L'inventeur de Sputnik V vient-il de tuer son propre vaccin ? (Off Guardian)

L'inventeur de Sputnik V vient-il de tuer son propre vaccin ?

Article originel : Did the Sputnik V inventor just murder his own vaccine?

Par Riley Waggaman

Off Guardian, 7.12.21

Alexander Gintsburg est le père de Sputnik V, le vaccin russe contre la COVID, d'une efficacité de 500 000%. Il a aussi récemment gagné un trophée en reconnaissance de sa poursuite de l'échec total et de ses affaires louches tout au long de sa vie. Il est le scientifique le mieux noté sur Yelp et dirige "la plus grande institution de recherche du monde", qui ressemble étrangement à un refuge pour sans-abri. Gintsburg avait tout - et puis il a tout jeté. Regardez ce qu'il a fait à lui-même et à son précieux vaccin [c'est nous qui soulignons] :

Le directeur du Centre Gamaleya Alexander Gintsburg a appelé à l'introduction du système de code QR pour la vaccination contre l'infection au coronavirus dans la Fédération de Russie au niveau fédéral le plus rapidement possible. "J'insiste toujours sur le fait qu'il est nécessaire non seulement d'introduire les codes QR le plus rapidement possible, mais avec leur aide de délimiter strictement les possibilités d'interaction entre les vaccinés et les non-vaccinés", a-t-il déclaré samedi. Gintsburg a également rappelé la nécessité de respecter les mesures de sécurité épidémiologiques, en particulier le port du masque. "Le masque protège principalement contre les personnes non vaccinées, qui n'ont pas d'anticorps protecteurs. Et le port du masque par les vaccinés permet d'éviter la transmission de l'agent pathogène de la personne vaccinée, qui ne sait pas qu'elle est porteuse, aux personnes non vaccinées", a-t-il déclaré. Faisons une pause ici un instant. Fermez les yeux. Laissez la salade de mots détrempés de Gintsburg mariner dans votre esprit. (Vous n'avez pas fermé les yeux, n'est-ce pas ?) Le principal interlocuteur de Sputnik V affirme que la Russie a besoin d'une ségrégation vaccinale dès maintenant, et il affirme également que tous ceux qui ont été vaccinés de manière sûre et efficace sont probablement des super-diffuseurs à deux pattes qui distribuent des sacs de coronavirus comme le Père Noël des armes biologiques, sans même s'en rendre compte. Il est peut-être temps de confiner les personnes vaccinées ? Ces "gens" sont dangereux !

Pourquoi tant de Russes détestent-ils la science ?

Si le vaccin fonctionne, pourquoi auriez-vous besoin de codes QR ? Si le vaccin ne fonctionne pas - et selon Gintsburg, il ne semble pas fonctionner si bien que ça - pourquoi auriez-vous besoin de codes QR ? Nous sommes juste pédants, bien sûr. L'étiquette numérique pour bétail sauvera des dizaines de millions de vies chaque jour. Comme l'a récemment fait remarquer le maire de Moscou, Sergey Sobyanin : "Vous devez comprendre que les codes QR sont introduits pour que les gens s'habituent progressivement au fait qu'ils doivent se faire vacciner."

Tout le monde doit se faire vacciner, car sans cela, comment les gens pourront-ils obtenir un code QR ? Et s'il n'y a pas de code QR, comment les gens s'habitueront-ils au fait qu'ils doivent se faire vacciner ? Vous voyez le dilemme ici ? Une dernière observation avant de partir. En octobre 2020, Gintsburg a été interviewé par Rossiyskaya Gazeta... Voici l'une de ces questions :

Q : Au fait, pourquoi êtes-vous sans masque ? Alexander Gintsburg : Je suis vacciné. J'ai un titre d'anticorps élevé. Je suis complètement protégé et pas du tout dangereux. Toutes nos filles et tous nos garçons, tous les employés sont vaccinés. Et depuis longtemps.

Ha-ha. (Les masques sont pires qu'inutiles, d'ailleurs). Les mensonges sont si nombreux et incessants que si on arrivait à les empiler, comme des crêpes, on pourrait construire un escalier vers la Lune. Qui est restreint par le code QR, soit dit en passant.



* Riley Waggaman est votre humble correspondant à Moscou. Il a travaillé pour RT, Press TV, Russia Insider, yadda yadda. Dans sa jeunesse, il a assisté à une fête sur la pelouse de la Maison Blanche où il a demandé à Barack Obama si le lanceur d'alerte emprisonné Bradley Manning (Chelsea était encore un garçon à l'époque) "a passé de bonnes Pâques". Du bon temps, du bon temps. Vous pouvez vous abonner à son Substack ici, ou le suivre sur Twitter.

Pour soutenir financièrement Off Guardian sur Paypal, cliquez ici ; sur Patreon : cliquez ici ou bien par Bitcoin : cliquez ici

Traduction SLT avec DeepL.com