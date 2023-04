La Chine apporte la paix au Yémen, en Syrie et ... en Palestine ? (MoA)

La Chine apporte la paix au Yémen, en Syrie et ... en Palestine ?

Article originel : China Brings Peace To Yemen, Syria And ... Palestine?

Moon of Alabama, 18.04.23

La paix s'installe au Moyen-Orient et les États-Unis sont mis à l'écart par des acteurs plus amicaux.

Le 10 mars, le monde a été surpris par un accord conclu sous la médiation de la Chine, qui a rétabli les liens entre l'Arabie saoudite et l'Iran :

Il y a des gagnants et des perdants.

Les gagnants sont :

L'Iran, qui sera désormais encore plus en mesure de franchir le mur de sanctions que les États-Unis ont érigé autour de lui.

L'Arabie saoudite, qui sera probablement en mesure de mettre fin à sa guerre désastreuse et coûteuse au Yémen.

La Chine, qui a surpassé le département d'État étatsunien en parvenant à ce résultat.

L'Irak, la Syrie et le Yémen, qui deviendront plus pacifiques à mesure que les deux puissances moyennes qui influencent les politiques sur leurs territoires mettront fin à leur rivalité.



Les perdants sont :

Israël, car les chances de ses tentatives d'entraîner les États-Unis dans une guerre avec l'Iran sont désormais réduites. La coalition qu'il espérait avec les Saoudiens ne verra pas le jour.

Les États-Unis, parce qu'ils ont été dépassés sur leurs "terres" traditionnelles au Moyen-Orient.

Les faucons anti-iraniens de partout.

Les Émirats, qui ont perdu au moins une partie des échanges commerciaux avec l'Iran au profit de l'Arabie saoudite.

...

La reprise des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran rendra possible un grand nombre de nouvelles choses.

Le fait que l'Iran et l'Arabie saoudite aient accepté la médiation de la Chine est une reconnaissance de la nouvelle position de Pékin dans les politiques mondiales. Cette seule raison suffit à la Maison Blanche pour détester l'accord.

J'avais prédit que les États-Unis et Israël feraient de leur mieux pour saboter l'accord ou, du moins, rendre sa mise en œuvre difficile.

Les États-Unis ont envoyé le directeur de la CIA, Bill Burns, pour mettre en garde les Saoudiens. Toutefois, l'accord a été maintenu jusqu'à présent et les Saoudiens rétablissent leurs relations avec des pays contre lesquels ils ont mené des guerres par le passé. Hier, un haut fonctionnaire saoudien s'est rendu à Sanaa et a serré la main des responsables houthis du Yémen :

L'intervention militaire de l'Arabie saoudite contre les Houthis chiites a débuté en 2015. Soutenue par un important appui militaire et de renseignement étatsunien, elle a comporté 25 000 raids aériens, selon un décompte du Yemen Data Project. Ces années de combat ont engendré l'une des pires crises humanitaires au monde et entraîné la mort de plus de 377 000 Yéménites d'ici à la fin de 2021, victimes de la guerre et de la faim, selon les calculs des Nations unies.

Les Houthis ont fait payer à l'Arabie saoudite et à ses alliés de la coalition le prix fort de leur tentative ratée de faire revenir dans la capitale le gouvernement internationalement reconnu après son éviction par les Houthis. Ils ont lancé plus de 1 000 missiles et 350 drones sur le territoire saoudien, de plus en plus profondément depuis 2019, ce qui a incité Riyad à chercher un moyen de sortir de son bourbier militaire.

Cette accélération intervient quelques semaines seulement après un rapprochement très médiatisé, négocié le mois dernier par la Chine, entre l'Arabie saoudite et l'Iran, deux rivaux qui ont fait de la guerre civile au Yémen un champ de bataille par procuration afin d'étendre leur influence dans la région.