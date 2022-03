L'Ukraine et l'évolution de l'architecture normative de l'ordre mondial: conséquences terribles pour l'Ukraine, peu d'options pour l'OTAN et de grandes victoires pour la Chine (Global Policy)

L'Ukraine et l'évolution de l'architecture normative de l'ordre mondial Article originel : Ukraine and the Changing Normative Architecture of World Order Par Ramesh Thakur* Global Policy, 11.03.22

Ramesh Thakur affirme que nous vivons un ordre international en transition, avec des conséquences terribles pour l'Ukraine, peu d'options pour l'OTAN et de grandes victoires pour la Chine.



Les actions de la Russie sont illégales, immorales et pourraient s'apparenter à des crimes de guerre. Tout cela sera une bien maigre consolation si l'Ukraine est réduite en cendres et que des dizaines de milliers de personnes sont tuées dans des combats meurtriers prolongés ou si le monde est incinéré dans une guerre nucléaire.

Au début du XXIe siècle, la responsabilité de protéger (R2P) a fait partie d'un rééquilibrage crucial des intérêts et des valeurs. Dans l'ancien ordre mondial, la politique internationale était une lutte pour le pouvoir. Comme le disait Thucydide (Histoire de la guerre du Péloponnèse) : "Les forts font ce qu'ils peuvent et les faibles subissent ce qu'ils doivent". Certains d'entre nous ont soutenu que la nouvelle politique internationale, encore indécise, était une lutte pour l'ascension d'architectures normatives concurrentes fondées sur une combinaison de pouvoir, de valeurs et d'idées.

En d'autres termes, le rééquilibrage de la puissance et des principes n'équivaut pas au déplacement de la puissance par les principes. L'histoire ne s'arrête pas là, la puissance militaire efficace au combat (dont les fondements essentiels sont la capacité économique, industrielle et technologique) reste le principal déterminant du rang des États dans la hiérarchie des puissances, et les grandes puissances sont les plus à même de définir les contours de l'ordre international à un moment donné, de perturber cet ordre, de le défendre et de fixer les principes, normes, pratiques et institutions de base qui, ensemble, constituent cet ordre.



De ce côté de l'équation de l'équilibre des forces, sept axiomes :

1. Chaque grande puissance a besoin d'un principe d'organisation de sa politique étrangère ;

2. Les grandes puissances montent et descendent au gré de l'histoire et leurs frontières territoriales, leurs sphères d'influence et leurs zones tampons sont continuellement réajustées ;

3. Aucune puissance ne reste grande pour toujours ;

4. Aucune grande puissance ne recule éternellement ;

5. Il n'y a aucun moyen de juger de manière fiable et en temps réel si une grande puissance a entamé sa descente vers un déclin permanent ou si elle est simplement en recul temporaire ;

6. Les lignes de faille géopolitiques pendant les périodes de transition de puissance sont lourdes de risques de guerre, qui trouvent leur origine dans des erreurs de calcul de la puissance relative.

7. Le sort des petites puissances prises dans le feu croisé des conflits entre grandes puissances est autant déterminé par l'issue de ces conflits que par leurs propres efforts.



À mon tour, je tire trois conclusions politiques de cette liste des "lois d'airain de l'histoire" :

1. Chaque pays devrait essayer d'obtenir une évaluation précise de l'équilibre actuel et futur des forces, qui ne soit ni trop optimiste ni trop pessimiste ;

2. Les grandes puissances accordent plus d'attention à l'aspect puissance de l'équation ;

3. Il est dans l'intérêt de la majorité des États et des peuples d'approfondir et de consolider l'architecture normative. Mais pour perdurer en tant qu'ensemble robuste et résilient de principes, d'arrangements institutionnels et de pratiques étatiques, cette architecture (a) ne peut pas trop s'écarter de la répartition sous-jacente du pouvoir en tant qu'attraction structurelle, et (b) doit être mise en œuvre de manière universelle et non sélective.

Un bon exemple actuel de la différence d'approche entre les grandes puissances et les majorités est celui des coalitions "TNP uniquement" et "TNP + Traité d'interdiction" sur les armes nucléaires. Dans le système des Nations unies, le clivage est ancré dans le Conseil de sécurité, centre de gravité géopolitique, et l'Assemblée générale (AG), centre de gravité normatif. C'est le cas de la responsabilité de protéger, dont l'adoption et le perfectionnement en tant que norme sont effectués par l'Assemblée générale, mais dont la mise en œuvre incombe au Conseil de sécurité.



La R2P a redéfini les termes de la relation entre les citoyens et l'État, et entre l'État et la communauté internationale, mais pas directement entre les États, uniquement par l'intermédiaire des institutions mandatées de la communauté internationale. Il ne s'agit donc pas d'une interdiction générale de tout recours à la force, mais seulement d'un élément d'un vaste ensemble de lois et de normes régissant le recours à la force. La responsabilité de protéger s'applique aux atrocités massives commises contre des civils par tout groupe armé, y compris les forces policières, paramilitaires et militaires. Une fois que la dissidence se transforme en résistance armée et qu'une guerre civile éclate, la responsabilité de protéger devient de moins en moins pertinente. Et elle n'est pas applicable à la guerre entre États.



Néanmoins :

1. Tous les conflits armés, qu'il s'agisse de guerres civiles ou interétatiques, sont toujours régis par les lois des conflits armés qui déterminent à la fois quand la force à grande échelle peut être utilisée légitimement contre les forces ennemies et comment la force peut être utilisée. Comme le montre le vote de condamnation majoritaire à l'Assemblée générale le 2 mars, l'invasion de la Russie viole la norme la plus fondamentale de toutes celles qui sous-tendent l'ordre international, à savoir la souveraineté et l'intégrité territoriale des États ;

2. Toutes les lois et normes remplissent deux fonctions essentielles : l'une est permissive (licence), l'autre restrictive (laisse). Il s'agit là d'une différence conceptuelle essentielle entre l'intervention humanitaire au Kosovo en 1999 en tant que principe unilatéral, ad hoc et diviseur, revendiqué comme une nouvelle norme émergente par l'OTAN, et son remplacement par la R2P en tant qu'intervention fondée sur des règles, consensuelle et collective.