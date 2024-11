La fascination de Kamel Daoud pour l’extrême droite (Orient XXI)

Qualifié une fois pour toutes d’« écrivain progressiste », Kamel Daoud est assuré de voir son roman Houris occuper une place médiatique de choix en cette rentrée, quelle que soit sa qualité littéraire. S’il est nécessaire de s’opposer aux courants conservateurs et intégristes algériens qui traitent l’écrivain de « harki » et de « collabo », il est tout aussi indispensable de souligner sa proximité politique avec les droites extrêmes et le Rassemblement national. Ses chroniques régulières dans Le Point sont édifiantes. Actualisation : le 4 novembre 2024, l’auteur a reçu le prix Goncourt, plus importante distinction littéraire en France, pour son roman publié chez Gallimard...Lire la suite