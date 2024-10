L’intention de Biden est de semer le chaos - Netanyahu et Zelensky travaillent pour lui (MoA)

L’intention de Biden est de semer le chaos - Netanyahu et Zelensky travaillent pour lui Article originel : Biden's Intent Is To Sow Chaos - Netanyahoo And Zelensky Are Working For Him Moon of Alabama, 10.10.24

Cela a été le thème général d’une campagne médiatique pendant un certain temps. « Natanyahou écrase Biden et le pauvre gars ne peut rien faire à ce sujet. »

Il y a une grande croyance, propagée par les principaux médias, que l’administration Biden essaie de retenir les sionistes de leur action dévastatrice à Gaza, au Liban et ailleurs, mais malheureusement elle ne le fait pas. Certains commentateurs soutiennent que c’est le cas parce que le lobby israélien a une position très forte dans les politiques étatsuniennes et peut diriger le gouvernement étatsunien dans n’importe quelle direction à son goût.

Gilbert Doctorow, historien et journaliste bien connu, est du même avis :

More on tails wagging dogs and vice versa ("En savoir plus sur les chiens qui agitent la queue et réciproquement")



Certains téléspectateurs/lecteurs soutiennent mon affirmation selon laquelle les États-Unis utilisent Israël comme leur mandataire au Moyen-Orient et ne se contentent pas d’autoriser, mais dirigent même la frénésie israélienne dans la région pour « botter le cul » en général et renforcer la domination étatsunienne là-bas conformément à la position mondiale des Etatsuniens. Hégémonie. Loin d’être indigné par les atrocités israéliennes, le gouvernement étatsunien se satisfait de voir Israël se venger des nombreuses humiliations qu’il a subies au Moyen-Orient, plus récemment dans le retrait désordonné et honteux de l’Afghanistan. Cela fait 40 ans que les nouveaux dirigeants révolutionnaires iraniens ont pris des otages à l’ambassade étatsunienne de Téhéran, et ont renversé le Shah soutenu par les Etatsuniens.

D’autres personnes dans mon auditoire n’ont pas hésité à dire qu’ils pensent que je me trompe et qu’en fait le premier ministre Netanyahu mène Joe Biden & Co par le bout du nez, ce qui est la vision consensuelle des médias traditionnels.

La plupart de ces discussions ne sont pas visibles par le grand public. Cependant, la chaîne « Judging Freedom » qui compte 450 000 abonnés et son animateur, le juge Andrew Napolitano a mis ma proposition sur les chiens (USA) qui agitent la queue (Israël) à plusieurs de ses panélistes les plus connus dans les 24 heures suivant mon entretien avec lui. Pour être sûr, mon idée semblait tellement « contraire » qu’elle exigeait une réponse des esprits les plus puissants du camp des médias alternatifs. Ils ont accepté. À une exception près, les esprits les plus puissants ont rejeté mon interprétation de manière plus ou moins respectueuse.