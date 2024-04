L’identification biométrique et la reconnaissance faciale : c’est ce que la Russie désire ? (Off Guardian)

L’identification biométrique : c’est ce que la Russie désire?

Article originel : Biometric identification: It’s what Russia craves?

Par Riley Waggaman*

Off Guardian, 17.04.24

Personne n’a demandé cela, mais c'est ce que nous obtenons de toute façon.

Les nations du monde s’affrontent pour voir qui peut étiqueter leur bétail humain respectif de la manière la plus sûre, la plus volontaire et la plus pratique. Pendant ce temps, le bétail se chamaille sur Internet au sujet de quel éleveur a la meilleure et la plus morale étiquette de bétail. « C’est comme ça. » Je suppose que c’est une question de goût, vraiment. Après tout, décider qui va vous étiqueter reste un choix, techniquement. En quelque sorte. En Russie, de grands progrès ont été réalisés en vue de la mise en place d’une étiquette biométrique pour le bétail, qui est sans doute l’étiquette la plus pratique jamais conçue parce que le bétail n’a plus besoin de traîner un morceau de papier — son visage est son étiquette. Si ce n’est pas pratique, je ne sais pas ce que c’est. Il est prouvé que les étiquettes biométriques pour le bétail sont sûres, pratiques, 100 % volontaires et mises en œuvre progressivement afin de ne pas causer de suspicion ou de détresse chez le bétail.

Permettez-moi d'en faire la démonstration.

C’est pour votre commodité J’espère que vous avez compris que vos libertés privilèges civil( e )s vous sont retirés parce que votre gouvernement se soucie profondément de votre sécurité et perd le sommeil à cause de la possibilité que vous soyez incommodé. Moscou est également altruiste et désintéressé :

source : tourism.interfax.ru Le gouvernement russe a annoncé fin mars que les citoyens seraient autorisés à s'inscrire dans les hôtels, les spas, les campings, les centres touristiques et les cliniques médicales en utilisant les données biométriques stockées dans le système biométrique unifié « volontaire ».





Les agences d’État et les banques amies encouragent la « transition vers la biométrie » en Russie-

Le Système biométrique unifié de la Russie (UBS), une base de données biométriques nationale exploitée commercialement (non, je ne plaisante pas, j’y reviendrai plus tard), a été présenté comme un moyen sûr et efficace d’identifier les prolos. [Lire la suite]

Comme d’habitude, les autorités compétentes ont salué la « commodité » des pièces d’identité biométriques. Le ministère du Développement économique a déclaré à TASS que l’enregistrement biométrique dans les hôtels et autres établissements « permettra aux clients de s’inscrire de manière indépendante à tout moment opportun sans file d’attente ni attente ». Bien sûr, les Russes seront toujours autorisés à s’inscrire dans les hôtels et les centres de traitement sans se faire scanner la rétine, mais pourquoi voudraient-ils être incommodés? Mais rappelez-vous : l’identification biométrique est la clé de la commodité, et seuls les citoyens russes dont les données ont été saisies dans le système biométrique unifié entièrement volontaire auront accès à cette méthode d’enregistrement extrêmement pratique, a déclaré Rospotrebnadzor dans un communiqué de presse.

Des Russes ingrats délaissent une base de données biométriques centralisée et conviviale Nous avons appris que certains Russes ne sont pas suffisamment reconnaissants de la nouvelle loi sur la biométrie qui les protège extrêmement bien. [Lire la suite]

Pendant que nous sommes sur le sujet, d’ici la fin de l’année, les Russes de plusieurs régions pourront interagir avec leurs bureaucraties locales sans présenter de passeport national; ils auront juste besoin de sourire à la caméra…

Mais juste pour être clair à 100% : les Russes ne seront jamais obligés de passer à l'identification biométrique; il s'agit de commodité et d'optimisation et de donner aux citoyens des choix précieux.



C’est aussi pour votre sécurité L’identification biométrique n’est pas seulement un moyen très pratique et facile de confirmer votre identité à votre éleveur, c’est aussi un excellent moyen pour votre éleveur de garder un œil sur vous lorsque vous vous promenez en faisant vos propres business :

À Moscou, l’éleveur local pense toujours à votre sécurité et à votre commodité :

« À Moscou, au cours des dernières années, des milliards d’images photo et vidéo, des voitures et des personnes, ont été traitées, et la qualité de la reconnaissance, par exemple, des visages et des voitures a atteint 99,8 %, c’est-à-dire presque 100 %. » a déclaré le maire de Moscou Sergei Sobyanin lors de la session plénière du Forum d’innovation des technologies financières Finopolis [le 8 novembre 2023].

Tout cela fait partie du rêve de Sobyanin de créer une utopie biométrique dans laquelle les compagnies d’assurance maladie peuvent fixer des primes mensuelles basées sur des données provenant de dispositifs médicaux implantés :

Quoi qu’il en soit, ne donnons pas trop de crédit à Moscou. D’autres parties de la Russie ont reconnu que la reconnaissance faciale n’est pas un « luxe » — c’est une « nécessité » pour se protéger contre les « nouveaux risques » dangereux :

source : mkset.ru Encore une fois, c’est pour votre sécurité. Comme mkset.ru l’a expliqué :

« Il convient également de noter que le système de reconnaissance faciale ne mène aucunement à l'abus de la liberté civile. »



Prenez-vous des notes? Bien, parce que le kraï de Perm accélère la sécurité pour votre sécurité :

C’est vital :

Je vous demande d’intensifier votre travail concernant la mise en oeuvre du programme Safe Region. Tous les fonds sont prévus dans le budget; il est nécessaire d’assurer l’achat et l’installation de caméras de vidéosurveillance avec reconnaissance faciale le plus rapidement possible. Cette mesure est vitale », a déclaré Makhonin au ministre de la Sécurité territoriale, Viktor Batmazov.

… et c’est aussi entièrement volontaire Écoutez : Si vous ne voulez pas être démasqué, vous n’êtes pas obligé de l’être. C’est complètement volontaire. À ce jour, le Système biométrique unifié — qui est exploité par une société par actions — contient environ 50 millions de bits de données biométriques fournies volontairement :

…sauf qu’il est possible que certaines de ces données volontairement soumises aient été soumises sans consentement :

Le marquage et les étiquettes du bétail en sont-ils pas géniaux ? Qu’il s’agisse d’étiquettes de bovins étatsuniens, d’étiquettes de bovins de l’UE, d’étiquettes de bovins esquimaux, d’étiquettes de bovins ukrainiens, d’étiquettes de bovins brésiliens ou d’étiquettes de bovins russes, tous les bovins responsables conviennent que les étiquettes de bovins deviennent plus pratiques, plus sûr et plus nécessaire en ces temps turbulents et incertains. Et ce sont certainement des temps précaires pour le bétail. L’étiquette originale a été commercialisée comme une pièce d’identité temporaire conçue pour garder un œil sur les espions de la Première Guerre mondiale, les conscrits et les réfugiés. Puis, comme par magie, ce document temporaire en temps de guerre est devenu le système de passeport international que nous connaissons et aimons aujourd’hui. Veuillez vous familiariser avec l’histoire de l’étiquetage moderne du bétail, car il est important de comprendre que nous entrons dans la partie finale de l’étiquetage du bétail; la partie d’ouverture et la partie intermédiaire ont eu lieu il y a 100 ans :

Ce n’est pas génial, pour être honnête. Mais la vie continue.

* Riley Waggaman est un écrivain et journaliste étatsunien qui vit en Russie depuis près d’une décennie. Il a contribué à de nombreux sites Web, notamment Anti-Empire, Russian Faith, Brownstone Institute, Unlimited Hangout et Geopolitics & Empire. Il a travaillé pour Press TV, Russia Insider et RT avant de travailler en solo. Vous pouvez vous abonner à son Substack ici, ou le suivre sur Twitter ou Telegram.