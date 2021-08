La Covid va-t-elle se transformer en rhume ? (The Spectator)

La Covid va-t-elle se transformer en rhume ? Article originel : Will Covid turn into the common cold? The Spectator, 8.08.21

Tous les experts et modélisateurs pensaient que la réouverture du 19 juillet serait un désastre. Jusqu'à présent, cela n'a pas été le cas. Le nombre de cas quotidiens a en fait commencé à baisser quelques jours après le 19 juillet, même si c'était bien trop tôt pour être dû à quoi que ce soit en rapport avec la "journée de liberté". La question est maintenant de savoir comment la pandémie va évoluer pour le reste de l'année et l'année prochaine. Pour le savoir, nous devons comprendre certaines choses importantes sur la biologie des coronavirus et leur interaction avec leurs hôtes : nous.



Le Sras-CoV-2, le virus à l'origine de la Covid, n'est pas prêt de disparaître. Comme les autres coronavirus, il nous infectera probablement tous à plusieurs reprises tout au long de notre vie, probablement une fois tous les cinq ans environ. Les vaccins atténueront sa trajectoire, mais ils protégeront moins contre l'infection au fil du temps (tout en continuant à protéger contre l'hospitalisation et la mort). L'immunité collective n'existera jamais, mais nous parviendrons à un équilibre gérable entre immunité et infections.

Le coronavirus sera une maladie différente. D'ici quelques années, la grande majorité des infections seront asymptomatiques ou des maladies légères du nez et de la gorge. En d'autres termes, comme les autres coronavirus, il deviendra simplement une autre cause de rhume. En effet, l'étude sur les symptômes de Zoe Covid a montré que les symptômes deviennent déjà plus familiers : le variant Delta se manifeste généralement par un mal de gorge et un écoulement nasal...



