L’Iran a attaqué Israël seulement après que les États-Unis aient rejeté sa position modérée (MoA)

L’Iran a attaqué Israël seulement après que les États-Unis aient rejeté sa position modérée

Article originel : Iran Attacked Israel Only After U.S. Rejected Its Moderate Stance

Moon of Alabama, 2.10.24

Hier, un barrage massif de missiles balistiques iraniens a frappé Israël. Cela est arrivé après des mois d’efforts sérieux de l’Iran (vidéo) pour améliorer les relations avec les États-Unis qui avaient échoué. Israël avait réussi à saboter ces efforts au détriment de son allié étatsunien.

Prof. Jeffrey Sachs: Israeli Extremists Prevail

Pour comprendre ce qui s’est passé - et, plus important encore, pourquoi cette attaque a été lancée aujourd’hui - il faut regarder en arrière. Le 20 mai 2024, l’ancien président iranien Ebrahim Raisi est décédé dans un accident d’hélicoptère.est décédé dans un accident d’hélicoptère. De nouvelles élections ont eu lieu en Iran et, à l’étonnement de beaucoup, Masoud Pezeshkian, un modéré, a remporté la victoire avec une majorité décente. Pezeshkian est un spécialiste en chirurgie cardiaque sans expérience de la politique étrangère. Il avait fait campagne pour renouer avec l’Occident, la levée des sanctions contre l’Iran et une politique généralement plus libérale.

Le 30 juillet : Ismail Haniyeh, le chef politique du Hamas, a été assassiné avec son garde du corps personnel dans la capitale iranienne Téhéran par une attaque israélienne apparente. Haniyeh a été tué dans son logement dans une maison d’hôtes gérée par l’armée après avoir assisté à la cérémonie d’inauguration du président iranien Masoud Pezeshkian.

L’assassinat de Haniyeh a constitué une grave atteinte à la souveraineté de la République islamique d’Iran. Il s’agissait également d’une offense personnelle à la présidence de Masoud Pezeshkian. Le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Khomeini et la direction du corps des gardiens de la révolution iranienne (CGRI) ont tenté de riposter. Mais le nouveau président a toujours soutenu qu’il ne fallait pas riposter, mais plutôt chercher à s’accommoder par des négociations. À ce moment-là, il espérait encore que les États-Unis allaient négocier un cessez-le-feu à Gaza et voulait éviter que l’on blâme l’Iran pour l’échec de ces négociations. Le président Pezeshkian a poursuivi sa voie modérée. Le 23 septembre, lors de sa participation à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, il a de nouveau fait des tractations en vue d’un nouvel accord avec les États-Unis sur le programme nucléaire iranien : Le président iranien Masoud Pezeshkian a souligné lundi son ouverture à un nouvel accord international sur le programme nucléaire de son pays - un sujet qui alimente les tensions mondiales depuis des années, risquant une guerre potentiellement catastrophique entre l’Iran et les États-Unis.

...

Interrogé sur la reprise des négociations nucléaires, Pezeshkian a déclaré par l’intermédiaire d’un traducteur : « J’espère que nous pourrons... parvenir à une entente. »

...

Il a déclaré que l’Iran avait maintenu sa fin de l’accord nucléaire contrairement aux États‐Unis — une évaluation que partagent la plupart des experts extérieurs, même s’il y a des préoccupations de longue date sur le respect par l’Iran — et a indiqué aux diplomates étatsuniens qu’un accord de cessez-le-feu à Gaza qui pourrait renforcer la stabilité au Moyen-Orient pourrait survenir dans une semaine. En Iran, la modération a été perçue avec suspicion : Le manque de confiance affecte spécifiquement le calcul du chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a-t-il poursuivi, dans une reconnaissance tacite que le non-élu Khamenei a le dernier mot sur les politiques iraniennes. « Son Éminence déclare, 'Ils disent une chose et en font une autre », a déclaré M. Pezeshkian. Le président a encouragé l’engagement avec le monde extérieur alors qu’il cherchait des votes auprès des Iraniens, notant que l’assouplissement des sanctions pourrait stimuler l’économie dans un contexte de troubles populaires dans le pays, . En août, Khamenei lui a donné un feu vert prudent pour négocier avec les États-Unis. Un autre centre de pouvoir du pays — l’élite des Gardiens de la révolution — est extrêmement méfiant à l’égard de telles discussions.

Quatre jours plus tard, des frappes aériennes israéliennes ont tué Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah et un architecte majeur de l’Axe de la résistance dirigé par l'Iran. Plusieurs autres dirigeants du Hezbollah ainsi que le commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), le général Abbas Nilforoushan, ont également été tués dans la frappe.

Pezeshkian a noté avec amertume que l’ordre du premier ministre israélien Natanyahou de tuer Nasrallah avait été donné de New York : Le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré que la communauté internationale n’oubliera pas que l’ordre d’assassinat du secrétaire général du mouvement de résistance libanais Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, pour un acte terroriste israélien, avait été donné depuis New York.

...

Dans un message de condoléances, samedi, Pezeshkian a déclaré que les États-Unis ne peuvent pas s’exonérer de complicité avec les sionistes dans l’attaque terroriste contre le chef du Hezbollah.

L’assassinat de Nasrallah a démontré que la politique de modération de Pezeshkian avait échoué.

Après son retour à Téhéran,le ton de Pezeshkian a changé : Le président iranien Masoud Pezeshkian dit que le monde doit savoir que le sang de Sayyed Hassan Nasrallah et de ses compagnons continuera à bouillir et se transformera en rempart contre la tyrannie et l’oppression.

...

Lors d’une séance du Cabinet, dimanche, M. Pezeshkian a déclaré qu’il était impératif que Téhéran donne une réponse « décisive » au régime criminel israélien.

Les plans de l’Iran pour riposter contre Israël nécessitaient une coordination avec ses alliés. Le lundi 30 septembre, le premier ministre russe Mikhail Mishustin était à Téhéran pour des pourparlers longuement prévus sur la coopération économique : Le président iranien Masoud Pezeshkian affirme que la mise en œuvre de projets critiques entre l’Iran et la Russie produira une énorme capacité à contrer les sanctions occidentales cruelles contre les deux pays.

...

Dans ses remarques, le président iranien a averti qu’Israël intensifie les tensions avec l’appui direct des États-Unis afin de préparer le terrain pour une présence accrue des États-Unis dans la région. Cela représente une « menace commune pour les intérêts des pays et des nations de la région », a-t-il déclaré.

...

Le premier ministre russe a exprimé sa préoccupation face à l’escalade des tensions dans la région et a déclaré que les États-Unis soutiennent l’augmentation des conflits dans différentes parties du monde afin de garantir leurs propres intérêts. Par conséquent, a-t-il souligné, des pays indépendants comme l’Iran et la Russie devraient accélérer leur coopération pour contrer de telles mesures.

Moscou a ainsi été probablement informé des frappes à venir contre Israël. La Chine a également été assurée et informée : Le président iranien Masoud Pezeshkian affirme que l’amitié traditionnelle entre les nations iraniennes et chinoises a évolué vers des relations « profondes, stables et stratégiques ». « Je souhaite travailler avec vous pour développer encore davantage les relations globales entre l’Iran et la Chine », a déclaré le président Pezeshkian dans son message au président Xi Jinping. Écrit à l’occasion du 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine (RPC). Quelques heures plus tard, après le départ de Mishustin, le corps des gardiens de la révolution iranienne a lancé une salve d’environ 250 missiles balistiques en direction d’Israëlen direction d’Israël : Chef d’état-major des forces armées iraniennes : Parmi nos cibles, nous avons les 3 principales bases aériennes d’Israël, le QG du Mossad, des sites de radars et des sites de rassemblement de véhicules blindés autour de la bande de Gaza, responsables du génocide à Gaza. La défense antimissile israélienne 'Iron Dome' n’a pas été en mesure d’intercepter un nombre important de missiles iraniens. Elijah J. Magnier 🇪🇺 @ejmalrai - 17:06 UTC oct 1, 2024 Plus de 250 missiles iraniens ont frappé #Israël. De nombreux bâtiments en Israël sont endommagés. La possibilité d’une guerre régionale est croissante. Les Israéliens s’attendaient à riposter et l’Iran se vengera en représailles. ....

Des vidéos vérifiées montrent des dizaines d’impacts de missiles iraniens contre des cibles en Israël. Plusieurs frappes ont été effectués près du siège du Mossad à Tel-Aviv. Une plate-forme de gaz de la côte d’Ashkelon aurait également été touchée. Une vidéo montre qu’elle est engloutie dans le feu.