La Covid s'est répandue dans tous les États-Unis en 2019 (Brownstone Institute)

La Covid s'est répandue dans tous les États-Unis en 2019

Article originel : Covid was Spreading Across the U.S. in 2019

Par Bill Rice*

Brownstone Institute, 30.08.22

S'il était possible de prouver que le virus responsable de la COVID-19 s'est répandu dans le monde entier en novembre 2019 (ou même avant), le changement dans le récit de la Covid pourrait être sismique. Par exemple, si le virus avait déjà infecté un grand nombre de personnes, la justification des confinements de la mi-mars 2020 pour "ralentir ou arrêter la propagation" d'un virus nouvellement arrivé serait démontrée comme un non-sens. Les estimations du nombre de personnes ayant déjà développé une immunité naturelle ainsi que du taux de létalité de l'infection (IFR) pourraient être radicalement différentes. Cela suggérerait que la maladie est loin d'être aussi mortelle que les experts l'ont proclamé. La peur collective de la population - condition préalable aux confinements et, plus tard, aux vaccinations de masse - pourrait être beaucoup plus faible. Compte tenu de ces points, il est étrange que les responsables de la santé publique et les journalistes d'investigation aient évité les enquêtes sérieuses qui pourraient confirmer que ce virus s'était déjà répandu dans le monde avant le 1er janvier 2020. Un projet de bon sens pour " prouver " qu'il y a eu une propagation précoce consisterait simplement à tester du sang qui a été donné avant la date de naissance de l'épidémie officielle (31 décembre 2019). Cependant, de manière surprenante, très peu d'études d'anticorps sur du sang archivé collecté avant le 31 décembre 2019 ont eu lieu. Will Jones, de The Daily Sceptic, a récemment mis en lumière une telle étude publiée par des chercheurs en France ainsi qu'une étude sur les eaux usées au Brésil. La première fournit des preuves par anticorps et la seconde des preuves par ARN que le nouveau coronavirus se propageait avant novembre 2019 dans ces pays. À la liste de Will, j'ajouterais la seule étude sur les anticorps du sang archivé de la Croix-Rouge menée par les CDC étatsuniens à ce jour. Cette étude a trouvé 39 échantillons de sérum positifs aux anticorps collectés du 13 au 16 décembre 2019 en Californie, dans l'État de Washington et dans l'Oregon (2 % des échantillons de sang collectés dans ces États ont été testés positifs aux anticorps). Comme il faut une à deux semaines au corps humain pour produire des niveaux d'anticorps détectables, la plupart de ces 39 donneurs positifs aux anticorps avaient été infectés en novembre 2019, voire plus tôt. Pour une raison inconnue, les responsables étatsuniens n'ont effectué qu'une seule étude des anticorps sur le sang collecté par les organisations de banques du sang. Il est également étrange que les résultats de cette étude n'aient été publiés que le 30 novembre 2020, soit plus de 11 mois après la première collecte de sang archivé de la Croix-Rouge. Lors d'un point de presse des CDC tenu le 29 mai 2020, les responsables des CDC ont déclaré qu'ils avaient cherché et n'avaient trouvé aucune preuve que le nouveau coronavirus avait été "introduit" quelque part aux Etats-Unis avant le 20 janvier 2020. Je pense que cette déclaration était fausse, car au moment où cette conférence de presse a eu lieu, de nombreuses preuves de propagation précoce avaient déjà été diffusées par le biais de publications. Par exemple, j'ai identifié au moins 17 Etatsuniens qui ont été malades avec des symptômes définis de la Covid en novembre et décembre 2019 et tous les 17 avaient des preuves d'anticorps d'une infection antérieure. De plus, ces 17 rapports ont tous été publiés par des organismes de presse de premier plan au moins 13 jours avant cette conférence de presse.

Bien qu'elles constituent une source de preuves importantes, les études d'anticorps ne sont pas nécessaires pour prouver que la propagation précoce s'est presque certainement produite aux Etats-Unis. Un examen attentif des cas individuels permet également d'arriver à cette conclusion en toute confiance. Ce qui suit est un résumé de trois histoires individuelles qui m'amènent à conclure que la propagation communautaire se produisait déjà aux Etats-Unis en novembre 2019 et probablement en octobre 2019. Pour plus de détails sur d'autres cas étatsuneins qui datent de décembre 2019, voir cet article du Seattle Times et un article de fond que j'ai écrit et qui, pour une raison quelconque, a été complètement ignoré par la presse grand public et les responsables de la santé publique, un fait que je documente dans cet article de suivi.

Cas 1 : Michael Melham de Belleville, NJ Michael Melham, le maire de Belleville, NJ, faisait partie d'un grand groupe d'employés municipaux du New Jersey qui ont assisté à une conférence à Atlantic City du 19 au 21 novembre 2019. Alors qu'il se trouvait à la conférence, Melham a ressenti des symptômes communs à la COVID-19. "Je me sentais définitivement malade quand j'étais là, et j'ai lutté pour m'en sortir", a déclaré le maire Melham à NJ Advance Media le 30 avril 2020.

"Je n'ai jamais été aussi malade de toute ma vie", a déclaré le maire. "Ces symptômes comprenaient une fièvre élevée, des frissons, des hallucinations et un mal de gorge qui a duré trois semaines." Dans un article publié par Fox News, le maire Melham a déclaré que la maladie lui donnait l'impression d'être "comme un héroïnomane en sevrage... Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je n'avais jamais pensé que je pouvais être aussi malade". Le maire Melham s'est senti suffisamment malade pour contacter son médecin qui lui a diagnostiqué une grippe. Cependant, ce diagnostic a été donné "par téléphone" et Melham n'a jamais réellement reçu de test de dépistage de la grippe. Fin avril 2020, le maire Melham s'est rendu chez son médecin pour son examen annuel et a évoqué sa maladie de novembre. Le médecin lui a fait passer un test d'anticorps, qui s'est révélé positif pour les anticorps Covid. Melham m'a dit plus tard qu'il avait eu deux tests positifs aux anticorps de la Covid (les rapports précédents ne mentionnaient qu'un seul). "Mon premier test d'anticorps était un test rapide. Mon deuxième était un test sanguin qui a été envoyé à un laboratoire. Les deux étaient positifs pour l'anticorps le plus long", a écrit le maire Melham dans un courriel. Le maire Melham a souligné à plusieurs reprises le fait important (bien qu'ignoré) que son test était positif pour l'anticorps "long" (IgG). Il a été testé négatif pour l'anticorps IgM. La présence d'anticorps IgM indique une infection plus récente et, selon les études, ces anticorps s'estompent et ne sont détectables que pendant environ un mois après l'infection. Cette combinaison de résultats d'anticorps semble exclure la possibilité que le maire Melham ait connu un cas asymptomatique de Covid dans le mois précédant son premier test d'anticorps. La seule fois où Melham a été malade, c'était en novembre 2020. Il a ajouté : "Je vous dirai également que depuis l'attention médiatique autour de ma demande, beaucoup d'autres personnes se sont manifestées. J'ai des emails de ceux qui étaient en fait à la même conférence à Atlantic City NJ, qui sont devenus tout aussi malades que moi."

Ceux qui souhaitent évaluer la crédibilité des affirmations du maire peuvent visionner cette interview de quatre minutes du maire Melham sur YouTube.

J'ai également posé au maire Melham une question qu'aucun autre journaliste ne semble lui avoir posée. "Est-ce qu'un responsable de la santé publique vous a déjà contacté pour enquêter sur votre éventuel cas ?" La réponse de Melham par email fut : "Non, rien."

DISCUSSION De multiples connaissances ainsi que son médecin confirmeraient que Melham était malade avec des symptômes communs aux victimes de la Covid en novembre. Comme il a reçu deux tests d'anticorps positifs, si les résultats étaient un faux positif, il a reçu deux faux positifs. Comme indiqué, le maire Melham déclare avoir reçu des courriels de "plusieurs personnes... qui étaient présentes à la même conférence et qui sont devenues aussi malades que moi". Cela suggère la présence d'une propagation communautaire - une possibilité qui aurait pu être confirmée si les traceurs de contact avaient testé les anticorps des personnes qui avaient été malades à la même conférence. Nous savons qu'aucun responsable de la santé publique n'a contacté le maire Melham pour enquêter sur sa déclaration. Nous savons également, grâce au reportage de nj.com, que les responsables de la santé publique étaient au courant de sa déclaration : "Interrogé sur les déclarations du maire, le département de la santé de l'État s'est refusé à tout commentaire. Un porte-parole du gouverneur Phil Murphy n'a pas répondu immédiatement à un message." Il convient également de souligner les points suivants. Si son diagnostic avait été confirmé par les responsables de la santé publique, le maire Melham aurait été le premier cas connu de Covid dans le monde, et aurait été le premier cas confirmé aux Etats-Unis d'environ 61 jours (le premier cas officiel aux Etats-Unis est toujours enregistré au 20 janvier 2020 - un homme de l'État de Washington qui venait de rentrer de Wuhan).

De manière significative, le maire Melham peut dater le début de ses symptômes. Selon de nombreuses études, il faut de deux à 14 jours après l'infection pour que les symptômes se manifestent. Cela signifie que le maire Melham aurait été infecté entre le 5 et le 19 novembre 2019. Comme le maire Melham ne s'est pas transmis tout seul le virus, la logique nous dit que la chaîne de transmission qui a abouti à l'apparition des symptômes de Michael Melham vers le 20 novembre 2019 a très probablement commencé avant le 1er novembre 2019. Cela signifie que la propagation communautaire a pu se produire dans le New Jersey dès le mois d'octobre 2019.



Cas 2 : Uf Tukel de Delray Beach, Floride Comme le rapporte le Palm Beach Post le 16 mai 2020 : " Au moins 11 personnes... sur deux petits blocs seulement... dans un petit quartier de Delray Beach (Floride) ont été testées positives aux anticorps du coronavirus en avril. Elles ont ressenti des symptômes dès le mois de novembre (2019). "Cela n'avait pas de nom à l'époque, mais je n'ai aucun doute maintenant que c'était le coronavirus", a déclaré un voisin." L'article nomme sept de ces personnes et fournit des détails et des citations sur leurs symptômes. Parmi ces sept personnes figure Uf Tukel qui a été "le premier parmi (les résidents du quartier) à se sentir malade fin novembre (2019)... Pendant des semaines, il a souffert de douleurs corporelles, d'une toux sévère et de sueurs nocturnes." Bien que "Tukel soit réticent à dire qu'il avait le coronavirus un mois avant que les responsables chinois ne signalent l'épidémie à l'Organisation mondiale de la santé, 'j'avais tous les symptômes cependant', a déclaré Tukel." La même logique appliquée au cas possible de Michael Melham s'appliquerait au cas possible de M. Tukel. En d'autres termes, l'inconnu qui a infecté M. Tukel a été infecté plus tôt que lui, et l'inconnu qui a infecté cette personne a contracté le virus encore plus tôt, ce qui suggère qu'une propagation précoce a également eu lieu à un moment donné en novembre, voire en octobre, à Delray Beach, en Floride. S'il est confirmé, le cas de M. Tukel indiquerait que les cas étatsuniens de novembre n'ont pas été isolés dans l'État du New Jersey.

Plusieurs autres points inclus dans la couverture du Post méritent l'attention. Ces cas possibles à Delray Beach concernent deux couples, l'un des conjoints ayant vraisemblablement infecté l'autre. Un enfant de l'un de ces couples a été infecté, ce qui constitue une preuve supplémentaire de la propagation communautaire. Selon l'article, aucun des individus n'a eu de contacts étroits avec d'autres personnes ne faisant pas partie de la famille et vivant dans le même quartier. Autrement dit, il ne semble pas y avoir de preuve de transmission de voisin à voisin.

Selon l'article, "tous (les 11 individus) se sont rétablis et n'ont pas été malades depuis". Aucune de ces 11 personnes n'avait voyagé en Chine. Comme Michael Melham, aucune de ces 11 personnes n'a été testée positive pour les anticorps "récents" (IgM) - donc aucune n'avait été récemment infectée. L'article du Post comprend également cette information révélatrice : "Depuis mars (2020), environ deux cinquièmes (environ 200, 40 %) des 500 tests d'anticorps effectués par Xera Med (un laboratoire d'analyse privé/une clinique médicale de DelRay Beach) se sont révélés positifs, a déclaré la PDG Emily Rentz." Les deux premiers cas confirmés en Floride ont été enregistrés le 1er mars. La phrase suivante de cet article pourrait être encore plus significative : "Le laboratoire partage ses données sur les tests positifs avec le département de la santé de l'État, (Rentz) a ajouté." Et dans le même article : "L'État n'a pas voulu dire s'il recueillait des données sur les anticorps auprès des hôpitaux ou des laboratoires privés."

L'article du Post fait référence à un article du 5 mai du même journal : "En Floride, les rapports du département de la santé montrent que les patients qui ont finalement été testés positifs au virus ont présenté des symptômes dès le mois de janvier. Le département de la santé de Floride n'a pas expliqué ces failles potentielles dans l'affirmation de l'État selon laquelle les premiers cas ne sont pas apparus en Floride avant mars."

Le fait que 40 % des 500 tests d'anticorps administrés par la clinique entre mars et début mai 2020 se soient révélés positifs aux anticorps Covid suggère que les infections étaient répandues dans cette communauté. Et selon le PDG de ce laboratoire, ces résultats d'anticorps étaient partagés avec les responsables du département de la santé de l'État de Floride.

Et apparemment, ce n'était pas les seuls résultats d'anticorps positifs rapportés par les laboratoires d'analyse. Comme indiqué dans le même article : L'Université de Miami, en testant au hasard les anticorps des résidents du comté de Miami-Dade, a découvert que le taux d'infection pourrait être 16 fois plus élevé que ce que les données de l'État suggèrent, a déclaré le Dr Erin Kobetz, professeur et chercheur principal du projet ... "Depuis la première publication de ses résultats, Kobetz a entendu plusieurs personnes qui ont partagé des expériences similaires à celles des voisins de Tropic Isle... Ils ont décrit avoir été malades en décembre et avoir ensuite été testés positifs pour les anticorps. Ils ont demandé si ce qu'ils avaient vécu était la COVID-19."

De manière significative, si nous comptons les cas possibles de décembre 2019, des Etatsuniens de cinq États étatsuniens géographiquement dispersés ont été présentés dans des articles publiés. Un nombre inconnu d'Etatsuniens qui n'ont jamais été présentés dans un article de presse correspondent sans doute au même profil. Si l'on ajoute ce nombre inconnu de personnes jamais identifiées à la liste des individus connus, les preuves que le nouveau coronavirus se propageait largement à travers les Etats-Unis en novembre et décembre 2019 deviennent encore plus convaincantes. Tous les experts en maladies infectieuses ne sont pas d'accord avec l'évaluation des CDC selon laquelle la transmission généralisée n'a pas commencé avant le 20 janvier 2020. "Il est possible que la maladie se soit propagée dès le mois de novembre", a déclaré le Dr Kobetz. Comme dans le New Jersey, apparemment aucun responsable du département de la santé de Floride n'a contacté l'une des 11 personnes citées dans l'article du Post. Les responsables de la santé publique n'ont apparemment pas non plus assuré le suivi auprès d'Emily Renz, PDG de Xera Med, qui a déclaré qu'environ 200 autres résidents locaux ont reçu des tests d'anticorps Covid positifs à la clinique entre mars et fin avril.

Mme Renz a indiqué que les informations relatives à tous ces résultats positifs avaient été transmises aux responsables de l'agence sanitaire de l'État. Ce qui nous amène à poser la question suivante : Combien de cliniques et de laboratoires d'analyse aux Etats-Unis ont également transmis des résultats positifs de tests d'anticorps aux agences de santé de l'État, des agences qui pourraient vraisemblablement transmettre ces informations à leurs collègues des CDC ou du NIH ? Ce que le public ne sait pas mais devrait savoir, c'est combien d'autres Etatsuniens - ceux dont les résultats de laboratoire n'ont pas été rapportés dans la presse - ont également été testés positifs aux anticorps entre mars et début mai 2020. On peut supposer que les CDC et les agences sanitaires locales et d'État disposent de ces données, qui n'ont jamais été communiquées au public. En effet, j'en suis venu à croire qu'il est possible qu'au moins certains hauts fonctionnaires aient conspiré pour supprimer les résultats des anticorps qui, s'ils avaient été publiés, auraient pu amener le public à conclure que ce virus se propageait largement des mois avant que les officiels ne déclarent qu'il avait été introduit dans ce pays. Cette information aurait pu modifier la façon dont des dizaines de millions d'Etatsuniens ont évalué leur risque personnel lié à la Covid et leur soutien aux mesures de confinement. Cas 3 : Shane du comté de Marin, Californie Le premier cas précoce aux Etats-Unis (avec des anticorps qui confirmeraient l'infection) est peut-être Shane de Marin County, en Californie. Le cas précoce possible de Shane n'a pas été présenté dans un article de presse, mais par Shane lui-même dans la section des commentaires des lecteurs qui suivait un article du New York Times du 7 mai 2020 (l'article décrit les symptômes ressentis par les patients atteints de la Covid). Shane écrit : "J'ai eu le COVID-19 l'automne dernier, bien plus tôt que quiconque dont j'ai entendu parler. Je soupçonne l'avoir attrapé lors d'un voyage à l'étranger en Italie et au Moyen-Orient - j'ai fait deux tests d'anticorps le mois dernier, qui ont tous deux confirmé que j'étais infecté."

Comme le raconte Shane, il était extrêmement malade et présentait les symptômes caractéristiques de la Covid. "Pour moi, le pire symptôme était de loin la toux sèche et improductive. Cette toux était si intense, si incessante, qu'elle m'a laissé des côtes meurtries et une horrible douleur fulgurante dans la poitrine, qui donnait aussi l'impression que quelqu'un était assis dessus. À un moment donné, la fièvre a été très élevé. J'ai alors commencé à avoir des hallucinations - je voyais mes chiens me parler et j'oubliais comment ouvrir une porte coulissante en verre. D'horribles frissons qui faisaient claquer mes dents à tel point que j'avais mal à la mâchoire étaient aussi un autre cadeau nocif de la Covid. "Ce dont je me souviens le plus de mon expérience avec la Covid, c'est la douleur, la douleur de la toux, la douleur dans mon corps et ma tête, la douleur partout autour de moi, comme une couverture rouge étouffante. J'ai parfois eu l'impression que j'allais mourir pendant cette semaine et, même aujourd'hui, je dois admettre que je suis surpris que ce n'a pas été le cas."

Pour ajouter de la crédibilité à son affirmation, le post de Shane cite deux laboratoires où il affirme avoir reçu ses tests d'anticorps positifs. "Le centre de santé local de West Marin est l'endroit où j'ai pris le dernier. L'autre, je l'ai fait directement chez le fabricant - ARCpoint Labs à Richmond. Ce test n'est précis qu'à 87 % et n'est pas approuvé par la FDA, c'est pourquoi j'ai fait le test le plus récent, qui a été effectué par Quest Labs, je crois." Dans le fil des commentaires, une personne suggère qu'il est peu probable que Shane ait développé la Covid, car aucun cas confirmé n'a été signalé à cette époque. Cette personne pense que Shane était atteint d'un autre virus et qu'il a ensuite développé un cas asymptomatique de Covid. Cependant, Shane s'en tient à sa théorie et présente les raisons de son opinion. "Je suppose que c'est possible, mais j'ai tendance à penser que, puisque ce que j'ai contracté avait exactement les mêmes symptômes que la COVID-19, c'est la COVID-19 que j'ai eu. De plus, de la mi-février à la mi-mars, j'étais en isolement, m'occupant de ma sœur qui est décédée à la mi-mars d'un cancer métastatique du col de l'utérus. Lorsque la COVID-19 a fait sa première apparition aux États-Unis en février, nous avons très vite mis en place des protocoles d'isolement stricts, car ma sœur avait un système immunitaire compromis à cause de la chimiothérapie, ce qui m'a permis de m'isoler encore plus des contacts et des infections." Shane ne dit pas quel mois il pense avoir eu la Covid - seulement que c'était "l'automne dernier... et bien plus tôt que n'importe qui d'autre à ma connaissance." Il aurait pu être malade en novembre ou en octobre (peut-être même fin septembre). Shane (s'il a vraiment eu la Covid) a contracté le virus d'une personne inconnue qui aurait été infectée plus tôt que lui.

Shane a partagé sa conviction qu'il pourrait avoir contracté le virus en Italie ou au Moyen-Orient, ce qui, si cela s'avérait vrai, fournirait une preuve supplémentaire de la propagation mondiale précoce. Cependant, il est également possible qu'il ait contracté le virus en Californie. La déclaration de Shane a été publiée dans la section des commentaires modérés du New York Times, ce qui signifie qu'un ou plusieurs employés du Times étaient au courant de la déclaration surprenante de Shane. J'imagine que tout article sur la Covid, y compris les commentaires populaires des lecteurs, publié par le New York Times a également été lu par au moins quelques employés des CDC, du NIH, etc. Comme seuls les abonnés payants peuvent faire des commentaires dans la section commentaires du New York Times, le journal possède les informations relatives à l'abonnement de Shane. Autrement dit, quelqu'un au journal aurait pu facilement obtenir le nom complet de Shane et ses coordonnées, y compris sa rue et son adresse électronique. Pour ce que cela vaut, j'ai contacté le NY Times par l'intermédiaire de son adresse électronique d'information et j'ai suggéré qu'un journaliste donne suite à l'affirmation révélatrice de Shane. Je n'ai pas reçu de réponse. Cela me porte à croire que le New York Times n'est pas intéressé par la recherche de preuves d'une propagation précoce aux Etats-Unis, même dans le cas d'une personne qui pourrait très bien être le premier cas de Covid connu dans le monde.

Conclusion Au moins trois Etatsuniens (soit connus, soit, dans le cas de Shane, facilement identifiables si un effort était fait) possédaient des anticorps prouvant la présence de la Covid en novembre 2019. La chaîne d'infection qui a finalement produit ces individus symptomatiques remonte probablement à octobre 2019. Il convient de noter que deux de ces personnes ont reçu deux tests d'anticorps positifs, ce qui rend l'explication d'un faux positif beaucoup moins probable. Ces cas sont survenus non pas dans un État, mais dans trois États (New Jersey, Floride et Californie). Les Etatsuniens d'au moins 12 États étatsuniens avaient des preuves d'infection par les anticorps avant la mi-janvier 2020. Pour autant que je sache, aucun de ces 123 Etatsunienss (17 Etatsuniens identifiés dans les rapports de presse et 106 dans l'étude des anticorps de la Croix-Rouge) n'avait voyagé en Chine. Les 123 sont tous connus ou ont pu être identifiés. (Pour des raisons non précisées, les CDC n'ont interrogé aucun des 106 Etatsuniens qui ont fourni des échantillons de sang positifs à la Croix-Rouge). Le chiffre 123 ne comprend pas les personnes inconnues qui ont infecté ces Etatsuniens, ni les cas possibles qui n'ont jamais été connus des journalistes ou du public. Ces données sur les anticorps suggèrent fortement que le nouveau coronavirus était transmis de personne à personne dans l'ensemble des États-Unis bien avant le 1er janvier 2020, et qu'il était probablement présent dès octobre 2019.

Si certains fonctionnaires ont dissimulé cette vérité ou étaient tout simplement trop incompétents pour la découvrir, toute confiance placée dans ces autorités est sapée. Les informations ci-dessus suggèrent également que les responsables ne sont pas intéressés à mener des enquêtes sérieuses sur la propagation précoce du virus, ce qui incite un sceptique à se demander pourquoi il en est ainsi. J'espère que les journalistes disposant de plus de ressources que moi, ainsi que les fonctionnaires et les scientifiques, vont tardivement et sérieusement enquêter sur les preuves étrangement ignorées de la propagation précoce.

*Bill Rice, Jr. est journaliste indépendant à Troy, en Alabama.