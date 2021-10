L'infodémie et l'émergence d'une Inquisition moderne. L'aube d'un nouveau génocide ? (Quadrant)

L'infodémie et l'émergence d'une Inquisition moderne Article originel : The Infodemic and the Rise of a Modern Inquisition Par Elisabeth Taylor Quadrant, 22.10.211

Note de SLT : Le chapô est de la rédaction. Nous avons choisi ce titre car l'auteur suggère que la prochaine étape sera l'élémination des dissidents au dogme de la Covid défendu par l'oligarchie politico-sanitaire en place pour instaurer une dictature sanitaire : "La réponse à la pandémie a révélé que, comme l'Église médiévale, l'établissement mondial de la santé est désormais une affaire hautement organisée, bien financée et immensément lucrative, monopolisée par une petite élite dont le maintien du pouvoir et de la richesse dépend du maintien du monopole de la "vérité scientifique". Plus loin l'auteur écrit : "Détectons-nous les signes avant-coureurs d'un génocide imminent dans le langage déshumanisant qui associe sémantiquement les "super diffuseurs de désinformation" au virus lui-même ?" On "nous dit que ces personnes ont "empoisonné notre environnement informationnel" et que "la désinformation en matière de santé nous a coûté des vies". L'implication claire est que les "super diffuseurs de désinformation" sont des tueurs et, comme le virus, doivent être éliminés dans l'intérêt de la santé publique". Certains passages de l'article ont été mis en exergue par nous en caractère gras dans le corps du texte.

Récemment, l'establishment mondial de la santé est passé du contrôle de la "pandémie" au contrôle de "l'infodémie". Comme l'explique l'Organisation mondiale de la santé, "une infodémie est une surabondance d'informations - certaines exactes, d'autres non - survenant au cours d'une épidémie"[1]. Parce que la désinformation sème la confusion dans le public avec des messages contradictoires, l'establishment mondial de la santé propose désormais de traiter la désinformation comme un agent pathogène et d'assainir les "systèmes d'information numériques et physiques". En juillet 2021, l'OMS a organisé sa première conférence d'"infodémiologie" - une session à huis clos - dans le but de discuter de "la manière dont les infodémies affectent le monde et comment elles peuvent être gérées".

La pandémie mondiale de 2020-21 a donné au public un aperçu sans précédent de l'impressionnante machinerie qui constitue l'establishment mondial de la santé. Un certain niveau de coopération raisonnable entre les organisations œuvrant en faveur de la santé publique - y compris les affiliés de l'ONU, les ONG, les grandes entreprises pharmaceutiques, la recherche et l'édition universitaires, les bureaucraties nationales, les grandes entreprises technologiques et les grands médias, les organisations philanthropiques et les groupes de réflexion - n'a jamais été un secret. Mais la réponse à la pandémie a révélé un niveau d'orchestration jusqu'alors insoupçonné qui permet à ces entités d'agir de concert, au point qu'elles semblent lire le même script préparé. C'est une sorte de choc brutal de découvrir, comme nous le faisons maintenant, qu'un appareil supranational a été créé et que cet appareil semble diriger les gouvernements nationaux, plutôt que l'inverse.

Le seul rempart qui empêchait la "science" de devenir un instrument de tyrannie mondiale était son pluralisme et l'absence de contrôle centralisé. La réponse à la pandémie a maintenant démontré que toute impression que nous pouvions avoir sur l'indépendance des scientifiques est largement illusoire. Nous avons au contraire un vaste réseau d'alliances qui permet à un petit nombre d'individus et d'organisations d'exercer un pouvoir hégémonique sur le public mondial.

Si l'on fait preuve de suffisamment d'imagination et si l'on obtient une bonne couverture médiatique, presque tout ce qui est du ressort de la science peut être présenté comme un problème de santé. L'establishment mondial de la santé n'a qu'à montrer que certaines actions sont moralement "bonnes" (parce qu'elles garantissent la santé publique) et que d'autres sont "mauvaises" (parce qu'elles réduisent la santé publique) pour mettre les gouvernements dans l'embarras. Les exemples ne manquent pas pour démontrer que les scientifiques sont conscients du pouvoir réel de la science pour orienter la politique et qu'ils sont prêts à l'utiliser. Il y a dix ans, par exemple, le Dr Richard Horton, rédacteur en chef de la prestigieuse revue médicale britannique The Lancet, expliquait ce qui suit :

La réponse à la pandémie a révélé que, comme l'Église médiévale, l'établissement mondial de la santé est désormais une affaire hautement organisée, bien financée et immensément lucrative, monopolisée par une petite élite dont le maintien du pouvoir et de la richesse dépend du maintien du monopole de la "vérité scientifique". Les scientifiques sont devenus une sorte de sacerdoce et, avec une sorte d'infaillibilité papale, le Dr Anthony Fauci, directeur de l'Institut national étatsunien des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), peut prétendre que ses déclarations sont incontestables parce qu'elles sont "fondamentalement fondées sur la science" :

Le problème de la suppression de l'information, bien sûr, est qu'elle est antidémocratique. Qui peut décider de ce qui est une information "correcte" et sur quelle base ? Comment pouvons-nous garantir qu'un tel pouvoir n'est pas détourné à des fins de corruption ? Les mécanismes habituels conçus pour garantir que le gouvernement reste responsable devant le peuple sont inadéquats pour limiter les pouvoirs des oligarques de la santé mondiale, même si nous savions qui ils sont. Toutes sortes de libertés démocratiques sont suspendues pour répondre à "l'urgence de la santé publique" et chaque jour apporte un nouvel exemple de l'étonnant pouvoir de la machine sanitaire mondiale à diriger notre vie quotidienne. Les efforts actuels pour supprimer l'information devraient tirer la sonnette d'alarme pour quiconque connaît les premiers symptômes de la dictature. Les régimes autoritaires tuent généralement plus de personnes que n'importe quelle pandémie.

L'Inquisition et l'infodémie

Au moment même où la responsabilité et la communication ouverte constitueraient le meilleur remède à la méfiance croissante du public à l'égard du pouvoir arbitraire des responsables de la santé, les mesures visant à supprimer "l'infodémie" ne font qu'exacerber l'inquiétude du public. Si l'établissement de santé supranational peut être comparé à l'Église médiévale, alors le programme qu'il propose pour gérer l'infodémie et supprimer la "désinformation" est une manifestation moderne de l'Inquisition - il sert à préserver le pouvoir de l'élite en place en réduisant au silence les opinions dissidentes et en punissant les "hérétiques".



Les pouvoirs exercés par l'Inquisition allaient de la persécution locale d'individus ou de familles particuliers à des offensives militaires à grande échelle. Les inquisiteurs itinérants, qui n'étaient pas soumis aux lois modernes du procès équitable, exerçaient des pouvoirs arbitraires pour enquêter, arrêter et torturer les personnes suspectes et confisquer leurs biens. L'Inquisition entretenait un climat de crainte et de méfiance entre voisins ; n'importe qui pouvait être un informateur, et de même, n'importe qui pouvait être pris dans le vaste filet tendu par l'Inquisition pour assurer la préservation de la pensée approuvée par l'Église.

La nouvelle croisade de l'establishment mondial de la santé contre l'"infodémie" promet d'aboutir à quelque chose de tout aussi effroyable. Les oligarques ont identifié la communication d'informations non approuvées sur les médias sociaux comme une question particulièrement préoccupante. En mai, Jacinda Ardern, Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, a conseillé à la population de ne se fier qu'aux informations gouvernementales et de "rejeter tout le reste", en déclarant : "Nous continuerons à être votre unique source de vérité"[3]. En juin, Bill Gates est allé plus loin en expliquant que "nous manquons de bonnes idées" sur la manière de gérer les médias sociaux afin d'éliminer "ce genre de phénomène effrayant qui ... pourrait ralentir la vitesse à laquelle nous obtenons que beaucoup de gens prennent le vaccin"[4].



Apparemment, la préservation de la santé publique dépend désormais de la prévention de la diffusion de la "désinformation" tout autant que de la prévention de la propagation du virus. À cette fin, l'OMS a mis en place "un outil de réponse précoce et d'écoute sociale soutenu par l'IA" (EARS) afin "d'aider les autorités sanitaires à identifier rapidement les récits montants et les "vides informationnels" qui empêchent les gens d'obtenir les informations dont ils ont besoin pour faire de bons choix en matière de santé". L'organisation Reset Australia, qui se décrit comme "une organisation indépendante de recherche et de plaidoyer qui sensibilise aux menaces numériques pesant sur la démocratie et propose des solutions pour y remédier", a déclaré un engagement similaire envers ces objectifs. En septembre 2020, Reset a publié un document intitulé "Data Access Mandate for a Better COVID-19 Response in Australia" (Mandat d'accès aux données pour une meilleure réponse à la COVID-19 en Australie), qui demande au gouvernement australien d'obliger les fournisseurs de plates-formes numériques à permettre aux "parties prenantes concernées" (vraisemblablement des organisations comme Reset) d'accéder aux communications privées de leurs utilisateurs.[5] Ils expliquent le problème de la manière suivante :

"Au niveau mondial, il y a de plus en plus de preuves de la façon dont la désinformation a eu un impact négatif sur la réponse [COVID-19] ... les récits autour des masques faciaux, de l'hydroxychloroquine plandemics, 5g, la vaccination, les personnes asiatiques et d'autres théories de conspiration ont régulièrement fait surface .... Alors que cette crise se poursuit, le niveau gargantuesque de fausses informations doit être évalué et, le cas échéant, traité ... Ce mandat cherche à fournir une voie pour obtenir l'accès nécessaire aux données, tout en équilibrant l'intérêt de la santé publique de l'Australie, les droits à la vie privée des utilisateurs et les questions de propriété intellectuelle". (p. 6)



En tant qu'agent de l'Inquisition mondiale, Reset affirme que la collecte centralisée de données concernant des types particuliers de communication privée ainsi que les "données démographiques connexes (âge, sexe, lieu et langue)" des utilisateurs seraient très utiles pour permettre aux "intervenants" (c'est-à-dire les nouveaux inquisiteurs) "de comprendre qui est touché par le contenu préjudiciable [et] de permettre une réponse adaptée ... les données de localisation seraient plus utiles à un niveau granulaire, comme une zone de gouvernement local, pour permettre une réponse de santé publique ciblée". (p. 9) Le gouvernement est tenu d'aider le travail de l'Inquisition dans la chasse aux hérétiques.

Dans le même ordre d'idées, le 15 juillet, le médecin-chef étatsunien le Dr Vivek Murthy, a présenté son nouvel avis sur les dangers de la désinformation en matière de santé à la salle de briefing de la Maison Blanche. Il a expliqué que ces avis sont réservés aux "menaces sanitaires urgentes" :

"Nous vivons aujourd'hui dans un monde où la désinformation constitue une menace imminente et insidieuse pour la santé de notre nation. La désinformation en matière de santé est une information fausse, inexacte ou trompeuse sur la santé, selon les meilleures preuves du moment. Et bien qu'elle paraisse souvent inoffensive sur les applications de médias sociaux et les sites de vente au détail ou les moteurs de recherche, la vérité est que la désinformation nous prive de la liberté de prendre des décisions éclairées sur notre santé et celle de nos proches."



Le double langage est tout simplement incroyable pour quiconque y prête attention. Comment l'accès à des opinions différentes peut-il "prendre