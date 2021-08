L'immunité naturelle est beaucoup plus forte que celle induite par la vaccination, selon une étude israélienne

L'équipe de Maccabi Healthcare Services a examiné trois groupes : les personnes ayant reçu une double dose de vaccin Pfizer et n'ayant jamais été infectées par la Covid, les personnes non vaccinées ayant été infectées et les personnes ayant reçu une seule dose de vaccin et ayant été infectées par le virus. Ils ont ensuite suivi combien d'entre elles ont développé une infection symptomatique, combien ont été hospitalisées et combien sont décédées. Leurs conclusions sont sans appel : les personnes non infectées par le virus et ayant subi une double injection ont nettement plus de risques de contracter la Covid que les personnes naturellement immunisées. Il s'est également avéré que l'infection naturelle réduisait considérablement le risque de contracter une maladie symptomatique et d'être hospitalisé à cause de la Covid - du moins avec le variant indien ou Delta, car l'étude a été réalisée alors que c'était la souche dominante en Israël cet été.

Comparaison de l'immunité naturelle contre le SRAS-CoV-2 et de l'immunité induite par le vaccin : réinfections et percées infectieuses

Article originel : Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections

Par Sivan Gazit, Roei Shlezinger, Galit Perez, Roni Lotan, Asaf Peretz, Amir Ben-Tov, Dani Cohen, Khitam Muhsen, Gabriel Chodick, Tal Patalon

doi: https://doi.org/10.1101/2021.08.24.21262415

MedRxiv, 25.08.21

Cet article est une préimpression et n'a pas été certifié par un examen par les pairs. Il fait état de nouvelles recherches médicales qui n'ont pas encore été évaluées et ne doivent donc pas être utilisées pour guider la pratique clinique. Résumé Contexte : Des rapports faisant état d'une diminution de l'immunité induite par le vaccin contre la COVID-19 ont commencé à faire surface. Par conséquent, la protection comparable à long terme conférée par une infection antérieure par le SRAS-CoV-2 reste incertaine. Méthodes : Nous avons mené une étude observationnelle rétrospective comparant trois groupes : (1)des personnes n'ayant jamais été infectées par le SRAS-CoV-2 et ayant reçu deux doses du vaccin à ARNm BNT162b2 de BioNTech/Pfizer, (2)des personnes ayant déjà été infectées et n'ayant pas été vaccinées, et (3)des personnes ayant déjà été infectées et ayant reçu une seule dose de vaccin. Trois modèles de régression logistique multivariés ont été appliqués. Dans tous les modèles, nous avons évalué quatre résultats : l'infection par le SRAS-CoV-2, la maladie symptomatique, l'hospitalisation liée à la COVID-19 et le décès. La période de suivi s'étendait du 1er juin au 14 août 2021, date à laquelle le variant Delta était dominant en Israël...



Ross Clark dans un article publié par The Spectator déclare que "cela suggère également que nous perdons peut-être notre temps à essayer d'imposer des vaccins aux jeunes alors qu'ils pourraient avoir acquis une meilleure et plus forte immunité contre le Covid grâce à une infection naturelle. Mais l'une des questions les plus intéressantes est la nouvelle lumière qu'elle jette sur le débat concernant la vaccination des enfants ; peut-être est-il préférable de simplement les laisser être infectés, en partant du principe qu'il est très peu probable qu'ils subissent un préjudice grave, mais qu'ils ont plus de chances d'acquérir une immunité durable contre la maladie de cette manière." (The Spectator Natural immunity is stronger than vaccination, study suggests)