La CIA a sapé l'Afrique postcoloniale dès le départ (Jacobin)

La CIA a sapé l'Afrique postcoloniale dès le départ Article originel : The CIA Undermined Postcolonial Africa From the Start Par Alex Park Jacobin Publié initialement sur Africa is A Coutry

Qu'il s'agisse de saper les leaders de la libération nationale ou de jouer un rôle central dans l'assassinat du leader congolais Patrice Lumumba, on ne prête pas suffisamment attention au rôle honteux de la CIA en Afrique. Un nouveau livre vise à corriger cette situation.

Revue du livre : White Malice : The CIA and the Covert Recolonization of Africa





En 1958, un an après avoir obtenu son indépendance de la domination coloniale, le Ghana a accueilli une conférence de dirigeants africains, le premier rassemblement de ce type à se tenir sur le continent. À l'invitation du premier ministre nouvellement élu du Ghana, Kwame Nkrumah, plus de trois cents dirigeants de vingt-huit territoires d'Afrique y assistent, dont Patrice Lumumba, du Congo encore belge, et Frantz Fanon, qui vit alors dans l'Algérie encore française. C'était une période au potentiel illimité pour un groupe de personnes déterminées à tracer une nouvelle voie pour leurs patries. Mais l'hôte souhaite que ses invités n'oublient pas les dangers qui les attendent. "N'oublions pas non plus que le colonialisme et l'impérialisme peuvent encore venir à nous sous une autre forme - pas nécessairement de l'Europe."

En fait, les agents que Nkrumah craignait étaient déjà présents. Peu de temps après le début de l'événement, la police ghanéenne a arrêté un journaliste qui s'était caché dans l'une des salles de conférence alors qu'il tentait apparemment d'enregistrer une séance de travail à huis clos. Comme on l'a découvert par la suite, le journaliste travaillait en fait pour une organisation écran de la CIA, l'une des nombreuses organisations représentées lors de l'événement.

L'universitaire britannique Susan Williams a passé des années à documenter ces cas et d'autres exemples d'opérations secrètes des États-Unis au cours des premières années de l'indépendance africaine. Le livre qui en résulte, White Malice : The CIA and the Covert Recolonization of Africa, est peut-être l'enquête la plus approfondie à ce jour sur l'implication de la CIA en Afrique à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Sur plus de cinq cents pages, Williams contrecarre les mensonges, les tromperies et les plaidoyers d'innocence de la CIA et d'autres agences étatsuniennes pour révéler un gouvernement qui n'a jamais laissé son incapacité à comprendre les motivations des dirigeants africains l'empêcher d'intervenir, souvent violemment, pour les ébranler ou les renverser.



Bien que quelques autres pays africains apparaissent, White Malice concerne essentiellement deux pays qui ont préoccupé la CIA à cette époque : le Ghana et ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. L'attrait du Ghana pour l'agence reposait simplement sur sa place dans l'histoire. Première nation africaine à obtenir son indépendance, en 1957, et patrie de Nrukmah - de loin le défenseur de l'autodétermination africaine le plus respecté de l'époque - le pays était inévitablement une source d'intrigues. Le Congo s'est libéré de son carcan colonial peu après, en 1960. En raison de sa taille, de sa position près des bastions de la domination blanche en Afrique australe et de ses réserves d'uranium de haute qualité dans la mine de Shinkolobwe, dans la province du Katanga, le pays est rapidement devenu le prochain centre d'intérêt - et d'ingérence - de l'agence en Afrique.