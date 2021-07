La Covid de longue durée existe-t-elle vraiment ? (Unherd)

La Covid longue existe-t-elle vraiment ? Article originel : Does Long Covid really exist? Par Stuart Ritchie Unherd

En janvier dernier, alors que les cas de Covid se multipliaient et que les décès se comptaient par milliers chaque jour, des amis et moi-même avons créé un site web pour réfuter certains des arguments avancés sur les médias sociaux par les "sceptiques de la Covid", c'est-à-dire les personnes qui doutent des effets du virus (et non de son existence). Par exemple, en réponse à l'affirmation courante selon laquelle "la Covid a un taux de survie de 99,5 %", nous avons fait remarquer que, même si le taux de mortalité semble faible, cela représente tout de même un nombre impressionnant de décès si la maladie se propage dans toute une population. De plus, le taux de mortalité est beaucoup plus élevé chez les personnes âgées.

L'un des autres arguments que nous avons avancés est que la mort n'est pas la seule chose qui compte. Malgré l'importance accordée aux statistiques de mortalité et la crainte compréhensible de voir mourir des parents âgés, même une infection à Covid non mortelle mérite d'être évitée. Les symptômes eux-mêmes sont souvent très désagréables, tout comme un séjour à l'hôpital si la situation se détériore. Et, comme nous l'avons écrit, il y a aussi un risque de "Covid long". Nous avons établi un lien avec une étude chinoise de janvier 2021 montrant que de nombreuses personnes hospitalisées pour la Covid avaient tendance, six mois après leur sortie de l'hôpital, à présenter des symptômes persistants : une majorité d'entre elles ont fait état de fatigue ou de faiblesse musculaire, par exemple, et près d'un quart ont signalé une anxiété ou une dépression. C'est une raison suffisante pour prendre la Covid au sérieux.