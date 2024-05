La diffamation de l'ennemi - Une opération d’information typique des États-Unis (MoA)

La diffamation de l'ennemi - Une opération d’information typique des États-Unis

Article originel : Smearing The 'Enemy' - A Typical U.S. Info-Ops

Moon of Alabama, 04.05.24

Voici un exemple d’opération d’information étatsunienne assez typique - celle-ci contre la Chine. Le 20 avril, le New York Times, en collaboration avec certains médias allemands, a publié un titre sensationnel:



Top Chinese Swimmers Tested Positive for Banned Drug, Then Won Olympic Gold ("Les meilleurs nageurs chinois testés positifs pour une drogue interdite, puis ont remporté l’or olympique") - New York Times

La propre agence de dopage chinoise avait détecté de minuscules quantités de drogues interdites chez certains athlètes de son équipe de natation. Elle a informé, comme il se doit, l’Agence mondiale antidopage AMA et a commencé à enquêter sur l’affaire : La Chine a reconnu les tests positifs dans un rapport de son régulateur antidopage, affirmant que les nageurs avaient ingéré la substance interdite sans le savoir et en petites quantités, et qu’aucune action contre eux n’était justifiée. Mais un examen par le New York Times a révélé que l’épisode précédemment non rapporté a fortement divisé le monde de l’antidopage, où le record de la Chine a longtemps été un point d’éclair. Les responsables étatsuniens et d’autres experts ont déclaré que les nageurs auraient dû être suspendus ou identifiés publiquement en attendant une enquête plus approfondie, et ils ont suggéré que le défaut de le faire reposait sur les responsables sportifs chinois; l’organe directeur international de la natation, World Aquatics et l’Agence mondiale antidopage, l’autorité mondiale qui supervise les programmes nationaux de dépistage des drogues.

...

Même après que d’autres responsables antidopage nationaux et internationaux aient fourni à plusieurs reprises au régulateur mondial, connu sous le nom d’AMA, des renseignements suggérant une dissimulation et un dopage par des nageurs chinois, l’agence a choisi de ne pas essayer de tenir les athlètes responsables, affirmant « l’absence de preuves crédibles » pour contester la version chinoise des événements. L’AMA a défendu sa décision de ne pas agir, qualifiant les critiques non fondées.

L’agence antidopage chinoise et l’AMA ont traité l’affaire dans les règles. Il y avait une explication plausible d’une contamination de nourriture avec de petites quantités du médicament pendant une épreuve de natation en Chine. Aucun autre test avant et après cet événement n’avait été positif. La quantité de drogues en cause était trop petite pour faire une différence. L’AMA n’a pas publié d’avis public au sujet de l’incident, car aucune autre mesure n’était requise. Aucun athlète n’a été publiquement nommé et humilié, car aucun n’avait été reconnu coupable. Mais cela ne cadrait pas avec le programme de messages des États-Unis qui visait à diffamer la Chine. Ainsi, d’autres titres dans les médias de propagande occidentaux habituels faisaient le suivi: US anti-doping agency attacks Wada’s ‘half-truths’ over Chinese swimmers - L’agence antidopage étatsuniennes attaque les « demi-vérités » de l’Wada contre les nageurs chinois - Guardian

Adam Peaty slams cover-up of 'systemic' doping by Chinese swimmers - Adam Peaty dénonce la dissimulation du dopage systémique par des nageurs chinois - Daily Mail

Lawyer for banned Aussie swimmer Shayna Jack outraged by Chinese Olympic drug scandal - L’avocate de la nageuse australienne Shayna Jack, qui a été bannie, indignée par le scandale de la drogue aux Jeux olympiques chinois - Mail Online

China to send 13 swimmers under doping cloud to Paris Olympics - La Chine envoie 13 nageurs sous le nuage du dopage aux Jeux olympiques de Paris - The Times

Au cours d’une longue conférence de presse (vidéo), l’AMA s’est exprimée publiquement pour se défendre. Elle avait fait tout ce qu’elle était censée faire dans ce cas.

WADA media conference recording regarding environmental contamination case of swimmers from China / Enregistrement de la conférence de presse de l’AMA concernant le cas de contamination environnementale de nageurs chinois Le 22 avril 2024, l’Agence mondiale antidopage (AMA) a tenu une conférence de presse, ouverte à tous, pour aborder le cas de contamination environnementale de 23 nageurs chinois, qui a fait l’objet d’une importante couverture médiatique au cours des derniers jours.

WADA says it astonished by 'completely false, defamatory' remarks by USADA chief in case of Chinese swimmers - L’AMA s’étonne des remarques 'complètement fausses et diffamatoires' du chef de l’USADA dans le cas des nageurs chinois - Global Times- Global Times Un rapport assez neutre sur la question a été publié en appui à l’AMA :

Chinese swimming scandal: a strong defence by world anti-doping body, but narrative of ‘cover-up’ remains - Le scandale de la natation chinoise : une défense forte de l’organisme antidopage mondial, mais le récit de la « dissimulation » demeure - The Conservation

La transparence est la clé de la réputation de toute organisation. Ce n’est jamais beau quand un organisme comme l’AMA est forcé de répondre à une histoire exposée par les médias, en l’occurrence un documentaire allemand et un reportage du New York Times. L’AMA a sûrement subi des dommages à sa réputation en n’étant pas ouverte à ce sujet lorsqu’elle s’est déroulée il y a trois ans. Mais il soutient qu’il n’aurait pas pu gérer la situation différemment en raison de la complexité du cadre mondial antidopage entre l’AMA et les agences nationales antidopage. Ce n’était pas à l’AMA de rendre publics les détails des tests échoués – cette responsabilité incombait à l’Agence antidopage chinoise (CHINADA) parce qu’elle avait effectué les tests et enquêté sur les résultats positifs. Pour protéger les athlètes innocents si aucune violation n’est trouvée, aucune annonce publique n’est requise. Suite à une enquête du ministère chinois de la Sécurité publique qui a découvert des traces de la substance interdite trimétazidine (TMZ) dans une cuisine de l’hôtel des nageurs, CHINADA a jugé que les tests positifs étaient le résultat d’une contamination accidentelle. Les nageurs chinois ont été blanchis sans aucune annonce publique.

...

Loin d’accepter les conclusions de la CHINADA à première vue, l’AMA a demandé l’ensemble du dossier afin de pouvoir mener ses propres enquêtes scientifiques et juridiques – y compris en discutant avec le fabricant du médicament pour obtenir les dernières données scientifiques non publiées sur TMZ, et la comparaison des tests positifs chinois avec les cas de TMZ dans d’autres pays, y compris les États-Unis. L’AMA a finalement déterminé qu’il n’y avait aucune preuve concrète pour « réfuter » la possibilité de contamination environnementale.

Cependant, les dommages causés par l’opération sensationnelle d’information étatusnienne ont été faits: L’AMA a-t-elle réussi à changer le discours? Probablement pas. Pourquoi? Parce que mettre les mots « Chine » et « dopage » ensemble est un paratonnerre dans le climat politique actuel compte tenu de l’intense rivalité entre la Chine et les États-Unis. À l’heure actuelle, 23 personnes font l’objet d’une suspension antidopage en Australie. Avons-nous honte personnellement ou à l’échelle nationale de leurs actes répréhensibles? Chaque fois que l’équipe étatsunienne se présente aux Jeux Olympiques, ou monte sur le podium des Championnats du Monde, est-ce qu’on les pointe du doigt tout en rappelant les souvenirs de l’équipe cycliste de la poste américaine et du cycliste banni à vie Lance Armstrong ? Mais quand il s’agit de la Chine, de nombreux observateurs ne tardent pas à nommer et à faire honte aux athlètes, voyant chaque reportage comme une sorte de preuve que le pays doit avoir un programme de dopage systémique sanctionné par l’État. Et cela mes chers amis étaient le seul but de cette absurdité. Comme les prochains Jeux olympiques d’été vont bientôt commencer, nous pouvons nous attendre à voir plus de choses de ce genre.