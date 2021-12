La chasse aux dissidents ? Selon le journaliste Richard Boutry, un projet de loi 3714 a été déposé et prévoit la mise en camp de rétention de personnes "susceptibles d'être contaminées" sans que le juge des libertés soit saisi avec fichage des individus

Selon le journaliste Richard Boutry, (La minute Ricardo, 26.12.21), les alinéas du projet de loi 2020, 3714, ("instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires") ont été modifiés et déposés pendant les fêtes !!!

Que dit ce projet ? Selon Richard Boutry :

"...les préfets pourront faire leur loi, le parlement ne sera pas aujourd'hui consulté selon un projet de loi 3714 déposé avant les fêtes comme si de rien n'était pendant que l'on préparait la dinde et la bûche de Noël et mettions les cadeaux des enfants au pied du sapin. Ce texte a été déposé à l'Assemblée nationale en procédure accéléré, dans 15 jours ou plus il est applicable. C'est demain. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, souvenez-vous avec le Rivotril, une semaine, je dis bien une semaine après ils piquaient tous les vieux dans les Ehpad.

...Que dit ce texte de 92 pages ? Pour vous le résumer, il y a 3 choses à retenir :



1. c'est grâce à ce pouvoir exceptionnel qu'ils vont pouvoir désormais enfermer des personnes, Nous serons désormais placé dans des camps sans que le juge des libertés ne soit saisi. Donc pour vous, pour nous aucun recours possible.



2. Le Premier ministre peut réquisionner des biens et des personnes. Réquisitionner des biens cela veut dire quoi ? Des maisons ? Oui, j'ai bien lu, réquisitionner des biens et des personnes. Le ministre de la santé peut décider à la fois le placement et le maintien en isolement des personnes infectées ou contaminées ou même la mise en quarantaine de personnes susceptibles d'être contaminées. Dans "sont susceptibles" qu'est-ce qu'il y a ? il y a absolument tout le monde : Vous et moi. Tout le monde bien sûr. Mettre en tôle absolument tout le monde aujourd'hui est donc permis par la loi. C'est une violation sans précédent, sans contrôle de toutes nos libertés.



3. Le premier ministre peut aussi réglementer, peut interdire la circulation des personnes et des véhicules et ainsi réglementer l'accès, dit le texte et c'est très précis là dessus, aux moyens de transports et à leurs usages.

Subordonner c'est le mot qui est employé. subordonner le déplacement des personnes, leur accès aux moyens de transport. Mais vous vous rendez compte un peu ! Plus liberticide que ce texte tu meurs, on en a jamais vu. Les personnes dit le texte seraient même répertoriés sur un fichier qui n'appartiendrait même pas à la CNIL. Sous couvert de crise sanitaire, c'est vraiment, aujourd'hui, clairement, une chasse aux dissidents..."