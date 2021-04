L'Institut Pasteur envisage un retour à la normale d'ici l'automne 2021 si 90% des +65 ans et 70% des 18-64 ans sont vaccinés. Sauf en cas de variant hautement transmissible où il faudra vacciner en plus l'immense majorité des enfants et adolescents

Dans une étude pré-publiée par l’Institut Pasteur le 6 avril 2021 (cf bas de page), l'institut Pasteur, toujours à la pointe en matière de vaccination, n'envisage de r etour à la normale en automne 2021 que si 90% des +65 ans et 70% des 18-65 ans sont vaccinés. Sauf en cas de variant hautement transmissible où il faudra vacciner près de 70% des 0-64 ans ou 89-100% des 18-64 ans. Vous aurez compris que toute la population quasiment devra y passer mais sans être sûr pour autant que la vaccination éradique la Covid. Voilà la conclusion des apôtres du ZéroCovid dans leur étude (traduction plus bas) : " Même dans des scénarios optimistes, les intentions actuelles de vaccination dans les populations françaises pourraient ne pas permettre un relâchement complet des mesures de contrôle. La vaccination des enfants, si elle est possible, pourrait aider à atteindre cet objectif." En fait, vous aurez également compris que le but est de vacciner tout le monde. La politique du ZéroCovid des pro-vaccinators mène ouvertement vers la dictature sanitaire pour une maladie dont on nous dit que le taux de létalité est extrêmement faible pour les moins de 70 ans ( NHS , CDC , ou bien à l'université de Stanford repris par l'OMS ).

D'autres experts proches du gouvernement envisagent déjà un nouveau contrat social pour parer à de nouveaux variants résistants aux vaccins ou induits par ceux-ci. C'est le cas du Pr Delfraissy, président du conseil scientifique, qui écrit avec des collègues dans The Lancet, au 1er avril et ce n'est pas un poisson, un appel à un nouveau contrat social, ce qui est une manière relativement sobre de parler de "nouvelle normalité" :

"Les avantages collectifs de l'immunité collectives sont devenus semblables à un mantra dans les stratégies de vaccination de masse, répété par les gouvernements et les chercheurs. Cependant, la prédominance de l'immunité collective présentée comme une solution à la pandémie pourrait être sur le point de changer avec l'émergence d'échappement immunitaire, un changement de jeu virologique aussi important que l'arrivée des variants du SRAS-CoV-2. La gestion de l'échappement immunitaire nécessitera une réévaluation des stratégies de santé publique et la création d'un nouveau contrat social fondé sur des preuves". (The Lancet, 1.04.21, Immune evasion means we need a new COVID-19 social contract)



Des experts du SAGE britanique (dont la Pre Susan Michie) envisagent ce que pourrait être ce nouveau contrat social avec renforcement des mesures sanitaires avec double masquage, distanciation sociale, revaccination par des vaccins de seconde génération

Leur appel a été publié dans The Conversation le 5.04.21, à la veille de la publication de l'Institut Pasteur :

"New COVID variants have changed the game, and vaccines will not be enough. We need global ‘maximum suppression’["Les nouveaux variants de la COVID ont changé la donne, et les vaccins ne suffiront pas. Nous avons besoin d'une "suppression maximale" mondiale"]. £



Au nom de ces nouveaux variants, brandis à la face du publi par tous les modélistes qui ont le vent en poupe avec leur prévision sinistre et apocalyptique, peut-être devrons nous bientôt porter les masques intelligents, Breath-Tech-S3 mask, connectés à nos smartphone ? Ces masques sont promulgués par le Forum écomomique mondial.

Un vaste programme. Une dystopie qui pourrait devenir réalité ? Wait and See...