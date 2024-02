[Vidéo] La construction d'un mur dans le Sinaï par l'Égypte n'offre pas de sécurité aux Palestiniens, elle soutient le nettoyage ethnique d'Israël à Gaza (Mondoweiss)

La construction dans Sinaï par l'Égypte n'offre pas de sécurité aux Palestiniens, elle soutient le nettoyage ethnique d'Israël à Gaza

Article originel : Egypt’s Sinai construction does not provide safety for Palestinians, it supports Israel’s ethnic cleansing in Gaza

Par Heba Gowayed *

Mondoweiss, 19.02.24





Israël a clairement annoncé son intention de forcer les Palestiniens à quitter Gaza, et l'Égypte serait en train de construire une zone pour les accueillir. Les Palestiniens ont besoin d'un répit face à la brutalité d'Israël, mais un déplacement massif dans le Sinaï serait une catastrophe.

Vidéo publiée le 16 février 2024 par l'organisation non gouvernementale Sinai Foundation for Human Rights montrant la construction égyptienne dans le Sinaï.

La nouvelle de la construction du mur coïncide avec l'annonce par Netanyahou d'une offensive terrestre à Rafah, où vivent actuellement 1,1 million de Palestiniens qui se sont installés dans cette soi-disant "zone de sécurité" après avoir eu 24 heures pour quitter de force le nord de la bande de Gaza. Le 13 octobre, au cours des mêmes 24 heures que cette directive, un document a été rédigé par le ministère israélien de l'intérieur décrivant un plan ultime visant à déplacer les deux millions d'habitants de Gaza vers le Sinaï égyptien. À l'époque, M. Netanyahou a minimisé l'importance de ce document en le qualifiant d'hypothétique "document de réflexion". Le président égyptien Abdelfatah El-Sisi a également nié avec véhémence que l'Égypte se conformerait à cette stratégie, tout en suggérant que les Palestiniens pourraient être déplacés dans le désert du Néguev "jusqu'à ce qu'on s'occupe des militants". Pendant ce temps, des rapports indiquaient que ce déplacement vers le Sinaï faisait l'objet d'une diplomatie en coulisse. Nous ne pouvons pas savoir si l'Égypte construit le campement pour se préparer à accueillir temporairement des réfugiés dans le cas d'une prise d'assaut spontanée de la frontière, pour laquelle il existe un précédent, ou si elle a l'intention de se conformer à une énième directive sioniste au détriment de vies palestiniennes. Ce que nous savons, c'est que la frontière est fortement fortifiée et surveillée et qu'elle n'a pas été franchie depuis plus de dix ans. Nous savons également que les intentions et les protestations des autorités égyptiennes importent peu face aux décisions israéliennes. Après tout, l'Égypte est farouchement opposée à l'offensive terrestre à Rafah. Elle a renforcé sa propre présence militaire à la frontière et menace même de suspendre les accords de Camp David (ce qui est peu probable) si Israël va jusqu'au bout. Au cours des quatre derniers mois, nous avons vu Israël classer systématiquement les civils qui ne veulent pas ou ne peuvent pas quitter leur maison, comme ceux qui sont restés dans le nord de Gaza après la directive, comme des "terroristes" dont le meurtre aveugle est prouvé. Si certaines personnes sont évacuées vers le Sinaï égyptien pour être enfermées dans un enclos à la zone frontalière, rien ne garantit que les personnes qui refusent de partir ou qui sont dans l'incapacité de le faire seront épargnées par le même sort. Alors qu'il est presque certain que l'Égypte, confrontée à sa propre crise financière et à des problèmes dans le Sinaï, n'a ni l'intention ni la capacité d'accepter de manière permanente les Palestiniens déplacés, Israël a toujours refusé avec véhémence le droit au retour des Palestiniens. Selon l'UNRWA, il y a au moins 5,9 millions de réfugiés palestiniens dans le monde, les descendants de ceux qui ont été chassés de leurs maisons entre 1946 et 1948 par des massacres et des déplacements forcés aux mains des milices sionistes pendant ce que les Palestiniens appellent la Nakba ou "catastrophe". En novembre, commentant le déplacement forcé des Palestiniens du nord de Gaza, un ministre israélien a été cité en train de se vanter : "Nous lançons la Nakba 2023".

Lorsque la nouvelle du "document de réflexion" suggérant le déplacement massif de Palestiniens a été publiée, un porte-parole de Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité palestinienne, a déclaré que le déplacement de Palestiniens en dehors de la Palestine était une "ligne rouge", continuant "ce qui s'est passé en 1948 ne sera pas autorisé à se produire à nouveau". L'architecture du campement construit en Égypte, avec ses hauts murs de béton axés sur le confinement, n'indique pas l'intention d'un accueil chaleureux ou accueillant. Le déplacement, que de nombreux habitants de Gaza ont déjà vécu au cours de leur vie, est une violence lente en soi. Le gouvernement Sisi a systématiquement refusé aux réfugiés palestiniens dans le pays les droits que son prédécesseur, le président déchu Mohamed Morsi, leur accordait, comme l'éducation et les soins de santé gratuits. Bien qu'ils aient passé des décennies en Égypte, ou même qu'ils soient nés dans le pays, ils sont soumis à des restrictions en matière de travail et n'ont pas droit à la citoyenneté.

La stabilité de l'Égypte pourrait également être en jeu. Malgré une grande popularité dans les années qui ont suivi son accession au pouvoir par un coup d'État en 2013, les Égyptiens seraient de plus en plus mécontents du président Abel-Fatah El Sisi, dont les dépenses somptuaires dans des mégaprojets destinés à satisfaire l'élite militaire et économique ont plongé le pays dans une grave crise économique. Nombreux sont ceux qui sont irrités par la complicité perçue de Sisi dans la séquestration de Gaza et par sa réticence à défier l'État sioniste ou à briser son blocus. Le fait d'être perçu comme participant au nettoyage ethnique des Palestiniens ne serait pas bien perçu. Quatre mois se sont écoulés depuis le début d'une campagne militaire qui compte parmi les plus destructrices de l'histoire récente. Elle a donné lieu à des violences brutales à l'encontre des civils, faisant de Gaza l'endroit le moins sûr au monde pour les enfants. Les gouvernements du monde entier, y compris le gouvernement égyptien, doivent agir immédiatement pour s'assurer qu'aucune autre vie ne soit perdue. Qu'aucune autre personne ne soit tuée ou déplacée de son domicile. Que les Palestiniens aient le droit à l'autodétermination lors de la reconstruction, droit qui ne peut être protégé que par la fin de l'occupation. Aucun de ces objectifs n'est atteint par le déplacement massif de Palestiniens de Gaza vers un campement en béton dans le Sinaï égyptien.

* Heba Gowayed est professeur associé de sociologie au CUNY Hunter College and Graduate Center. Elle est l'auteur de Refuge : How the State Shapes Human Potential.