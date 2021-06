La célèbre école d'espionnage londonienne forme bon nombre des meilleurs journalistes au monde (MintPress News)

Un respect malsain de l'autorité. La célèbre école d'espionnage londonienne qui forme bon nombre des meilleurs journalistes au monde Article originel : An unhealthy respect for authority. The Notorious London Spy School Churning Out Many of the World’s Top Journalists Par Alan Mc Leod* MintPress News, 4.06.21

LONDRES - Dans une précédente enquête , MintPress News a exploré comment un département universitaire, le Department of War Studies du King's College de Londres, fonctionne comme une école de barbouzes. Ses postes d'enseignement sont occupés par d'anciens ou d'actuels responsables de l'OTAN, des officiers de l'armée et des agents de renseignement, afin de former la prochaine génération d'espions et d'agents de renseignement. Cependant, nous pouvons maintenant révéler un autre aspect encore plus troublant de ce département : les journalistes. Un nombre démesuré de reporters, de producteurs et de présentateurs parmi les plus influents au monde, représentant les médias les plus connus et les plus respectés - dont le New York Times, CNN et la BBC - ont appris leur métier dans les salles de classe de ce département londonien, ce qui soulève de sérieuses questions sur les liens entre le quatrième pouvoir et l'État de sécurité nationale.

Le document, rédigé par deux membres du personnel du King's College, se targuait du fait que le corps professoral du département possédait "une expérience étendue et bien équilibrée du renseignement". Ce n'était pas une exagération. Parmi les enseignants actuels du département des études sur la guerre figurent l' ancien secrétaire général de l'OTAN , l'ancien ministre de la défense du Royaume-Uni et des officiers militaires du Royaume-Uni, des États-Unis et d'autres pays de l'OTAN. "J'apprécie profondément le travail que vous faites pour former et éduquer nos futurs leaders en matière de sécurité nationale, dont beaucoup se trouvent dans ce public", a déclaré Leon Panetta, alors secrétaire étatsunien à la défense (et ancien directeur de la CIA), dans un discours prononcé au département en 2013.

De plus en plus, il semble que les agences de renseignement du monde entier commencent à apprécier les agents ayant une solide formation universitaire. Une étude publiée en 2009 par la CIA décrit l'intérêt d'"utiliser les universités comme moyen de formation des services de renseignement", écrivant que "l'exposition à un environnement universitaire, tel que le département des études sur la guerre du King's College de Londres, peut ajouter plusieurs éléments qui peuvent être plus difficiles à fournir au sein du système gouvernemental".

Transatlantic Relationships and the Future of US Defense Policy (Leon Panetta)

Bien qu'il s'agisse d'une université britannique, le King's College s'adresse fortement aux étudiants étatsuniens. Il y a actuellement 1 265 Etatsuniens inscrits , ce qui représente environ 4 % du corps étudiant. De nombreux diplômés du département des études sur la guerre accèdent à des postes importants dans les principaux médias étatsuniens. Andrew Carey, chef du bureau de CNN à Jérusalem, par exemple, y a obtenu un master en 2012. La couverture par Carey de la dernière attaque israélienne contre Gaza a présenté l'État d'apartheid comme "répondant" aux attaques à la roquette du Hamas, plutôt que comme étant l'instigateur de la violence. Un mémo interne divulgué que Carey a envoyé à son personnel le mois dernier au plus fort des bombardements leur demandait de toujours inclure le fait que le ministère de la Santé de Gaza est supervisé par le Hamas, de peur que les lecteurs ne commencent à croire les chiffres bien documentés des pertes palestiniennes provoquées par les jours de bombardement. "Nous devons être transparents sur le fait que le ministère de la santé à Gaza est dirigé par le Hamas. Par conséquent, lorsque nous citons les derniers chiffres de victimes et les attribuons au ministère de la santé à Gaza, nous devons inclure le fait qu'il est dirigé par le Hamas", peut-on lire dans ses instructions.

"C'est un secret de polichinelle que le département des études sur la guerre du King's College de Londres fonctionne comme l'école de finition des sécurocrates anglo-étatsuniens. Il n'est donc peut-être pas surprenant que les diplômés de ses divers cours sur l'armée et le renseignement entrent également dans un monde de journalisme d'entreprise qui existe pour blanchir les messages de ces mêmes agences de 'sécurité'", a déclaré à MintPress Matt Kennard, journaliste d'investigation pour Declassified U.K., qui a déjà révélé les liens entre l'université et l'État britannique. "Il s'agit cependant d'un danger réel et actuel pour la démocratie. L'imprimatur de l'université donne à la recherche du département la patine de l'indépendance alors qu'il fonctionne, en réalité, comme le bras de recherche officieux du ministère de la Défense du Royaume-Uni", a-t-il ajouté.

Un autre ancien élève influent des War Studies au World Service est Aliaume Leroy, producteur pour son programme Africa Eye. La célèbre présentatrice de BBC News, Sophie Long , est également diplômée du département et a travaillé pour Reuters et ITN avant de rejoindre le radiodiffuseur public.

De nombreux employés de la BBC commencent à étudier à King's des années après que leur carrière ait déjà décollé, et concilient leur vie professionnelle avec la poursuite de nouvelles qualifications. Ahmed Zaki, journaliste principal à BBC Global News, a commencé son master six ans après son entrée à la BBC. De son côté, Ian MacWilliam - qui a passé dix ans à la BBC World Service, la chaîne d'information officielle du pays dans le monde entier, spécialisée dans les régions sensibles comme la Russie, l'Afghanistan et l'Asie centrale - a décidé d'étudier à King's plus de 30 ans après avoir obtenu son premier diplôme.

Sans surprise pour une université basée à Londres, la première destination journalistique des diplômés du département des études sur la guerre est le Royaume-Uni. En effet, la BBC, le puissant radiodiffuseur d'État du pays, compte de nombreux anciens élèves du département d'études sur la guerre. Arif Ansari, responsable de l'information au réseau asiatique de la BBC, a terminé un master analysant la guerre civile syrienne en 2017 et a rapidement été sélectionné pour un programme de développement du leadership, le plaçant à la tête d'une équipe de 25 journalistes qui traitent des informations principalement destinées aux importantes communautés du Moyen-Orient et d'Asie du Sud en Grande-Bretagne.

Mais la figure médiatique la plus influente de l'université est sans doute Ruaridh Arrow . Arrow a été producteur dans plusieurs des plus grandes chaînes d'information du Royaume-Uni, notamment Channel 4, Sky News et la BBC, où il était rédacteur en chef du service mondial et producteur principal de Newsnight, l'émission politique phare du réseau. En 2019, Arrow a quitté la BBC pour devenir producteur exécutif à NBC News.

Le New York Times, le journal le plus influent des États-Unis, a également employé des anciens du département des études sur la guerre. Christiaan Triebert (M.A., 2016), par exemple, est journaliste dans leur équipe d'enquêtes visuelles. Il a même remporté un prix Pulitzer pour "Révélations sur la Russie et les actions agressives de Vladimir Poutine dans des pays comme la Syrie et l'Europe." Engager des étudiants de l'école des barbouzes pour dénigrer la Russie semble être une tactique courante du Times, qui a également employé Lincoln Pigman entre 2016 et 2018 à son bureau de Moscou.

Une fois rendus publics, ses commentaires ont suscité de nombreuses réactions. "C'est une page tout droit sortie du livre de jeu d'Israël. Elle sert à justifier l'attaque contre les civils et les installations médicales", a commenté Dena Takruri, présentatrice et productrice principale d'Al-Jazeera.

Le département des études sur la guerre forme également de nombreux journalistes et commentateurs internationaux, dont Nicholas Stuart du Canberra Times (Australie), l'écrivain pakistanais Ayesha Siddiqa, dont les travaux sont publiés dans le New York Times, Al-Jazeera, The Hindu et de nombreux autres médias, et l'écrivain israélien Neri Zilber, qui collabore au Daily Beast, au Guardian, à Foreign Policy et à Politico.



De quoi s'agit-il ?

Pourquoi tant de personnalités influentes de nos médias sont-elles hébergées dans un département bien connu pour ses liens avec le pouvoir d'État, pour ses professeurs qui sont des militaires ou des fonctionnaires actifs ou anciens, et pour sa production d'espions et d'agents pour diverses agences à trois lettres ? Il ne s'agit pas ici de prétendre que ces journalistes sont tous des espions en puissance : ils ne le sont pas. Il s'agit plutôt de mettre en évidence les liens étroits et alarmants entre l'État de sécurité nationale et le quatrième pouvoir sur lequel nous comptons pour contrôler son pouvoir et lui demander des comptes.

Les journalistes formés dans ce type d'environnement sont beaucoup plus susceptibles de voir le monde de la même manière que leurs professeurs. Et peut-être seraient-ils moins enclins à contester le pouvoir de l'État lorsque les responsables qu'ils scrutent sont leurs camarades de classe ou leurs professeurs.

Ces types de questions abondent lorsqu'un tel phénomène existe : Pourquoi tant de journalistes choisissent-ils d'étudier dans ce département particulier, et pourquoi tant d'entre eux deviennent-ils si influents ? Sont-ils contrôlés par les agences de sécurité, à leur insu ou non ? Quelle est leur indépendance ? Se contenteront-ils de répéter les points de discussion des États britanniques et étatsuniens, comme le font les publications du département des études sur la guerre ?



En ce qui concerne le filtrage des candidats, la BBC a admis que, au moins jusqu'aux années 1990, elle s'est entendue avec le MI5, l'agence d'espionnage nationale, pour s'assurer que les personnes ayant des penchants de gauche et/ou anti-guerre, ou des opinions critiques à l'égard de la politique étrangère et de l'empire britanniques, ne soient pas secrètement embauchées. Lorsqu'on lui a demandé si cette politique était toujours en vigueur, le radiodiffuseur a refusé de commenter, invoquant des "questions de sécurité" - une réponse qui n'est pas de nature à rassurer les sceptiques.



"S'il me semble très intéressant qu'une seule institution universitaire puisse jouer un rôle aussi important dans le recrutement d'intellectuels militants pro-établissement et dans la transmission de ces derniers aux médias, ce n'est pas si surprenant", a déclaré à MintPress Oliver Boyd-Barrett, professeur émérite à la Bowling Green State's School of Media and Communication et expert en collusion entre le gouvernement et les médias :

Les institutions d'élite ont été par le passé, et sans doute encore aujourd'hui, des terrains de jeu majeurs pour les services de renseignement. L'histoire de l'État-nation moderne en général, et pas seulement des États-Unis, semble suggérer que l'unité nationale - et donc la sécurité de l'élite - est considérée par les élites comme ne pouvant être atteinte qu'à travers une gestion minutieuse et souvent la suppression ou le détournement de la dissidence. Des ressources bien plus importantes sont généralement engagées à cet effet que ce que de nombreux citoyens, formés à la propagande de la démocratie, réalisent ou se soucient de concéder.