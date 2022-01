L'immunité naturelle à un variant protège contre la maladie grave générée par un autre variant (Daily Sceptic)

L'immunité naturelle à un variant protège contre la maladie grave d'un autre variant

Par Noah Carl

Daily Sceptic, 9.01.22 Note de SLT : La conclusion a été mise en exergue en caractère gras par nos soins.

Nous avons déjà la preuve que l'immunité naturelle offre une meilleure protection contre les infections de la Covid que les vaccins. Et puisque vous ne pouvez pas contracter de maladie grave si vous n'êtes pas infecté, cela implique que l'immunité naturelle offre également une meilleure protection contre les maladies graves de la Covid.

Bien sûr, si vous avez contracté une maladie grave la première fois, ce n'est peut-être pas une grande consolation de savoir que vous êtes maintenant bien protégé contre cette issue. Cependant, le fait que l'immunité naturelle offre une forte protection contre les maladies graves doit être considéré comme une bonne nouvelle. Même si vous avez eu une maladie grave une fois, il est rassurant de savoir que vous êtes moins susceptible de l'avoir à nouveau. Et comme les différents variants de la Covid ont des propriétés différentes, il est possible qu'un mauvais épisode de Covid causé par un variant puisse protéger contre un épisode pire causé par un autre variant. Mais de quel degré de protection parlons-nous ? Une étude récente du Qatar, publiée dans le New England Journal of Medicine, apporte quelques réponses. À l'aide d'une vaste base de données nationale, les chercheurs ont recensé les cas de maladie grave, critique et mortelle causés par des infections primaires et des réinfections entre mars 2020 et avril 2021. Les personnes qui avaient été vaccinées ont été exclues de l'analyse. L'infection primaire a été définie comme le premier test positif ; l'infection secondaire comme le premier test positif obtenu au moins 90 jours après l'infection primaire. Pour comparer les résultats, les chercheurs ont apparié les personnes réinfectées et celles ayant contracté une infection primaire en fonction de l'âge, du sexe, de la nationalité et de la semaine de la date du test. Sur les 1 304 réinfections, 32 % ont été causées par la variante Beta, 4 % par le variant Alpha et 16 % par la souche originale de Wuhan. Les 48 % restants étaient de statut inconnu. Toutefois, étant donné que les souches Alpha et Bêta étaient largement dominantes au moment où le Qatar a connu sa deuxième vague et que l'immunité naturelle dure généralement plus d'un an, il est probable que la grande majorité des réinfections " inconnues " ont été causées par les souches Alpha ou Bêta. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. La raison pour laquelle les totaux sont beaucoup plus élevés dans la colonne de droite est que les chercheurs ont apparié les individus dans un rapport de 1:5 pour obtenir un échantillon de plus grande taille.

Les résultats sont présentés sous forme de cotes, mais les pourcentages sont plus faciles à comprendre. Si l'on regarde la dernière ligne, le pourcentage de réinfections ayant entraîné une maladie grave, critique ou mortelle était de 0,3 %, alors que le pourcentage correspondant d'infections primaires était de 3,1 %, soit environ dix fois plus. Cela suggère que l'immunité naturelle à la souche originale de Wuhan réduit le risque de maladie grave due à Alpha ou Beta - conditionnellement à l'infection - d'environ 90 %. Et si l'on suppose qu'Alpha et Beta sont plus virulents que la souche originale de Wuhan, la réduction du risque est encore plus importante. Une immunité naturelle généralisée est plus que capable de défaire la Covid. C'est pourquoi elle aurait dû faire partie de notre stratégie dès le début, ainsi qu'une protection ciblée pour les groupes à haut risque. En Grande-Bretagne, cela faisait en fait partie de notre stratégie... jusqu'à ce que le gouvernement opte pour le confinement à la place.