorte que les messages faisant autorité soient prioritaires et que les faux messages soient supprimés, y compris par l'utilisation de la technologie. Des graphiques, des cartes et des tableaux ont été présentés, montrant quels pays étaient touchés et dans quelle mesure, à mesure que le nombre de cas augmentait, ainsi que des projections sur l'évolution du taux de mortalité au cours des mois à venir. "C'est en fait ce qui se passe en ce moment même", commente Schreyer. C'est exactement le même type d'infographies que nous recevons maintenant de l'Université Johns Hopkins. C'est l'information qui nous est fournie par tous les médias grand public. Et la censure actuelle exercée par les géants des médias sociaux comme YouTube et Google a été expressément conseillée dans cet événement 201, quelques mois seulement avant la crise actuelle de la Covid. Ce qui avait été planifié à l'époque est maintenant une réalité. Qui avait prévu quoi ? Selon Schreyer, toutes ces informations, mises bout à bout, constituent une toile de fond cruciale qui nous permet de nous faire notre propre opinion sur ce qui se passe.

Il donne un indice de son propre point de vue en citant une crise financière passée presque inaperçue qui a eu lieu juste avant l'émergence de la Covid-19. 'Beaucoup de gens, moi y compris, n'ont pas réalisé qu'à la mi-septembre 2019, les marchés boursiers étaient en panique', dit-il. 'Il s'agissait d'une crise de liquidité appelée le "cash crunch de septembre 2019".' Un article de l'hebdomadaire allemand Zeit Online du 2 octobre était intitulé : "Blackout dans le système financier : La Fed [banque centrale étatsunienne] tente d'empêcher un effondrement du marché des liquidités en injectant des milliards de dollars dans le système financier. La situation est-elle alarmante ? Le rapport poursuit : "La crise est survenue du jour au lendemain. Les banques étaient à court de liquidités. La Fed intervenait avec des quantités massives de dollars pour éviter le pire. Cela ressemble au point culminant de la crise financière mondiale il y a 11 ans [en 2008], mais en fait, cela ne décrit que le lundi de la semaine dernière, lorsqu'une partie importante du système financier mondial était au bord de l'effondrement et que le grand public n'a pratiquement rien remarqué".

Schreyer a vérifié le bilan de la Fed et a constaté que lors de la crise de 2008, lorsque les banques ont cessé de se prêter les unes aux autres, ses actifs ont doublé en l'espace de quelques semaines, passant d'environ mille milliards de dollars (1 000 milliards) à deux mille milliards, car elle a injecté de l'argent dans le système en achetant des obligations du Trésor et des obligations d'entreprises. C'est le processus, qui crée en fait de l'argent, connu par euphémisme sous le nom d'assouplissement quantitatif. Les injections de liquidités ultérieures ont porté le total à quatre mille milliards de dollars à la fin de 2017. Quand vous regardez cela d'un point de vue actuel, vous vous rendez compte que la bulle était gigantesque et qu'il est devenu évident que cette pratique ne pouvait pas être maintenue", dit Schreyer. Il fallait soit la dégonfler, soit la faire éclater". La Fed a essayé de la dégonfler au cours des deux années suivantes, en retirant doucement de l'argent du système. Mais la nouvelle crise de confiance de la mi-septembre 2019 l'a poussée à revenir à des injections de liquidités toujours plus importantes. Celles-ci se sont poursuivies après l'arrivée du nouveau coronavirus, la pandémie étant désormais le prétexte. Mais qu'est-ce qui se cachait derrière les interventions précédentes ? Schreyer cite un rapport de Norbert Häring, un journaliste économique allemand, daté du 16 janvier 2020 : "La Fed a expliqué ses interventions par la raison peu convaincante d'erreurs de calcul temporaires, en disant qu'il était hors de question que les banques ne se fassent pas confiance entre elles".

Les prétendues erreurs de calcul semblent être plutôt persistantes. Quatre mois plus tard, les prêts d'urgence de la Fed se poursuivent à un rythme effréné. La fin n'est pas en vue... Il se pourrait que le boom financier alimenté par les banques centrales soit dans sa phase finale avant de s'effondrer.'' Le lien exact entre la crise financière, la Covid-19 et la "Grande Réinitialisation" prévue par le Forum économique mondial (WEF) reste à déterminer, mais il n'est pas nécessaire d'être un théoricien de la conspiration pour voir qu'ils sont tous liés. Klaus Schwab, qui dirige le Forum Economique Mondial (FME), le sommet annuel auquel participent certaines des personnes les plus riches et les plus puissantes du monde, a déclaré que la pandémie représente "une occasion rare mais étroite de réfléchir, de réimaginer et de réinitialiser notre monde pour créer un avenir plus sain, plus équitable et plus prospère". Mais si - dans notre scénario de la vie réelle - une partie du rôle de la Covid-19 a été d'éviter un effondrement financier imminent, enrichissant davantage une minorité tout en appauvrissant le plus grand nombre, nous pouvons nous attendre à un parcours semé d'embûches.