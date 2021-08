L'obligation vaccinale et la Grande réinitialisation (Mises Institute)

L'obligation vaccinale et le "Great Reset" (grande réinitialisation)

Par Philipp Bagus*

Mises, 25.08.21

La pression sur les non-vaccinés s'accentue. Alors que dans certains pays, les vaccinés récupèrent certaines de leurs libertés confisquées par la gestion sanitaire de la Covid, les non-vaccinés ne sont pas aussi bien lotis. Ils sont la cible de discriminations. L'accès aux espaces publics et les déplacements leur sont rendus plus difficiles. Dans certains pays, la vaccination est même obligatoire pour certaines professions.



Mais pourquoi la campagne de vaccination est-elle si importante pour les gouvernements au point qu'ils augmentent la pression à ce point ? Et qui a un intérêt dans la campagne de vaccination mondiale ?

Pour répondre à ces questions, il est nécessaire d'analyser le discours dominant sur la vaccination et de se demander qui en profite. Ce faisant, il convient de s'intéresser à l'alliance d'intérêts entre l'État, les médias, l'industrie pharmaceutique et les institutions supranationales.

Commençons par l'industrie pharmaceutique. Elle a un intérêt économique évident dans la campagne de vaccination. Elle réalise d'énormes profits grâce à la vaccination généralisée.

Qu'en est-il de l'État ? Dans la crise de la covid-19, les politiciens ont systématiquement amplifié la peur et l'hystérie. Ce n'était pas un accident et ce n'est pas surprenant, car l'Etat construit sa raison d'être sur l'argument qu'il protège la population des dangers internes et externes. L'État est construit sur la peur. L'argument est que sans l'aide de l'État, le citoyen serait sans défense contre la faim, la pauvreté, les accidents, la guerre, le terrorisme, la maladie, les catastrophes naturelles et les pandémies. Il est donc dans l'intérêt de l'État de susciter la peur de dangers éventuels, qu'il prétend ensuite résoudre, étendant ainsi son pouvoir. Un exemple relativement récent est la restriction des libertés civiles aux États-Unis en réponse à la menace terroriste après les attentats du 11 septembre et la deuxième guerre d'Irak. De même, il était dans l'intérêt des gouvernements d'instiller volontairement la peur et de présenter la covid-19 comme un virus tueur unique afin d'étendre le pouvoir de l'État dans une mesure inconnue en temps de paix, au détriment des droits fondamentaux des citoyens.



Lorsque la crise du Coronavirus a commencé et que l'on ne savait pas grand-chose du danger potentiel du virus, les politiciens ont été confrontés à un gain asymétrique. Si les hommes politiques sous-estiment un danger et ne réagissent pas, ils sont tenus pour responsables de cette sous-estimation. Ils perdent les élections et le pouvoir. Surtout s'ils peuvent être tenus pour responsables des décès. Les photos d'enterrements massifs mises à part, les conséquences de la sous-estimation du danger et de l'absence d'action sont politiquement fatales. En revanche, surestimer le danger et prendre des mesures décisives sont politiquement beaucoup plus attrayants.



S'il s'agit vraiment d'une menace sans précédent, les politiciens sont célébrés pour leurs mesures sévères telles que les confinements. Et les politiciens peuvent toujours faire valoir que sans leur action décisive, il y aurait effectivement eu une catastrophe. Si les mesures s'avèrent finalement avoir été exagérées parce que le danger n'était pas si grand après tout, les éventuelles conséquences négatives des mesures ne sont pas aussi directement associées aux politiciens que les photos d'enterrements massifs, car ces conséquences sont plus indirectes et à long terme. Les coûts de santé indirects et à long terme des confinements comprennent les suicides, la dépression, l'alcoolisme, les maladies liées au stress, les décès précoces dus à l'annulation d'opérations chirurgicales et de dépistages, et un niveau de vie généralement inférieur. Cependant, ces coûts ne sont pas directement associés aux interventions drastiques et sont imputés à la politique. Nombre de ces conséquences se produiront après les prochaines élections ou même plus tard et ne sont pas visibles. Par exemple, nous ne pouvons pas observer dans quelle mesure un niveau de vie plus élevé aurait augmenté l'espérance de vie. Et si, dans six ans, quelqu'un meurt d'alcoolisme ou de dépression à la suite d'un confinement, la plupart des gens ne rendront probablement pas les politiciens responsables des confinements qui en auront été responsables, et s'ils le font, ces politiciens seront peut-être déjà hors mandat. Il est donc dans l'intérêt des politiciens de surestimer une menace et de réagir de manière excessive.



Afin de justifier et de défendre les mesures sévères telles que les confinements qui sont si attrayants pour les politiciens, il est nécessaire d'attiser la peur. Lorsque les politiciens ont attisé la peur et l'hystérie pendant la crise de la Covid-19, en mettant en œuvre des mesures très restrictives telles que les confinements, les dommages causés à l'économie et au tissu social ont été immenses. Pourtant, une société ne peut pas être confinée éternellement, car les coûts ne cessent d'augmenter. À un moment donné, elle doit sortir du confinement et revenir à une certaine normalité. Cependant, comment peut-on à la fois susciter la peur de la menace d'un virus tueur et revenir à la normale ?