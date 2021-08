L'incarcération de Craig Murray est la dernière étape d'une bataille visant à étouffer le journalisme indépendant (Jonathan Cook)

L'incarcération de Craig Murray est la dernière étape d'une bataille visant à étouffer le journalisme indépendant.

Article originel : Craig Murray’s jailing is the latest move in a battle to snuff out independent journalism

Par Jonathan Cook

Jonathan-Cook

Craig Murray, ancien ambassadeur (britannique, NdT) en Ouzbékistan, père d'un nouveau-né, homme en très mauvaise santé et qui n'a jamais été condamné, devra se rendre à la police écossaise dimanche matin. Il devient la première personne à être emprisonnée pour le motif obscur et vaguement défini d'"identification par puzzle".

Murray est également la première personne à être emprisonnée en Grande-Bretagne pour outrage à la cour en raison de son journalisme depuis un demi-siècle - une période où prévalaient des valeurs juridiques et morales si différentes que l'establishment britannique venait tout juste de mettre fin aux poursuites contre les "homosexuels" et à l'emprisonnement des femmes pour avoir avorté.

📢 COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Craig Murray sera la première personne incarcérée au Royaume-Uni pour une affaire d'outrage à la presse en 50 ans, créant un dangereux précédent juridique pour la liberté d'expression et l'égalité devant la loi. 👇 pic.twitter.com/lvZSiGEkkm

- Campagne Craig Murray Justice (@cmurrayjustice) 29 juillet 2021

L'emprisonnement de Murray pendant huit mois par Lady Dorrian, la deuxième juge la plus ancienne d'Écosse, est bien sûr entièrement fondé sur une lecture fine du droit écossais plutôt que sur la preuve que les établissements politiques écossais et londoniens cherchent à se venger de l'ancien diplomate. Et le refus de la Cour suprême du Royaume-Uni, jeudi, d'entendre l'appel de Murray malgré de nombreuses anomalies juridiques flagrantes dans l'affaire, ouvrant ainsi la voie à la prison, est également fondé sur une application stricte de la loi, et n'est en aucun cas influencé par des considérations politiques. L'emprisonnement de Murray n'a rien à voir avec le fait qu'il a mis l'État britannique dans l'embarras au début des années 2000 en devenant ce qui est le plus rare : un diplomate lanceur d'alerte. Il a révélé la collusion du gouvernement britannique, avec les États-Unis, dans le régime de torture de l'Ouzbékistan. Son emprisonnement n'a rien à voir non plus avec le fait que Murray a récemment mis l'État britannique dans l'embarras en dénonçant les abus juridiques lamentables et continus dans un tribunal de Londres, alors que Washington cherche à extrader le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, et à l'enfermer à vie dans une prison de haute sécurité. Les États-Unis veulent faire d'Assange un exemple pour avoir exposé leurs crimes de guerre en Irak et en Afghanistan et pour avoir publié des câbles diplomatiques divulgués qui ont fait tomber le masque de l'horrible politique étrangère de Washington.

L'incarcération de Murray n'a rien à voir avec le fait que la procédure d'outrage à magistrat engagée contre lui a permis au tribunal écossais de le priver de son passeport afin qu'il ne puisse pas se rendre en Espagne pour témoigner dans une affaire connexe concernant Assange, qui embarrasse gravement la Grande-Bretagne et les États-Unis. L'audience espagnole a reçu des tonnes de preuves que les États-Unis ont illégalement espionné Assange à l'ambassade de l'Équateur à Londres, où il a demandé l'asile politique pour éviter l'extradition. Murray devait témoigner que ses propres conversations confidentielles avec Assange avaient été filmées, tout comme les réunions privilégiées d'Assange avec ses propres avocats. Un tel espionnage aurait dû entraîner le rejet de la plainte contre Assange, si le juge de Londres avait réellement appliqué la loi.

En fait, ce qui m'a le plus choqué dans cette affaire, c'est la détermination particulière des juges à faire en sorte que, pendant les trois semaines dont nous disposons pour faire appel, je ne sois pas autorisé à me rendre en Espagne pour témoigner dans le cadre des poursuites pénales engagées contre la CIA pour avoir espionné l'équipe juridique d'Assange.

- Craig Murray - 1er jour en prison (@CraigMurrayOrg) 11 mai 2021

De même, l'emprisonnement de Craig Murray n'a rien à voir avec le fait qu'il ait mis dans l'embarras les institutions politiques et juridiques écossaises en rapportant, presque seul, les arguments de la défense dans le procès de l'ancien Premier ministre écossais, Alex Salmond. Les preuves présentées par les avocats de Salmond, qui n'ont pas été rapportées par les grands médias, ont conduit un jury dominé par des femmes à l'acquitter d'une série d'accusations d'agression sexuelle. C'est le reportage de Murray sur la défense de Salmond qui est à l'origine de ses problèmes actuels. Et il est certain que l'emprisonnement de Murray n'a rien à voir avec son argument - qui pourrait expliquer pourquoi le jury a été si peu convaincu par le dossier d'accusation - selon lequel Salmond a été victime d'un complot de haut niveau de la part de hauts responsables politiques à Holyrood pour le discréditer et empêcher son retour au premier plan de la politique écossaise. Selon Murray, l'intention était de priver Salmond de la possibilité de s'attaquer à Londres et de plaider sérieusement en faveur de l'indépendance, et de mettre ainsi en évidence le peu d'intérêt que le SNP porte à cette cause.

Discours de David Davis sur l'enquête Salmond

Murray est une épine dans le pied de l'establishment britannique depuis près de deux décennies. Aujourd'hui, ils ont trouvé le moyen de l'enfermer comme ils ont enfermé Assange, et d'immobiliser Murray pendant des années dans des batailles juridiques qui risquent de le mettre en faillite alors qu'il cherche à laver son nom. Et compte tenu de son état de santé extrêmement précaire - documenté en détail à la cour - son emprisonnement risque encore de transformer huit mois en une condamnation à vie. Murray a failli mourir d'une embolie pulmonaire il y a 17 ans, alors qu'il subissait pour la dernière fois les attaques incessantes de l'establishment britannique. Sa santé ne s'est pas améliorée depuis. À l'époque, au début des années 2000, lors de la préparation et des premières phases de l'invasion de l'Irak, Murray a effectivement dénoncé la complicité de ses collègues diplomates britanniques - leur préférence pour fermer les yeux sur les abus sanctionnés par leur propre gouvernement et son alliance corrompue et corruptrice avec les États-Unis. Plus tard, lorsque le programme de "restitutions extraordinaires" de Washington - des enlèvements commandités par l'État - a été révélé, ainsi que son régime de torture dans des endroits comme Abu Ghraib, les projecteurs auraient dû se tourner vers l'incapacité des diplomates à s'exprimer. Contrairement à Murray, ils ont refusé de devenir des dénonciateurs. Ils ont fourni une couverture à l'illégalité et à la barbarie. Pour sa peine, Murray a été dénoncé par le gouvernement de Tony Blair comme étant, entre autres, un prédateur sexuel - accusations dont une enquête du Foreign Office l'a finalement disculpé. Mais le mal était fait, et Murray a été contraint de démissionner. Un engagement en faveur de la probité morale et juridique était clairement incompatible avec les objectifs de la politique étrangère britannique. Murray a dû réinventer sa carrière, et il l'a fait par le biais d'un blog populaire. Il a appliqué le même dévouement à la vérité et le même engagement à la protection des droits de l'homme dans son journalisme - et s'est à nouveau heurté à une opposition tout aussi féroce de l'establishment britannique.

Un journalisme à deux vitesses L'innovation juridique la plus flagrante et la plus inquiétante dans le jugement rendu par Lady Dorrian à l'encontre de Murray - et la principale raison pour laquelle il se dirige vers la prison - est sa décision de diviser les journalistes en deux catégories : ceux qui travaillent pour des médias d'entreprise agréés, et ceux qui, comme Murray, sont indépendants, souvent financés par les lecteurs plutôt que payés de gros salaires par des milliardaires ou l'État. Selon Lady Dorrian, les journalistes d'entreprise agréés ont droit à des protections juridiques qu'elle refuse aux journalistes non officiels et indépendants comme Murray - les journalistes mêmes qui sont les plus susceptibles de s'attaquer aux gouvernements, de critiquer le système juridique et de dénoncer l'hypocrisie et les mensonges des médias d'entreprise. En déclarant Murray coupable de ce qu'on appelle "l'identification par puzzle", Lady Dorrian n'a pas fait de distinction entre ce que Murray a écrit sur l'affaire Salmond et ce que les journalistes d'entreprise approuvés ont écrit. Et ce, pour une bonne raison. Deux enquêtes ont montré que la plupart des personnes qui ont suivi le procès Salmond et qui pensent avoir identifié un ou plusieurs de ses accusateurs l'ont fait à partir de la couverture des médias d'entreprise, en particulier la BBC. Les écrits de Murray semblent avoir eu très peu d'impact sur l'identification de l'un ou l'autre des accusateurs. Parmi les journalistes nommés, Dani Garavelli, qui a écrit sur le procès pour Scotland on Sunday et la London Review of Books, a été cité 15 fois plus souvent par les personnes interrogées que Murray pour les aider à identifier les accusateurs de Salmond. La distinction de Lady Dorrian porte plutôt sur la question de savoir qui bénéficie d'une protection en cas d'identification. Écrivez pour le Times ou le Guardian, ou diffusez sur la BBC, où l'audience est énorme, et les tribunaux vous protégeront des poursuites. Si vous écrivez sur les mêmes sujets dans un blog, vous risquez d'être jeté en prison.

En fait, la base juridique de l'"identification par puzzle" - on pourrait même dire que c'est tout son intérêt - est qu'elle confère à l'État des pouvoirs dangereux. Elle donne la permission à l'institution juridique de décider arbitrairement quelle pièce du supposé puzzle doit être considérée comme une identification. Si Kirsty Wark de la BBC inclut une pièce du puzzle, cela ne compte pas comme identification aux yeux du tribunal. Si Murray ou un autre journaliste indépendant propose une autre pièce du puzzle, cela compte. Il n'est pas nécessaire de souligner la facilité évidente avec laquelle l'establishment peut abuser de ce principe pour opprimer et réduire au silence les journalistes dissidents.

Et pourtant, ce n'est plus seulement la décision de Lady Dorrian. En refusant d'entendre l'appel de Murray, la Cour suprême du Royaume-Uni a donné sa bénédiction à cette même classification dangereuse à deux vitesses....