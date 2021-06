L'Ivermectine supprime 97% des cas de Covid de Delhi (The Desert Review)

L'Ivermectine supprime 97% des cas de Delhi Article originel : Ivermectin obliterates 97% of Delhi cases The Desert Review

Une baisse de 97% des cas de Covid de Delhi avec l'Ivermectine est décisive - terminé. Il représente le dernier mot d'une lutte épique pour sauver des vies et préserver les droits de l'homme. Ce graphique symbolise la victoire de la raison sur la corruption, du bien sur le mal. Il est aussi significatif que la victoire de David sur Goliath. C'est une justification absolue de l'Ivermectine et du traitement ambulatoire précoce. C'est une réfutation claire de la politique de l'OMS, de la FDA, des NIH et des CDC qui consiste à "attendre chez soi jusqu'à ce que l'on devienne bleu" avant de se faire soigner.



Le Dr Pierre Kory a déclaré au monde entier, le 8 décembre 2020, que l'Ivermectine " anéantit " ce virus. Cela signifie décimer, démolir ou annihiler. Cela signifie éliminer ou détruire toute trace, indication ou signification.

Ce graphique montre que l'Ivermectine, utilisée à Delhi à partir du 20 avril, a éliminer leur crise de la COVID. Personne ne devrait pouvoir vous en dissuader - ni un vendeur, ni une société pharmaceutique, ni un médecin vedette de la télévision, et certainement pas le médecin principal de l'OMS ou du NIH, qui est payé pour cela.

Allez-vous croire ce graphique d'éradication de 97 % ou allez-vous croire la propagande présentée par les grands médias, les grandes entreprises pharmaceutiques, l'OMS et la FDA, qui partagent d'énormes conflits d'intérêts financiers - ceux qui disent que les preuves sont insuffisantes ?

Quelle preuve pourrait être plus claire qu'une réduction de 97 % en cinq semaines ? Ce chiffre est meilleur que celui des vaccins actuels et hors de portée de la plupart des médicaments.

L'OMS a averti l'Inde qu'elle faisait une erreur en utilisant l'Ivermectine. Elle leur a dit que cela pouvait être dangereux, qu'il n'y avait aucune preuve que cela fonctionnait. Combien de mensonges allez-vous gober avant de défendre la vérité ?

L'erreur fatale aurait été de NE PAS utiliser l'Ivermectine.

Heureusement, ils l'ont utilisé et ont sauvé Delhi. Mais tragiquement, le Tamil Nadu ne l'a pas fait, et leur état a été dévasté. Leurs nouveaux cas sont passés de 10 986 à 36 184 - un triplement.

Personne ne peut le cacher. Leur refus d'utiliser l'Ivermectine leur a porté préjudice. Non seulement les cas du Tamil Nadu sont devenus les plus élevés d'Inde, mais leurs décès sont montés en flèche, passant de 48 le 20 avril à 474 le 27 mai, soit une multiplication par dix.

Dans le même temps, les décès à Delhi sont passés de 277 à 117 pendant la même période. Alors quel conseil auriez-vous voulu que votre État suive ?...



