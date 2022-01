La COVID et la formation d'une psychose de masse (Bournbrook)

"Fondamentalement, [il y a eu] une enquête intellectuelle européenne sur ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 20 et 30 - une population très intelligente, très instruite et qui est devenue folle à lier. La réponse est la formation d'une psychose de masse. Lorsque vous avez une société où les gens ont été dissociés les uns des autres et qui a une anxiété flottante, et un sentiment que les choses n'ont pas de sens, que nous ne pouvons pas les comprendre, et puis que leur attention est focalisée par un leader ou une série d'événements sur un petit point (tout comme l'hypnose), ils deviennent littéralement hypnotisés et peuvent être conduits n'importe où. Et l'un des aspects de ce phénomène, c'est que les personnes qu'ils identifient comme leurs leaders, ceux qui viennent typiquement et disent "Vous avez cette douleur et je peux la résoudre pour vous. Moi, et moi seul, je peux résoudre ce problème pour vous" - ils suivront cette personne jusqu'en enfer. Peu importe qu'ils leur mentent ou non. Les données ne sont pas pertinentes et, de plus, toute personne qui remet en question ce récit doit être immédiatement attaquée. Ils sont l'autre. C'est un élément central de la formation de la psychose de masse et c'est ce qui s'est passé". (Cette partie de l'interview peut être entendue ici , à 1:20:27.)

Un récent épisode du podcast Joe Rogan Experience a fait le tour de l'internet avant d'être supprimé par les censeurs des médias sociaux. Il s'agissait d'une interview de Robert W. Malone MD, qui a été écoutée par des dizaines de millions de personnes en quelques jours. Malone (un immunologiste et virologue étatsunien) a parlé de la violation de l'éthique et des précédents juridiques par les autorités fédérales étatsuniennes sous couvert de mesures anti-COVID. Malone a expliqué que cela a été rendu possible par la formation d'une psychose de masse.

La psychose de masse a été décrite par Sigmund Freud en 1921 dans son étude intitulée Group Psychology and the Analysis of the Ego. Il répondait à The Crowd : A Study of the Popular Mind (1895), dans lequel le sociologue français Gustave le Bon observait que "les foules organisées ont toujours joué un rôle important dans la vie des peuples, mais ce rôle n'a jamais été aussi important qu'à l'heure actuelle. La substitution de l'action inconsciente des foules à l'activité consciente des individus est l'une des principales caractéristiques de l'époque actuelle." (le livre peut être lu ici.) Le Bon écrivait à une époque de médias de masse, où l'homme du peuple, dans chaque partie du pays, lisait des journaux régionaux et avait accès aux nouvelles nationales et internationales. Il était susceptible d'être influencé par les politiciens, les personnalités publiques et les grands penseurs, qui diffusaient leurs idées par le biais de livres, de pamphlets et de périodiques. Avant l'ère des médias de masse - que Le Bon appelle "l'ère des foules" - les mouvements de masse (au-delà des réponses aux exigences de la guerre, de la famine, des incendies, des invasions et des catastrophes naturelles) étaient rares, locaux et naissaient de conflits religieux ou tribaux.

Le Bon note que trois facteurs déterminent la nature des foules : un sentiment d'invincibilité, la contagion des idées et des actions, et la suggestibilité. Ces qualités échappent en grande partie au contrôle d'un individu qui a été lié à une foule. "Il n'est plus conscient de ses actes. Dans son cas, comme dans celui du sujet hypnotisé, en même temps que certaines facultés sont détruites, d'autres peuvent être portées à un haut degré d'exaltation. Sous l'influence d'une suggestion, il entreprendra l'accomplissement de certains actes avec une impétuosité irrésistible."



Cet objectif ne peut être atteint que par une préparation qui ouvre la voie à l'action de masse. Cela se fait par la diffusion et la normalisation de valeurs, souvent tout à fait contraires aux croyances de départ et même aux intérêts supérieurs de l'individu. "Ce n'est pas seulement par ses actes que l'individu dans une foule diffère essentiellement de lui-même. Avant même qu'il ait entièrement perdu son indépendance, ses idées et ses sentiments ont subi une transformation, et cette transformation est si profonde qu'elle change l'avare en dépensier, le sceptique en croyant, l'honnête homme en criminel, et le lâche en héros. " Le Bon poursuit en notant comment même de nombreux aristocrates de France ont été emportés dans l'action de masse pendant la révolution. "La renonciation à tous ses privilèges que la noblesse a votée dans un moment d'enthousiasme pendant la célèbre nuit du 4 août 1789, n'aurait certainement jamais été consentie par aucun de ses membres pris isolément."