La dernière de nos libertés humaines : Covid-1984 rencontre le Meilleur des mondes (Off Guardian)

La dernière de nos libertés humaines - Covid-1984 rencontre le Brave New Normal

Article originel : The Last of our Human Freedoms – Covid-1984 meets the Brave New Normal

Par Greg Maybury*

Off-Guardian, 2.10.21





"Une grande majorité de la population regarde avec une totale indifférence la papauté médicale qui prend de plus en plus d'importance et s'immisce dans les domaines les plus divers - par exemple, elle intervient largement dans l'éducation des enfants, dans la vie scolaire, et revendique ici une certaine forme de thérapie."

Rudolf Steiner, 1924 "La dernière des libertés humaines [est] de choisir son attitude".

Victor Frankl, 1974. À une époque d'angoisse, d'animus et d'anomie, la " controverse " fait toujours rage sur tout ce qui touche à la Covid. Pourtant, de nombreux scientifiques, chercheurs, prestataires de soins de santé et professionnels de la santé - même d'anciens cadres et dirigeants de l'industrie pharmaceutique - s'opposent courageusement à la marée toxique de cette nouvelle tyrannie.

Ce seul fait prouve clairement que quelque chose ne tourne pas rond dans le récit officiel. Le long essai que j'ai publié sur le sujet au début de l'année - "“The Psychic Dangers of Infected Minds (With a Lie this Large)” " ("Les dangers psychiques des esprits infectés (avec un mensonge de cette taille)") - avançait en fait l'idée que le véritable "virus" était d'un type différent, moins tangible, mais beaucoup plus insidieux, peut-être même incurable. Depuis sa publication, les "esprits" sont devenus de plus en plus infectés, nos réponses plus "pavloviennes" ; les mensonges plus gros, plus fréquents, contradictoires, absurdes. Et plus largement répandus. Avec la vérité devenant plus déformée, fragmentée, censurée. Et bientôt peut-être punissable par la loi, une affirmation qui n'est en rien une hyperbole. Oh, si c'était le cas. Cela dit, certains des indigènes commencent à s'agiter. Voici une mise à jour sur l'inquiétante science "établie" de la papauté "BigPharmafia-Medical". Habillez-vous, verrouillez et chargez, sécurisez les périmètres maintenant. Préparez-vous à engager l'ennemi !





Les pandores de la pandémie (nos malveillants malthusiens) En janvier 2020, j'ai été invité à une petite conférence à l'extérieur d'Edimbourg, réunissant des écrivains politiques indépendants, des activistes, des historiens et des scribes du genre dissident. Là, j'ai eu le privilège unique de rencontrer et de saluer un large éventail d'espèces. Pèlerins de la vérité engagés et myriades de "refuseniks" politiques, s'il y avait une seule chose que nous avions tous en commun, elle pouvait être trouvée parmi les éléments suivants : Un nez pour la duplicité, la mascarade et la perfidie officielles ; un dédain infaillible pour la propagande et le battage médiatique ; un sentiment palpable de dévolution démocratique rampante ; et une résistance constante aux programmes manipulateurs et insidieux qui nous sont imposés par les échelons supérieurs des élites de la classe dirigeante mondiale. Ces "programmes" sont bien sûr facilités par les "idiots utiles" des élites et leurs commissaires lâches qui, pour le moment du moins, constituent une espèce privilégiée, voire protégée. Contrairement au reste d'entre nous, comme nous allons le voir ! Les événements des dix-huit derniers mois ont révélé à ceux d'entre nous qui s'y intéressent au moins qui sont ces gens, et ce qu'est cet agenda global. Pour ce qui nous concerne ici, un participant à cette conférence se distingue. Helen Buyniski, jeune New-Yorkaise de naissance, est aussi vertueuse que l'on pourrait raisonnablement s'y attendre. Bloguant sous le pseudonyme méchamment séditieux de "Helen of Destroy", Mme Buyniski a une opinion ou trois sur ce qui est manifestement mauvais dans le monde anglo-étatsuno-sioniste en général, et n'hésite pas à "répandre l'amour".

En bref, il s'agit d'un activiste politique par excellence - qui, heureusement, évite les dogmes et les slogans nominalement disparates, mais résolument ennuyeux, qui caractérisent le discours politique gauche/droite - et qui ne voit guère l'intérêt de "faire des prisonniers".

Si vous êtes, cependant, quelqu'un qui peut supporter des révélations sans fard sur les machinations des élites et qui souhaite comprendre le chaos et la calamité que les Grands Réinitialisateurs cherchent à nous imposer à tous, alors Buyniski est votre femme de confiance ! Nous devrions être à jamais reconnaissants qu'elle soit de notre côté et non du leur, et plus qu'un peu déçus que nous ne puissions pas la cloner ! Après sa présentation de 28 minutes, elle a quitté la scène en nous laissant sur notre faim. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'elle a dit a réchauffé nos coeurs respectifs. C'est loin d'être le cas depuis Grassy Knoll !

Je viens de revoir sa présentation, et c'est maintenant, après dix-huit mois de Covid, que toute la portée de sa "diatribe" se fait sentir, et que, toutes choses égales par ailleurs (ce qui est rare, bien sûr), les avantages tant vantés du recul peuvent difficilement être surestimés. L'espace ne permet pas de faire un "coup par coup" de l'importance de ce qu'elle avait à dire, car elle a couvert beaucoup de terrain. Cependant, vous trouverez ci-dessous une sorte de " vignette " - essentiellement un exposé des synergies complexes de la propagande systémique mondiale, de la censure, du pouvoir et de la dynamique de contrôle tels qu'ils existaient à l'époque - tous les thèmes que j'ai explorés dans ce traité de 2019. Et tous ces thèmes ont été abordés dans la plupart de mes autres sorties, pour la simple raison que ces questions sont essentielles pour comprendre à peu près tout ce qui se passe autour de nous, et à peu près tout ce qui nous a menés jusqu'ici.

Nous reviendrons bientôt sur l'exposé de Buyniski, mais d'abord, ceci. Que nous le sachions ou non, que nous le voulions ou non, quelle que soit l'intelligence que nous pensons avoir, ou la façon dont nous pouvons être attentifs - et donc consciemment résistants - aux effets pernicieux de la propagande et de la censure, nous sommes tous susceptibles d'être soumis aux forces énervantes qu'elles libèrent, la complaisance, l'ignorance et l'orgueil démesuré n'étant que quelques-unes d'entre elles. Comme le reste du conclave d'Édimbourg, Buyniski comprend indubitablement cette réalité. Le régime sous lequel nous devrons tous vivre nos vies selon les diktats de la "nouvelle normalité" n'a rien à voir avec la santé publique, le bien-être et la prospérité : ce n'est absolument pas le cas. De quoi s'agit-il alors ?

Il s'agit du pouvoir et du contrôle "à l'ancienne", purs, simples et absolus. Cette fois, à une échelle qui, bien qu'elle ait pu être imaginée jusqu'à présent - peut-être par les méchants des films de James Bond - n'a jamais été tentée. La seule différence est que 007 n'a jamais eu qu'un seul "méchant" à affronter. Nous en avons une longue "conga-line", tous dansant au même rythme. Et ils sont à la fois réels et dangereux ! Et surnaturellement maléfiques.

Pour ceux qui croient vraiment le récit officiel de la Covid, ce qui suit n'est pas pour vous. A savoir : Si vous choisissez de croire à ce baratin, un check-up est fortement recommandé. La réhabilitation vous attend !

Apprendre à aimer notre servitude (le paradigme de la fin des temps) Mme Buyniski a commencé sa conférence en citant le nom de l'estimable Edward ("More Doctors Smoke Camels" / "Plus de médecins fument des chameaux") Bernays, neveu de nul autre que Sigmund Freud, et auteur du livre fondateur Propaganda. A partir de là, elle a eu notre "entière et indivisible" attention. Bernays est sans doute l'une des personnes les plus influentes du siècle dernier ou plus dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, ce qui, étant donné la nature de son travail, est peut-être un héritage approprié. Il est instructif de noter que Joseph Goebbels, le maître à penser d'Adolf Hitler, était un grand fan ! Pourtant, on ne peut douter de l'impact indirect de cet homme sur notre histoire récente, notre économie politique, notre société, notre éducation, notre culture, nos communautés, nos vies ; il est là, mais ne peut être vu que par les plus mal informés, les plus myopes ou les plus égocentriques. Son influence est aussi durable et incalculable qu'elle est inique et omniprésente. La susdite Propaganda est devenue le livre de jeu de référence pour l'industrie naissante de la publicité, des relations publiques et de la gestion de la perception, tandis qu'il assumait le rôle de gourou de référence, un rôle qu'il a occupé pendant des décennies. Voici ce que HB avait à dire en guise d'introduction [C'est moi qui souligne]. Un siècle s'est écoulé depuis qu'Edward Bernays a écrit son livre Propaganda, dévoilant une industrie des relations publiques qui n'avait auparavant opéré que dans les coulisses et déclenchant sa croissance en un mastodonte industriel qui atteint maintenant les coins les plus reculés de la planète. Les guerres se jouent autant sur le terrain des "cœurs et des esprits" que sur celui des bombes et des armes, et d'énormes pans de la population ne bougeront pas sans l'approbation de l'opinion publique. Au cours des dernières décennies, la technologie a permis aux relations publiques de consolider leur emprise sur l'esprit humain d'une manière qui n'était pas possible auparavant... L'objectif final est de nous séparer de tout ce qui fait de nous des êtres humains, en créant des automates creux impatients de recevoir leurs ordres. Loin de l'époque où la publicité était une intrusion mal acceptée, nous faisons maintenant la queue du jour au lendemain pour recevoir nos dispositifs personnels de livraison de propagande et, pour un trop grand nombre d'entre nous, la propagande reçue a supplanté le développement d'un moi individuel. Alors qu'elle s'approche du dénouement de son exposé, Mme Buyniski pose la question suivante : "Où cela va-t-il et peut-on l'arrêter ?". Elle ne laisse pas les questions en suspens ! Les lecteurs sont vivement encouragés - avant même de poursuivre - à s'imprégner de son message. Mais l'essentiel est le suivant : à environ 20 mètres de son fascinant exposé, aujourd'hui sinistrement prémonitoire, Buyniski a subtilement "posé une Claymore" qui a explosé environ quatre semaines après notre retour au camp de base. Il s'agit bien sûr de la pandémie du jour, la Covid-19.

En bref, Buyniski n'a proposé que quelques exemples des nombreuses catastrophes mondiales possibles - réelles, imaginées, naturelles, concoctées - par lesquelles les personnes au pouvoir pourraient faciliter l'"objectif final" tel qu'il a été exposé ci-dessus. Nous pouvons tous penser à de nombreux événements cataclysmiques de ce type et à la perspective de leur apparition : Qu'il s'agisse d'un effondrement financier, d'une éruption solaire majeure, de l'éruption d'un super-volcan, d'une attaque météorique destructrice de dinosaures, d'une attaque cyberterroriste, d'un effondrement économique ou, vous l'avez deviné, d'une pandémie mondiale ! Bien que Mme Buyniski n'ait pas utilisé le mot "Covid" ni suggéré que cette "pandémie" était imminente, elle avait sans aucun doute mis le doigt sur quelque chose ! Comme je l'ai déjà noté, à la suite des événements qui se sont déroulés peu de temps après et qui continuent de se dérouler à l'heure où j'écris ces lignes, il devient de plus en plus évident que la phrase "ne jamais laisser une bonne crise se perdre" a rarement été aussi pertinente. Certainement pas depuis le 11 septembre !

L'opportunisme grossier, la cupidité débridée et le cynisme sanglant n'étant pas des concepts étrangers à l'esprit de l'animal politique, cette phrase ne s'est pas glissée par hasard dans le lexique politique à la suite de cet événement mémorable. Bien que dans les deux cas, nous pourrions peut-être ajouter que le sous-texte du mème était alors et reste aujourd'hui : Si nous en avons assez d'attendre qu'une crise surgisse de nulle part, faisons un effort supplémentaire pour en avoir une sur mesure, adaptée à nos besoins, pour ainsi dire...".

La grande escroquerie de la grippe porcine de 2009 (et diverses campagnes de panique). Pour donner une idée de la fraude monstrueuse qui a été perpétrée sur nous ces dix-huit derniers mois, le voyage suivant dans le trou de la mémoire est un bon point de départ. Dans un reportage de la chaîne britannique Channel Four datant de 2010, Wolfgang Wodarg, alors responsable de la santé au Conseil de l'Europe, accusait Big Pharma d'avoir "indûment influencé les décisions de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)" et de préparer une "campagne de panique" mondiale en réponse à l'épidémie de grippe porcine (H1N1) qui avait fait ses débuts peu encourageants environ douze mois auparavant. Lorsque l'on s'est rendu compte que cette menace existentielle pour l'humanité était bien moins importante que la somme de ses parties exagérées, les principaux pays européens (Grande-Bretagne, France, Allemagne, etc.) ont été "accablés" de dizaines de millions de doses de vaccins inutiles pour lesquels ils avaient déboursé des "centaines de millions de dollars" durement gagnés par les contribuables. Un fiasco et une fureur similaires ont eu lieu aux États-Unis. Pour ceux qui sont encore pris dans les filets du récit officiel de la Covid, ce qui précède devrait suffire à faire douter de sa véracité et de son intégrité. Qu'il s'agisse de l'isolement forcé, de la distanciation sociale et de la lassitude de l'enfermement, des restrictions en matière de voyages, de travail et de vie sociale, de la polarisation alimentée par les médias entre les "anti-vaxxers" et les "pro-vaxxers", de la coercition et de l'intimidation sur le lieu de travail, de l'éducation tronquée et perturbée de nos enfants, des décrets de l'État d'en haut émanant de dirigeants qui entrent en contact avec leur tyran intérieur respectif, de la perte de revenus et de recettes commerciales, etc ; ou la peur de l'injection obligatoire de substances qui sont au mieux expérimentales - ou toute autre préoccupation légitime qui a surgi au fur et à mesure que cette crise sur mesure se déroulait et dont les rebondissements sont de plus en plus improvisés "à la volée" par des politiciens et des bureaucrates de la santé intéressés - pour ceux qui sont prédisposés à chercher un aperçu plus éclairé de l'agenda des Grands Réinitialisateurs, j'espère que le reste fournit quelque chose d'un contrôle supplémentaire de la réalité sur notre situation difficile collective et les périls imminents déclenchés sur nous par ces "Pandores" de la pandémie.

Toutes les "sombres prédictions" concernant la grippe porcine, faites par les hordes de Big Pharma - le Cartel de l'Enfer - ainsi que par leurs complices de l'establishment médical et scientifique lui-même et par les toujours fiables crieurs de loups des médias d'entreprise, se sont avérées être un "pétard" géant. Bien que cela n'ait pas été perçu de cette façon à l'époque, en termes de promotion de l'agenda à long terme et de préparation du terrain pour ce qui allait arriver, on peut maintenant le considérer comme un succès retentissant. C'est encore cette notion de "rétrospection" qui joue à plein. Il convient également de noter que plus de 70 % des recettes publicitaires des médias d'entreprise proviennent de l'industrie pharmaceutique, bien qu'il n'y ait peut-être pas grand-chose à voir ici. Et il ne fait aucun doute que beaucoup trop de nos professionnels de la santé et de nos fournisseurs de soins de santé se sont assurés une sécurité et un confort accrus dans leurs sinécures par rapport à ce qu'ils auraient pu être s'ils n'avaient pas inscrit leur nom sur le carnet de bal de Big Pharma. (Mon propre médecin s'est brusquement "confiné" lorsque j'ai essayé de discuter de mes inquiétudes au sujet de la Covid. Et un vieil ami - un médecin spécialiste à la retraite dont la réputation n'est plus à faire - refuse maintenant d'avoir affaire à moi après que j'ai remis en question l'évangile). En gardant cela à l'esprit, on pourrait pardonner à certains de soupçonner que la "grippe porcine" était une sorte de répétition générale, comme cela a déjà été suggéré, pour nous adoucir en vue d'un jeu plus ambitieux. Pour bien comprendre qu'il s'agit là d'une possibilité réelle (à distinguer des théories de conspiration concoctées par des fous au cerveau de lézard souffrant d'une déficience cognitive et ayant trop de temps à perdre), ce qui suit devrait servir d'autre vérification importante de la réalité. (Voir ce lien pour une analyse qui casse le mythe de la Covid).

Ce n'était pas dans la brochure ! Lors d'une récente interview sur RT, le célèbre avocat étatsunien Mike Papantonio, animateur de l'émission America's Lawyer sur cette chaîne, s'est lâché sur Johnson & Johnson (J&J).

J&J est bien sûr le mastodonte des soins de santé et des produits pharmaceutiques (en fait, le plus grand), dont au moins l'une des "familles de produits" autoproclamées (bien qu'ironiquement) est susceptible de se trouver dans chaque foyer de la planète à un moment donné. C'est également l'une des nombreuses entreprises du secteur qui cherchent à tirer profit de la Covid. Avant de poursuivre, il est peut-être utile de jeter un coup d'œil aux affirmations de J&J dans leur "brochure" (c'est-à-dire leur site web) [c'est moi qui souligne]. "Chez Johnson & Johnson, notre objectif est d'améliorer la santé des gens partout dans le monde. Nous fournissons des produits qui sont ancrés dans la science et approuvés par les professionnels. Notre portefeuille différencié de marques emblématiques... offre des innovations qui améliorent la vie et sont les premières à être mises sur le marché. En combinant la puissance de la science avec des connaissances humaines significatives et une pensée numérique, nous aidons plus de 1,2 milliard de personnes à vivre plus sainement chaque jour, dès le premier jour.".

Il n'y a pas grand-chose là-dedans, si ce n'est que la bienveillance autoproclamée et bienfaisante des entreprises est très souvent en contradiction avec la réalité de nos consommateurs, ce que nous oublions trop souvent ou choisissons d'ignorer. Ce que beaucoup de gens semblent faire maintenant en embrassant l'évangile du vaccin contre la Covid.

Et bien que J&J ait accaparé le marché dans de nombreuses catégories de produits de l'industrie, ses "concurrents" fictifs sont tout aussi habiles à nous inonder du même battage publicitaire obséquieux, mielleux, "nous avons vos intérêts à cœur". Ce que vous ne trouverez pas sur leur site Web, c'est tout ce qui concerne les points suivants. Une fois de plus, comme leurs concurrents, J&J ne sont pas en reste lorsqu'il s'agit de "limiter les dégâts", ce qui a fait l'objet d'innombrables études de cas dans ce secteur. Il s'agit des "dommages" réels infligés aux consommateurs par leurs produits, dont l'étendue, la criminalité et la tragédie ne sont trop souvent réalisées par les masses critiques qu'après que lesdits "dommages" aient été causés et révélés publiquement. Après quoi, leurs principaux "costumes" commencent tous à se précipiter vers la sortie, leurs avocats criant tous à tue-tête "il n'y a rien à voir ici, les amis". En d'autres termes, toutes ces mesures de "limitation des dégâts" visent à "circonscrire le risque" afin de protéger l'image de marque de l'entreprise et de minimiser tout impact négatif sur ses revenus et ses marges bénéficiaires. Il est rare que les préoccupations ou le bien-être des personnes les plus touchées par leurs tarifs empoisonnés soient pris en compte dans le calcul de la minimisation des risques. Tout ce qui compte, c'est de faire miroiter la prochaine pilule, de vendre les unités et d'engranger le gros lot ! Et supprimer toute publicité négative. Bien sûr, beaucoup de gens pourraient dire que c'est dire l'évidence même ! Peut-être ! Mais quelqu'un peut-il expliquer pourquoi tant de gens ordinaires semblent l'avoir oublié à l'ère de la Covid ? Même pour ceux qui ne sont pas enclins à ce genre de réflexion conspirationniste, il faudrait au moins se demander si la grippe porcine n'était pas un sacré tour de passe-passe, une escroquerie en somme. Il est regrettable que tant de personnes semblent avoir relégué les épisodes désolants des précédentes alertes virales dans le trou de mémoire commun. Une anamnèse de ce type aurait pu nous aider à mieux comprendre les difficultés actuelles. Ce qui revient à dire que tout cela ne vous dit rien ? Cela devrait ! N'éprouvons-nous pas un sentiment palpable de déjà vu ? Nous devrions ! Hélas, le refrain "une fois mordu, deux fois timide" ne semble plus convenir à un nombre croissant de personnes ! Nous avons tous adopté un état d'esprit qui consiste à faire des économies de bouts de chandelle lorsqu'il s'agit de relever les défis existentiels auxquels nous sommes confrontés. [Note de l'auteur : Pour souligner cette énigme, il convient de noter ce qui suit : J'ai récemment publié sur Twitter un simple sondage d'opinion visant à déterminer le degré de confiance que les gens accordent à BigPharma. Le résultat de plus de 16 500 répondants ? Quatre-vingt-douze pour cent ont indiqué qu'ils n'accordaient "aucune confiance" à ces entreprises, avec de nombreux commentaires cinglants ! Si seulement 92 % de nos concitoyens pouvaient défiler dans les rues contre cette tyrannie médicale... Si seulement ! Nous ne serions probablement pas en train de discuter maintenant !] Une partie de ce processus d'endoctrinement consiste à nous cacher tout ce que nous devons savoir aussi longtemps que possible et à nous submerger d'informations dont nous n'avons pas besoin. C'est ce qu'on appelle "façonner le récit", bien sûr, une pratique ancestrale des relations publiques, qui consiste à modeler l'opinion publique et, à partir de là, à obtenir un consentement. Pour paraphraser Marshall McLuhan, il s'agit de "masser le message" via tous les moyens possibles à leur disposition. BigPharma est passé maître dans ce domaine ! De plus, à la connaissance de cet auteur, aucune société pharmaceutique n'a jamais volontairement ou inconditionnellement "avoué" les effets néfastes de l'un de ses produits lorsqu'elle a été confrontée à des preuves irréfutables à cet effet, et n'a jamais fait tout ce qui était en son pouvoir pour faire amende honorable et réparer ces dommages - c'est-à-dire indemniser correctement les personnes touchées ou endommagées - de manière opportune, éthique, responsable et satisfaisante. En d'autres termes, à ma connaissance, rares sont les entreprises qui n'ont pas eu connaissance des effets néfastes de leurs produits et qui n'ont pas remué ciel et terre pour garder ces informations secrètes aussi longtemps qu'il était légalement et pratiquement possible de le faire.

Limiter les risques, maximiser les profits (notre façon de faire des affaires) En juin de cette année, l'entreprise J&J a été condamnée à une amende de 5 milliards de dollars pour son rôle dans la pandémie d'opioïdes et pour avoir caché les résultats des recherches concernant les effets de ces "médicaments tueurs" sur les personnes. Dans ce même segment, le fougueux Papantonio a soulevé la question non négligeable de la conduite de J&J concernant les effets cancérigènes de son omniprésente poudre pour bébé J&J Baby Powder®. Comme son "compagnon d'écurie" BandAid®, ce produit est l'une des marques les plus célèbres et les plus durables au monde, la quintessence du nom de famille.

Ces produits ont une caractéristique essentielle : Ils sont une licence pour imprimer de l'argent ! Contrairement au BandAid® (dont nous supposerons, pour les besoins de la discussion, qu'il ne contient rien de toxique qui n'ait été révélé publiquement jusqu'à présent), il est loin d'être inoffensif. Comme pour les produits opioïdes qu'elle vendait, J&J savait - depuis plusieurs décennies dans le cas de sa poudre pour bébé - que sa "vache à lait" emblématique était un produit dangereux (il contenait notamment de l'amiante, une substance hautement toxique s'il en est), et elle a toujours caché cette information au public. On peut se demander, par exemple, comment les femmes (et leurs familles) qui ont contracté un cancer de l'ovaire à la suite de l'utilisation de ce produit pendant des décennies pourraient réagir au charabia insipide et ingrat de J&J, tel que présenté ci-dessus. Et cela, sans parler du fait que la société expose sciemment et par négligence ses clients à des produits aussi débilitants et dangereux pour la vie. Papantonio a décrit ces gens comme des sociopathes criminels. Pas d'hyperbole ici, c'est sûr ! Ils sont certifiés DSM-5.

Avec plus de 33 000 procès en cours contre J&J rien qu'aux États-Unis - et beaucoup d'autres attendus - Papantonio a rapporté que la société envisage une nouvelle stratégie pour se débarrasser de ses responsabilités liées à Baby Powder® dans une nouvelle entreprise (en fait une société écran) qui serait alors "autorisée" à déposer une demande de faillite en vertu du chapitre 11. Cette manœuvre obscure mais bien réelle d'évitement juridique des entreprises est appelée "fusion par division". La "Texas Two-step", comme Papantonio décrit de manière acerbe la "divisive merger" (elle est née dans le Lone Star State), est l'équivalent de la "Get out of Jail Free Card" ("carte de sortie de prison"). Ce serait le cas si la perspective d'une incarcération dans la Grande Maison pour l'un de ces misanthropes jouant au Monopoly® dans la vie réelle était la règle plutôt que l'exception. En effet, le sentiment palpable d'injustice et d'indignation de Papantonio allait jusqu'à ce qui suit : "Il n'y aura jamais de changement [au statu quo] tant que nous n'aurons pas jeté quelques-uns de ces gens en prison".

Quand on pense aux habitants de Wall Street après le GFC (dont beaucoup rient encore aujourd'hui sur le chemin du retour de la banque), il est difficile de contester cette logique ! Mais l'objectif du DM est d'offrir à J&J une "capsule de sauvetage" en matière de responsabilité financière (par opposition à une responsabilité pénale) afin de minimiser considérablement son exposition à ces poursuites ou, de préférence, d'éviter de payer toute compensation. Dès le départ, cette dernière révélation de malversation d'entreprise et de négligence criminelle en col blanc a soulevé un certain nombre de questions et de préoccupations. Elle présente également pour nous tous un certain nombre d'implications pour nos propres rôles individuels et collectifs en tant que consommateurs. Les choix que nous faisons, moins de notre propre chef sans une certaine diligence raisonnable que sur la base de la qualité, de la fiabilité et de la crédibilité des informations qui nous sont présentées par ces entreprises, ne sont pas les moindres. Et qu'elles sont obligées - théoriquement par des exigences de droit civil et pénal et des normes éthiques de base - de fournir. Une fois encore, le phénomène Covid nous présente à tous, si nous sommes prêts à le voir, d'énormes implications pour l'avenir.

Il existe un certain nombre de facteurs communs à ces cas d'entreprises finalement reconnues coupables de malfaisance, de négligence et/ou de comportement criminel. A souligner : Ces points communs sont d'autant plus remarquables avec l'émergence de la crise de la Covid et la controverse qui l'accompagne autour de l'utilisation de (pseudo) vaccins expérimentaux évangélisés comme la panacée par Big Pharma, et tous ceux d'entre nous qui ont choisi d'embrasser le "shill" concernant leur efficacité, leur sécurité, voire leur nécessité. Il peut s'écouler des années, voire des décennies, avant que les questions relatives aux vaccins ne soient résolues :

1. Il faut parfois des années, voire des décennies, pour que les problèmes liés aux dangers d'un produit soient révélés, les contrevenants ayant souvent caché, déformé ou empêché d'une autre manière la publication de résultats préjudiciables ;



2. Il faut souvent des années, voire des décennies, de lobbying et de litiges pour que les personnes qui demandent une indemnisation l'obtiennent, la vie même des personnes et celle de leur famille étant souvent en jeu ;



3. Les entreprises useront de tous les artifices juridiques et non juridiques pour éviter ou reporter la responsabilité morale, éthique, financière et/ou juridique de leurs actions et décisions ;



4. Les organisations médiatiques traditionnelles sont rarement proactives, pour de nombreuses raisons, lorsqu'il s'agit d'affronter les grandes entreprises, notamment parce qu'elles refusent de risquer le flux de revenus publicitaires dont elles dépendent ;



5. Il est rare que des politiciens de premier plan, quel que soit leur parti, entrent dans la mêlée au nom des victimes, car leurs propres partis dépendent tellement du financement des entreprises qu'ils ne veulent pas mettre en danger leurs futures perspectives d'emploi une fois sortis de la fonction publique ;



6. Il est rare que les organismes de réglementation concernés fassent de même, car beaucoup d'entre eux ont été neutralisés, corrompus ou au moins compromis par la "capture réglementaire" et le syndrome de la porte tournante ;



7. Les détails des règlements finaux - toujours tardifs comme nous l'avons noté - négociés sont rarement rendus publics car les accords obligent souvent les parties victorieuses à ne pas les divulguer ;



8. Il est rare que les entreprises ou leurs cadres supérieurs admettent une responsabilité sérieuse pour les décisions prises, s'excusent ou manifestent un véritable remords pour leurs actions et décisions passées ;



9. Il est rare qu'une personne - ancienne ou actuelle - responsable de ces décisions au sein des entreprises concernées soit tenue personnellement responsable de ses actes et de leurs conséquences, ou qu'elle soit poursuivie en justice ;



10. Et presque personne, aux États-Unis ou ailleurs - y compris ici, en Australie - n'est jamais condamné à une peine sérieuse dans la Grande Maison pour son imprudence criminelle, sa duplicité ou son comportement et sa conduite frauduleux. Quelques conclusions à tirer Il est peut-être remarquable que la "pandémie" de grippe porcine qui n'en était pas une soit arrivée dans le sillage de la crise financière mondiale (CFM) et ait prévalu plus ou moins tout au long des pics et des creux de ses conséquences. S'agissait-il simplement d'une nouvelle coïncidence ? Ou bien la peur de la grippe porcine était-elle une distraction par rapport à l'enjeu principal ? Ou encore, s'agissait-il des prédécesseurs des commissaires de la Covid, qui ont fait de cette affaire une priorité pendant que le reste de la population était plus préoccupé par la stabilité de l'économie mondiale et par la poursuite de notre vie quotidienne ? Pour répondre à ces questions, il est important de rappeler ce qui s'est passé pendant cette période : ce n'était rien de moins que le plus grand transfert de richesse et de propriété de l'histoire, des classes inférieures et moyennes vers les déjà super riches et les grandes banques multinationales, les institutions financières et les sociétés. Qui sont elles-mêmes des filiales plus ou moins entièrement détenues ou contrôlées par trois ou quatre méga-entreprises dont les actifs sous leur gestion ne représentent qu'un peu moins que la valeur totale de l'économie américaine (20 000 milliards de dollars).

Il s'agit notamment de Big Media, Big Tech, BigFood, BigAg, et de nombreux autres "Big" de l'économie mondiale. (Pour voir à quoi ressemble un seul "trillions", cliquez ici. C'est impressionnant).

Il ne faut donc pas s'étonner que la récente crise ait à nouveau facilité, de manière furtive, un transfert de richesse encore plus important vers ces mêmes groupes, faisant pâlir le hold-up de 2009. Comme j'aime à le dire, "nous n'avons pas besoin des résultats des tests du laboratoire pour savoir qu'il y a des rats dans la sauce ! Bill Gates lui-même, qui a l'habitude de créer et de vendre des virus, puis de proposer des correctifs qui ne fonctionnent que sporadiquement, tout en gagnant beaucoup d'argent grâce à ces promesses, posséderait aujourd'hui jusqu'à 65 % des meilleures terres agricoles des Etats-Unis. En tant que l'un des principaux acteurs de notre drame, on pourrait écrire un article sur l'estimable Gates et son rôle dans cette affaire sans mentionner sa participation à l'écriture du scénario. (Et encore moins de son implication avec l'exécrable Jeffrey Epstein). Pourtant, il semblerait que ce ne soit là qu'un des signes les plus visibles et les plus discutables indiquant que quelque chose de bien plus grand - en fait, bien plus insidieux que la plupart d'entre nous aimeraient le croire - se prépare dans le cadre du programme Covid ; plus précisément, "[quelque chose]... est pourri dans l'État du Danemark".

Quoi qu'il en soit, tout ce qui précède est devenu quelque peu théorique maintenant que Big Pharma a réussi à obtenir une indemnité légale contre les poursuites (ce qui les met essentiellement à l'abri des procès) pour tous les effets néfastes résultant de l'utilisation de ces vaccins contre la Covid. Mais le point essentiel ici est que nous continuons à faire confiance à leurs proclamations sérieuses selon lesquelles le remède ne sera pas pire que la maladie. Qu'ils ont été correctement testés. Qu'ils sont sûrs et ne causeront aucun dommage ou des effets secondaires minimes. Si l'on se fie aux antécédents douteux de Big Pharma, la base d'une telle confiance est en effet fragile. Pour le souligner, considérez ce qui suit. L'interdiction de prescrire de l'hydroxy-chloroquine ou de l'Ivermectine contre la COVID-19 comme alternatives appropriées aux solutions expérimentales de Big Pharma devrait être très préoccupante. Plus de 120 études scientifiques évaluées par des pairs ont montré que ces deux médicaments sont efficaces pour traiter et prévenir la maladie.

Pourtant, ici, en Australie - où, au moment où j'écris ces lignes, près de la moitié de la population (sur 26 millions d'habitants) est soumise à des conditions strictes de confinement, avec l'armée patrouillant à un moment donné dans les rues de nos plus grandes villes (Sydney et Melbourne), une agitation citoyenne massive et sans précédent à l'échelle nationale, et aucune fin en vue - le gouvernement fédéral a conclu un accord avec AstraZeneca et on nous dit que nous "ne pouvons pas nous attendre à un retour à la normale avant l'arrivée d'un vaccin". Pendant ce temps, de nouveaux variants apparaissent mystérieusement, qui nécessiteront sans aucun doute toujours plus de tests, de mesures de confinement, de vaccinations de rappel, et qui engendreront davantage de désunion sociale, de chaos économique, de dysfonctionnement psychologique, de préjudice financier (mais pas pour les classes politiques, bureaucratiques, financières et commerciales) ainsi qu'une incertitude croissante - et une anxiété collective - chez les gens ordinaires, concernant leur avenir et celui de leurs familles. Ce que nous n'entendons pas dans les médias d'entreprise, c'est ceci : Comme J&J, AstraZeneca a aussi un long casier judiciaire de malfaisance, de corruption et de criminalité. L'entreprise a été reconnue coupable d'infractions liées à la promotion de produits médicaux pour des indications non autorisées ou non approuvées, à de fausses déclarations, à des pots-de-vin et à la corruption, à des violations de la protection des consommateurs, à diverses infractions en matière de soins de santé, à des violations de contrats gouvernementaux, etc.

Depuis 2000, ils auraient été condamnés à des amendes de plus de 1,1 milliard de dollars étatsuniens pour ces infractions et violations. Toutes ces amendes sont traitées comme un coût d'exploitation, toutes sont prises en compte dans les dépenses opérationnelles et sont pourtant récupérées par des profits excessifs.

Et pour boucler la boucle de notre discussion, nous ne pouvons pas laisser les médias d'entreprise eux-mêmes en dehors du tableau général. Leur propre malfaisance est bien documentée par moi-même, Helen Buyniski et d'innombrables autres personnes, non seulement en propageant et en perpétuant capricieusement leur propre marque de vérité ou en créant leur propre réalité sur mesure et intéressée sur toutes sortes de questions et de préoccupations. C'est d'autant plus vrai que des informations précises, impartiales et opportunes qui sont dans l'intérêt du public sont cruciales pour une économie politique bien ordonnée, stable, fonctionnelle et prospère, ainsi que pour la démocratie et la liberté qui sont censées faire partie intégrante du milieu d'une nation moderne et saine. Vous savez de quoi je parle, les amis : Un monde meilleur à vivre pour nos enfants et les leurs que celui dont nous avons bénéficié ! Laissez-moi poser la question une fois de plus. Pourquoi continuons-nous à faire confiance à ces gens ? Tous les "dons" à cet égard sont acceptés avec gratitude. Mais il vaut mieux qu'ils soient importants ! Si vous voyez ce que je veux dire.

* Greg Maybury est un écrivain indépendant basé en Australie. Ses principaux centres d'intérêt sont l'histoire et la politique étatsuniennes en général, avec un accent particulier sur les affaires économiques, financières, de sécurité nationale, militaires et géopolitiques. Depuis plus de 6 ans, il contribue régulièrement à un large éventail de médias alternatifs et indépendants (AIM), de sites d'information et d'opinion, notamment OffGuardian, Dissident Voice, OpEd News, The Greanville Post, Consortium News, Information Clearing House (ICH), Dandelion Salad, Global Research, etc.

Traduction SLT avec DeepL.com