La défaite étatsunienne en Afghanistan est pire que l'échec soviétique... comment cela est-il arrivé ? (ICH)

La défaite étatsunienne en Afghanistan est pire que l'échec soviétique... comment cela est-il arrivé ? Article originel : The U.S. defeat in Afghanistan is worse than the Soviet failure...how has this happened? Par Paul Robinson* Information Clearinghouse, 13.08.21

Alors que les derniers hommes de la garnison étatsunienne en déclin en Afghanistan font leurs valises, cela fait écho au propre retrait de l'Union soviétique du pays, il y a plus de 30 ans. Mais, en vérité, la défaite de Washington est bien plus grande.

En décembre 1979, les forces soviétiques ont envahi l'Afghanistan pour soutenir le gouvernement impopulaire du Parti démocratique populaire d'Afghanistan (PDPA) au pouvoir. Elles se sont rapidement retrouvées embourbées dans une guerre sanglante contre les guérillas moudjahidines.

Neuf ans plus tard, les Soviétiques ont décidé qu'il y avait eu assez d'effusion de sang et, en mai 1988, ils ont commencé à se retirer. Le dernier contingent de troupes soviétiques a traversé le pont pour retourner en URSS en février de l'année suivante.

Douze ans plus tard, les troupes étatsuniennes sont arrivées pour combattre les Talibans. Les soldats des autres États de l'OTAN ont ensuite suivi. Ensemble, ils sont restés encore plus longtemps que les Soviétiques, mais ils sont maintenant sur le départ. Le président étatsunien Joe Biden a promis que les soldats étatsuniens quitteraient l'Afghanistan d'ici la fin du mois d'août.



Alors que les États-Unis achèvent de se retirer de leur plus longue guerre, leur ennemi est en marche. Au cours de la semaine écoulée, les Talibans se sont emparés de 12 des 34 capitales provinciales de l'Afghanistan, dont les deuxième et troisième plus grandes villes du pays, Kandahar et Herat, qui sont toutes deux tombées jeudi.

Le rythme de l'avancée des Talibans a été remarquable. Dans certains endroits, les forces gouvernementales ont tout simplement fui sans combattre. Le gouverneur de la province de Ghazni aurait cédé sa ville en échange d'un libre passage hors de la zone. Les troupes gouvernementales entraînées par les États-Unis ont fui ou déserté en masse et, dans certains cas, sont passées aux mains des Talibans. On peut dire que c'est la déroute, et les Etatsuniens ne sont pas encore tout à fait partis. Le gouvernement pourra peut-être se maintenir dans la capitale du pays, Kaboul, mais ce n'est même plus certain.



En bref, les 20 années de guerre des Etats-Unis et de l'OTAN en Afghanistan se sont soldées par un échec ignominieux - total et absolu. Tout comme, bien sûr, la guerre des Soviétiques, mais pas de manière aussi abrupte.

Après que les dernières troupes soviétiques ont traversé le pont de l'Amitié reliant l'Afghanistan et l'Ouzbékistan soviétique, les moudjahidines ont lancé une grande offensive, persuadés qu'ils seraient en mesure de vaincre les forces gouvernementales en peu de temps. Leur offensive s'est complètement effondrée. L'armée afghane a tenu bon et pas un seul centre de population important n'est tombé aux mains de leurs adversaires. Ce n'est que deux ans plus tard, lorsque le gouvernement russe post-soviétique de Boris Eltsine a interrompu le financement des Afghans, que le régime de l'APDP est finalement tombé.

Le contraste avec ce qui s'est passé la semaine dernière ne pourrait être plus clair. Même après le départ des Soviétiques, les troupes qu'ils avaient formées et équipées se sont battues avec acharnement et succès. Aujourd'hui, les troupes que les Etats-Unis et leurs alliés ont formées et équipées au prix de centaines de milliards de dollars se sont dispersées aux quatre vents avec seulement le moindre effort de résistance.



Mais, pour être juste, le problème ne réside pas dans les exercices militaires ou les caisses de mitrailleuses. Les Afghans d'aujourd'hui ont eu beaucoup des deux. Ils sont plus nombreux que les Talibans et mieux équipés. Le problème est un problème de moral : pour dire les choses simplement, peu d'entre eux sont prêts à mourir pour leur gouvernement.

Le PDPA avait une réputation bien méritée de corruption, d'incompétence, de luttes entre factions et de politiques dogmatiques et contre-productives qui aliénaient le peuple afghan, comme ses attaques marxistes contre la religion et l'entreprise privée. Pendant ce temps, les opposants de l'APDP, les moudjahidines, précurseurs des Talibans, bénéficiaient d'un soutien substantiel des États-Unis, notamment au travers de la livraison de missiles Stinger sophistiqués.



Le fait que le gouvernement soutenu par les Soviétiques se soit mieux battu que son homologue contemporain ne peut donc avoir qu'une seule explication : Les Afghans respectent leurs gouvernants actuels encore moins qu'ils ne respectaient le PDPA socialiste. Et ce n'est pas peu dire.

Tout cela amène à se demander pourquoi les Etats-Unis et l'OTAN ont soutenu si longtemps le régime de Kaboul, et pourquoi ce dernier est devenu si détestable.