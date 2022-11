La COVID/Crypto Connection : La sinistre saga de FTX et Sam Bankman-Fried (Brownstone Institute)

La COVID/Crypto Connection : La sinistre saga de FTX et Sam Bankman-Fried

Une série de textes et de tweets révélateurs de Sam Bankman-Fried, le PDG disgracié de FTX, la bourse de crypto-monnaies autrefois de haut vol mais aujourd'hui en faillite, a déclaré ce qui suit au sujet de son image de bienfaiteur : c'est un " jeu stupide auquel nous, occidentaux éveillés, jouons où nous disons tous les bons shibboleths et ainsi tout le monde nous aime.

". Très intéressant. Il avait toutes les cartes en main : un végétalien préoccupé par le changement climatique, qui soutient toutes les formes de justice (raciale, sociale, environnementale), à l'exception de celle qui lui est destinée, et qui verse des millions à des œuvres de bienfaisance associées à la gauche. Il a également acheté beaucoup d'accès et de protection à Washingtoon D.C., assez pour faire de sa société louche la coqueluche de la ville. Dans le cadre de ce mélange, il y a cette chose appelée planification de la pandémie. Nous devrions savoir ce que c'est maintenant : cela signifie que vous ne pouvez pas être en charge de votre vie parce qu'il y a de mauvais virus dehors. Aussi bizarre que cela puisse paraître, et pour des raisons qui ne sont pas encore tout à fait claires, le fait de favoriser les confinements, les masques et les passeports vaccinaux est devenu un élément du ragoût idéologique des wokes.

C'est d'autant plus étrange qu'il a été prouvé, à maintes reprises, que les restrictions contre la Covid nuisent à tous les groupes dont l'idéologie woke prétend se soucier si profondément. Cela inclut même les droits des animaux : qui peut oublier le massacre de visons danois de 2020 ? Quoi qu'il en soit, c'est tout simplement vrai. Se masquer est devenu un symbole pour être une bonne personne, au même titre que la vaccination, le véganisme et les crises de panique à propos du changement climatique. Rien de tout cela n'a beaucoup, voire rien à voir avec la science ou la réalité. Ce n'est que du symbolisme tribal au nom de la solidarité politique de groupe. Et FTX a été plutôt bon dans ce domaine, en jetant des centaines de millions pour prouver la loyauté de l'entreprise à toutes les bonnes causes.

Parmi elles, le racket de la planification de la pandémie. C'est vrai : il y avait des connexions profondes entre FTX et la Covid qui ont été cultivées pendant deux ans. Jetons un coup d'oeil. Plus tôt cette année, le New York Times a claironné une étude qui ne montrait aucun avantage à l'utilisation de l'Ivermectine. C'était censé être définitif. L'étude a été financée par FTX. Pourquoi ? Pourquoi une bourse de crypto-monnaies était-elle si intéressée par la démystification des médicaments reconvertis afin de pousser les gouvernements et les gens à utiliser des produits pharmaceutiques brevetés, même ceux comme le Remdesivir qui n'ont pas réellement fonctionné ? Les esprits curieux aimeraient le savoir.

Quoi qu’il en soit, l’étude et surtout les conclusions se sont révélées fausses. David Henderson et Charles Hooper soulignent un fait intéressant : « Certains des chercheurs qui ont participé à l’essai TOGETHER ont fourni des services rémunérés à Pfizer, Merck, Regeneron et AstraZeneca, toutes des entreprises qui participent à la mise au point de thérapies et de vaccins contre la COVID-19 qui concurrencent théoriquement l’ivermectine. » Pour une raison quelconque, Bankman-Fried savait juste qu’il était censé s’opposer aux médicaments réutilisées, bien qu’il ne savait rien du tout sur le sujet. Il était heureux de financer une mauvaise étude pour la rendre vraie et le New York Times a joué son rôle assigné dans toute la performance.

Ce n’était que le début. Une enquête du Washington Post a révélé que Sam et son frère Gabe, qui dirigeait un organisme sans but lucratif fondé à la hâte, « ont dépensé au moins 70 millions de dollars depuis octobre 2021 pour des projets de recherche, des dons de campagne et d’autres initiatives visant à améliorer la biosécurité et à prévenir la prochaine pandémie. »

Je ne peux faire mieux que de citer le Washington Post: Les ondes de choc de la chute libre du FTX ont déferlé sur le monde de la santé publique, où de nombreux dirigeants en préparation à une pandémie avaient reçu des fonds des bailleurs de fonds du FTX ou cherchaient des dons. En d’autres mots, le « monde de la santé publique » voulait avoir plus de chances de dire : « Donnez-moi de l’argent pour que je puisse continuer à préconiser le confinement d’un plus grand nombre de personnes! » Hélas, l’effondrement de la bourse, qui ne détiendrait que 0,001% des actifs qu’elle prétendait posséder, rend cela impossible.

Parmi les organisations les plus touchées est Guarding Against Pandemics, le groupe de plaidoyer dirigé par Gabe qui a pris des millions de dollars en publicités pour soutenir la pression de l’administration Biden pour 30 milliards de dollars de financement. Comme le souligne Influence Watch, « Guarding Against Pandemics est un groupe de défense des intérêts de gauche créé en 2020 pour appuyer une loi qui augmente l’investissement du gouvernement dans les plans de prévention des pandémies. »

Vraiment, ça empire : Les projets appuyés par FTX allaient de 12 millions de dollars pour promouvoir une initiative de bulletin de vote en Californie visant à renforcer les programmes de santé publique et à détecter les menaces virales émergentes (malgré un soutien peu solide, la mesure a été reportée à 2024)., à investir plus de 11 millions de dollars dans la campagne électorale ratée d’un expert en biosécurité de l’Oregon, et même une subvention de 150 000 $ pour aider Moncef Slaoui, conseiller scientifique pour l’accélérateur de vaccins « Operation Warp Speed » de l’administration Trump, à rédiger ses mémoires. Les dirigeants du FTX Future Fund, une fondation dérivée qui a engagé plus de 25 millions de dollars pour prévenir les risques biologiques, ont démissionné dans une lettre ouverte jeudi dernier, reconnaissant que certains dons de l’organisation sont en attente.

Et pire encore : Les engagements du Fonds pour l’avenir du FTX comprenaient 10 millions de dollars pour HelixNano, une jeune entreprise de biotechnologie qui cherche à mettre au point un vaccin contre le coronavirus de prochaine génération; 250 000 $ pour un scientifique de l’Université d’Ottawa qui cherche à éradiquer les virus des surfaces en plastique; et 175 000 $ pour appuyer un récent diplômé en droit au Johns Hopkins Center for Health Security. « Dans l’ensemble, le Fonds pour l’avenir a été une force positive », a déclaré Tom Inglesby, qui dirige le centre Johns Hopkins, déplorant l’effondrement du fonds. « Le travail qu’ils faisaient visait vraiment à amener les gens à penser à long terme… pour renforcer la préparation aux pandémies et réduire les risques de menaces biologiques. »

Détails : Guarding Against Pandemics a dépensé plus d’un million de dollars pour faire du lobbying auprès du Capitole et de la Maison-Blanche au cours de la dernière année, a embauché au moins 26 lobbyistes pour défendre un plan de lutte contre la pandémie bipartisan toujours en suspens au Congrès et dans d’autres dossiers, et a fait paraître des publicités appuyant des mesures législatives qui comprenaient du financement pour la préparation aux pandémies. Protect Our Future, un comité d’action politique soutenu par les frères Bankman-Fried, a dépensé environ 28 millions de dollars au cours de ce cycle du Congrès sur les candidats démocrates « qui seront des champions de la prévention de la pandémie », selon la page Web du groupe.

Je pense que vous comprenez l’idée. C’est du racket. Le FTX, fondé en 2019 après l’annonce par Biden de sa candidature à la présidence, par le fils du cofondateur d’un important comité d’action politique du Parti démocrate appelé Mind the Gap, n’était rien d’autre qu’un stratagème de Ponzi magique. Il s’est emparé des confinements pour couvrir la scène politique, médiatique et universitaire. Sa raison d’être économique était aussi inexistante que ses livres. Le premier vérificateur à avoir jeté un coup d’oeil a écrit : Jamais au cours de ma carrière j’ai vu un tel échec complet des contrôles corporatifs et une telle absence complète d’information financière digne de confiance comme cela s’est produit ici. Qu’il s’agisse d’une atteinte à l’intégrité des systèmes et d’une surveillance réglementaire déficiente à l’étranger, ou de la concentration du contrôle entre les mains d’un très petit groupe de personnes inexpérimentées, peu sophistiquées et potentiellement compromises, cette situation est sans précédent.

C’était le pire exemple d’une machine à mouvement perpétuel bidon : un jeton pour soutenir une entreprise qui elle-même était soutenue par le jeton, qui à son tour était soutenu par rien d’autre que la mode politique et réveillé l’idéologie qui a ficelé dans Larry David, Tom Brady, Katy Perry, Tony Blair et Bill Clinton pour assurer une certaine légitimité.

Tony Blair, Bill Clinton et Sam Bankman-Fried aux Bahamas, avril 2022

Et vous ne pouvez plus inventer ces choses : FTX avait une relation étroite avec le Forum économique mondial et était l’échange cryptographique favori du gouvernement ukrainien. Cela ressemble à une opération de blanchiment d’argent du Comité national démocratique et à tout le lobby du confinement.

Je vais vous dire ce qui me rend furieux à propos de ces milliards de faux billets et de profondes corruptions de la politique et de la science. Depuis des années, mes amis anti-confinement sont harcelés pour avoir été financés par de l’argent qui n’existe tout simplement pas. Beaucoup de braves scientifiques, journalistes, avocats et autres ont abandonné de grandes carrières pour défendre les principes, exposant les dommages causés par les confinements, et c’est ainsi qu’ils ont été traités : salis et déplacés.

Le Brownstone Institute a adopté autant de membres de cette diaspora que possible pour le financement dans la mesure où les ressources (réelles, fournies par des personnes attentionnées) peuvent y aller. Mais nous ne pouvons pas nous approcher de ce qui est nécessaire pour la justice, encore moins avec le régime de financement à huit chiffres de l’autre côté. La Déclaration de Great Barrington a été signée dans les bureaux de l’American Institute for Economic Research qui, apparemment, six ans auparavant, avait reçu une subvention de 60 000 $ de la Fondation Koch, et est ainsi devenue un « groupe de réflexion libertaire financé par Koch ». qui aurait discrédité GBD, même si aucun des auteurs n’a reçu un centime. Ce charabia et cette calomnie durent depuis des années – à la demande pressante des responsables gouvernementaux ! – Brownstone lui-même fait face aux mêmes absurdités, avec toutes sortes de fantasmes sur notre prétendu pouvoir, notre argent et notre influence qui envahissent les royaumes sombres des dudgeons des médias sociaux. En fait, la Fondation Koch (probablement à l’insu de son fondateur) finançait le travail pro-confinement de Neil Ferguson, dont la modélisation ridicule a terrifié le monde en niant les droits humains à des milliards de personnes dans le monde entier.

Pendant tout ce temps – alors que toutes les formes de propagande vicieuse étaient lancées sur le monde – le lobby pro-confinement et pro-mandat, y compris les faux scientifiques et les fausses études, bénéficiaient de millions et de milliards de dollars lancés par les opérateurs d’un stratagème de Ponzi basé sur la tricherie, la fraude, et 15 milliards de dollars de fonds de contrepartie qui n’existaient pas alors que les principaux acteurs croupissent dans une villa infestée de drogues de 40 millions de dollars aux Bahamas, alors même qu’ils se nourrissaient des vertus de l’« altruisme efficace » et de leur mécanisme de planification en cas de pandémie qui s’est maintenant effondré.

Puis le New York Times, au lieu de dénigrer cette conspiration criminelle pour ce qu’elle est, écrit sur le fondateur et comment il a laissé sa société à croissance rapide croître trop loin, trop vite, et maintenant a besoin principalement de repos, Dieu soit loué. Le reste d’entre nous se retrouve avec le projet de loi pour cette escroquerie évidente qui lie de façon peu plausible cryptographie et COVID. Mais tout comme l’argent n’était fondé que sur de l’air soufflé, les dommages qu’ils ont causés au monde sont bien réels : une génération d’enfants disparus, une durée de vie réduite, des millions de travailleurs disparus, une chute catastrophique de la santé publique, des millions d’enfants pauvres à cause de l’offre. . .des ruptures de chaîne, 19 mois consécutifs de baisse des revenus réels, des hausses historiques de la dette et une chute spectaculaire du moral des gens dans le monde entier. Alors oui, nous devrions tous être furieux et exiger au moins une reddition de comptes complète. Quelle que soit la vérité finale, elle est susceptible d’être bien pire que même les faits flagrants énumérés ci-dessus. C’est déjà assez que les confinements aient détruit la vie et la liberté. Découvrir que leur vaste soutien était financé par la fraude et la fraude est un niveau de corruption plus profond que même le plus cynique d’entre nous aurait pu imaginer.

* Jeffrey A. Tucker est fondateur et président du Brownstone Institute.