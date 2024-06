La campagne des Démocrates pour évincer Biden a échoué (MoA)

La campagne CND (Congrès national des Démocrates) pour évincer Biden a échoué

Moon of Alabama, 30.06.24



L’assaut lancé hier par le Conseil national démocrate contre la campagne de Joe Biden a échoué.

Jeudi soir, dès que le débat Trump-Biden a commencé, des responsables anonymes du CND ont contacté leurs contacts habituels des médias libéraux et ont dénoncé la performance de Biden. Même ces médias, comme CNN et MSNBC, qui nient depuis des années les problèmes évidents de Biden, ont sauté dans le train. Biden, ont-ils dit, devrait battre en retraite.

Le New York Times a mobilisé un grand nombre de ses rédacteurs d’opinion pour transmettre le message:

Mais l’épouse de Joe Biden, la Dre Jill Biden, a résisté à la proposition :



Le président Biden a su immédiatement après avoir quitté la scène à Atlanta jeudi soir que le débat avait mal tourné. Dans les premiers instants après une performance rauque, décousue et parfois incohérente, il se tourna vers sa femme, Jill Biden.

Le message de la première dame était clair : ils avaient déjà été comptés, elle était prête, et lui — il — resterait dans la course. Selon ses proches, elle pensait que c’était une mauvaise nuit. Et les mauvaises nuits finissent.

La Dre Biden a donc passé les 24 heures qui ont suivi le débat à mettre à l’épreuve ses décennies d’épouse politique, à projeter la confiance et la normalité tout en louant avec effusion son mari